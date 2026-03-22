Lovitură diplomatică! Nicușor Dan s-a dus până la Bruxelles ca să se vadă cu vicepremierul României, Oana Gheorghiu. Ce au discutat cei doi

Președintele Nicușor Dan anunță accelerarea planurilor de digitalizare a statului și reluarea reformei companiilor de stat, după o discuție avută la Bruxelles cu Oana Gheorghiu. Șeful statului vorbește despre un an „crucial” pentru modernizarea administrației.

Reforma companiilor de stat, „nu mai poate fi amânată”

Pe lângă digitalizare, discuția de la Bruxelles a vizat și un subiect sensibil: companiile de stat.

„Reforma companiilor de stat este indispensabilă și nu mai poate fi amânată”, afirmă Nicușor Dan.

Președintele leagă direct reforma de forța statului: „Un stat puternic are nevoie de companii puternice”.

Finalizarea sistemului de carte electronică de identitate

Una dintre priorități este finalizarea sistemului de carte electronică de identitate și dezvoltarea portofelelor digitale.

„Am convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale”, spune Nicușor Dan.

În termeni simpli, asta ar însemna că românii ar putea scăpa de multe drumuri la ghișeu. Identificarea și semnarea documentelor ar urma să se facă online, de oriunde.

Președintele insistă că schimbarea nu este doar o opțiune, ci o obligație a statului față de cetățeni.

„Cetățenii români, inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate și de calitate”, afirmă acesta.

Mai mult, el subliniază concret ce ar trebui să se schimbe: „Ei trebuie să se poată identifica și să poată semna documente de la distanță”.

Dacă planurile vor fi duse până la capăt, majoritatea interacțiunilor cu statul ar urma să devină simple și rapide.

„Majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple și accesibile, fără drumuri la ghișeu”, spune președintele.

Este o promisiune repetată de ani de zile de diferite guverne, dar care a avansat lent. Diferența acum ar putea veni din presiunea termenelor europene și din nevoia de a integra sisteme digitale la nivelul Uniunii.