Prima pagină » Știri politice » Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a întâlnit cu ambasadorul SUA. „Am abordat și subiectul celor 22 de companii de stat aflate în analiză”

Galerie Foto 4
Oana Gheorghiu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, imediat după întâlnirea la Palatul Victoria cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg.
Vicepremierul României a transmis că cei doi au discutat ”consistent” despre transformarea digitală, blocajele care încetinesc modernizarea statului și despre rolul pe care îl au companiile americane care lucrează alături de cele românești.

Am avut plăcerea de a-l primi, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Excelența Sa domnul Darryl Nirenberg.
Am avut o discuție consistentă despre transformarea digitală, despre blocajele reale care încetinesc modernizarea statului și despre rolul important pe care îl au companiile americane care lucrează alături de cele românești.
Am abordat și subiectul celor 22 de companii de stat aflate în analiză: evaluarea este finalizată, ultimele discuții cu ministerele sunt în curs, iar în curând vom putea comunica deciziile”, a transmis vicepremierul României.
Potrivit comunicatului emis, cei doi au analizat importanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Oana Gheorghiu a transmis că, pentru țara noastră, relația cu SUA nu înseamnă doar cooperare în domeniul apărării, ”ci și încredere, investiții, inovație și o viziune comună despre cum construim instituții mai puternice și o societate mai prosperă”.
Totodată, am discutat despre importanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite, un reper esențial pentru securitatea, dezvoltarea și modernizarea țării noastre. Pentru România, relația cu SUA înseamnă nu doar cooperare în domeniul apărării, ci și încredere, investiții, inovație și o viziune comună despre cum construim instituții mai puternice și o societate mai prosperă. Dincolo de temele de agendă, m-a bucurat însă în mod particular dimensiunea umană a acestei întâlniri. Ambasadorul are rădăcini în Europa de Est și o legătură profundă cu bunicul său, cel care i-a modelat valorile. Am vorbit despre cum am trăit Revoluția, despre anii dificili care au urmat și despre efortul de a reconstrui, pas cu pas, ceva solid și durabil.
Am simțit în această conversație nu doar interes diplomatic, ci și o înțelegere sinceră a contextului nostru și o bucurie autentică de a fi aici, într-un moment reformator atât de important pentru România.
Întâlnirile cele mai valoroase sunt cele care depășesc agenda oficială și ajung la ceea ce contează cu adevărat: valorile, memoria, încrederea și felul în care construim împreună viitorul”, a adăugat Oana Gheorghiu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe