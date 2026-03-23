Oana Gheorghiu revine cu detaliile întâlnirii de la Bruxelles cu Nicușor Dan. „E greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”

Oana Gheorghiu a oferit noi detalii cu privire la întâlnirea pe care a avut-o la Buxelles cu președintele Nicușor Dan. Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, vicepremierul României a transmis că cei doi au purtat discuții despre reformă, companiile de stat, digitalizare și oportunitățile ”reale” pe care România le are.

Oana Gheorghiu susține că toatele temele abordate în discuția cu președintele țării sunt esențiale pentru România, acestea ținând strâns de felul în care funcționează statul. Vicepremierul a punctat că ”e greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”.

”M-am întâlnit la Bruxelles cu președintele Nicușor Dan , într-un moment scurt între reuniunile de pe agenda fiecăruia dintre noi.

Am vorbit deschis despre reformă, despre companiile de stat, despre digitalizare, despre oportunitățile reale pe care România le are și despre piedicile care încă îi încetinesc dezvoltarea.

Toate sunt teme esențiale pentru România, pentru că ele țin de felul în care statul funcționează, sau ar trebui să funcționeze, pentru oameni: eficient, corect și transparent.

În epoca breaking news-ului, e greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook. De asemenea, Oana Gheoghiu a transmis că președintele Nicușor Dan susține o direcție ”bazată pe echilibru construcție sănătoasă și reforme făcute cu luciditate”. Aceasta a menționat că țara noastră trece printr-o perioadă în care are nevoie, mai mult decât oricând, de rezultate vizivbile și motive reale pentru a ”crede că se poate”. ”După ani în care spectacolul a înlocuit substanța, să fim sceptici față de orice schimbare care nu face zgomot e o reacție normală.

Dar dacă vrem ca speranțele să nu ne fie înșelate din nou, trebuie să construim altfel, pe fundații solide, nu pe exerciții de imagine.

M-am bucurat să văd că președintele înțelege foarte bine această miză și că susține o direcție bazată pe echilibru, construcție sănătoasă și reforme făcute cu luciditate.

Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de rezultate vizibile și de motive reale pentru a crede că se poate.