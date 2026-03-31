Prima pagină » Știri politice » Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu: Europa are nevoie să stea pe picioarele sale din perspectivă energetică

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu: Europa are nevoie să stea pe picioarele sale din perspectivă energetică

Luiza Dobrescu

Vicepreşedintele Comisiei Europene a făcut câteva declarații în fața jurnalișilor , marţi, după discursul său de la The Economist. Roxana Mînzatu a subliniat importanța sud-estului Europei în dezvoltarea strategică a Uniunii Europene, mai ales în domenii precum economie, securitate, energie și apărare și a insistat asupra faptului că vocea statelor din această regiune trebuie să fie mai puternic auzită la nivel european.

Roxana Mînzatu: ”Nu ne mai dorim să avem parteneriate care să trăiește dependențe pentru Uniune Europeană, ci să avem partneriate care să diversifice și să asigure securitatea energetică”

De asemenea, vicepreşedintele Comisiei Europene a evidențiat rolul crucial al regiunii Mării Negre și al conectivității, inclusiv rutele de aprovizionare și legăturile economice și a vorbit despre importanța capitalului uman din sud-estul Europei: ingineri, specialiști și forță de muncă calificată care contribuie la economia UE.

”Sunt foarte mulțumită să fiu astăzi la un eveniment găzduit de România pe tema rolului sud-estului Europei în dezvoltarea strategică a proiectului Uniunii Europene. Și la Bruxelles am spus de multe ori că e important să avem vocea statelor membre și statelor cantdidate în această parte a continentului nostru, mult mai puternic auzită pe teme importante despre viitorul nostru, pe teme legate de economie, industrie, securitate, apărare, energie. Timurile pe care le traversăm ne demonstrează, încă o dată, cât de importante sunt regiunea Mării Negre, zona aceasta de sud-est a continentului nostru, conexiunile, conectivitatea pe care regiune o asigură, rutele de aprovizionare importante pentru dezvoltarea noastră economică, meselul omului și dimensiunea umană.

Am înțelat astăzi cât de important este talentul care vine din sud-estul Europei, în ingineri, oameni tehnici, meselia profesioniști care contribuă la dezvoltarea economică a Uniuniii Europene. Europa are nevoie să stea pe picioarele sale din perspectivă energetică. După 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina și după ceea ce, evident, s-au făcut pași importanti pentru a elimina dependența Europei de energia din Rusia, s-au întâmplat multe îmbunătățiri în zona de diversificare, inclusiv de asigurare de resurse de energie regenerabilă. În prezent vedem și discuții tot mai importante despre asigurarea investitorilor și în de zona la regiunea. nucleară. Iar până la urmă, o diversificare echilibrată a surselor de aprovizionare pe zona de energie pentru Uniunea Europeană este politica pe care o avem acum. Nu ne mai dorim să avem parteneriate care să trăiește dependențe pentru Uniune Europeană, ci să avem partneriate care să diversifice până la urmă aceste aprovizioni și să asigure securitatea energetică a  unor europeane, dar cel mai important este să ne bazăm pe producția energetică proprie”, a declarat Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu a punctat și rolul investițiilor în infrastructură și interconectare energetică, pentru distribuție eficientă și stabilizarea prețurilor și a menționat că UE poate adopta măsuri comune, ca în 2022, pentru a sprijini statele membre în crize, inclusiv în cazul prețurilor la energie, dar acestea sunt încă în analiză.

 ”Și aici cele mai importante resurse sunt zona de energie verde, zona nucleară, ca să dau două exemple foarte clare, către care continuăm să ne uităm și din perspectiva investițională. Pentru sud-estul Europei e foarte important ca în aceste demersuri să ne uităm la conectivitate. 

Avem exemplul din 2022 în care Uniunea Europeană a acordat o serie de facilități, a flexibilizat schemele de ajutor de stat, permitând statele membe să acorde o serie de subvenții, de măsuri, de sprijin financiar pentru industrie, pentru cetăței gospodării. În momentul de față, ceea ce face Comisia Europeană este să fie într-o strânsă coordonare cu fiecare stat membru care deja a luat diverse tipuri de măsuri pentru a atenua criza prețurilor la carburanți. Este posibil, inspirându-ne din măsurile date din 2022, să avem o acțiune europeană comună în viitorul apropiat, dar în momentul de față, ce putin eu, nu vă pot anunța oficial luarea unei astfel de măsuri, însă să lucrează de la oră la oră, de la zi la zi, pentru a vedea cum să poziționăm măsurile la nivel european, așa cum se prinde folos statelor în primul”, a încheiat aceasta.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe