Bolojan se pregătește pentru parlamentarele din 2028: „Obiectivul este să creăm o alternativă”

Președintele liberalilor, actualul premier interimar Ilie Bolojan, a reiterat, de la Timișoara, că nu va mai face o coaliție de guvernare alături de PSD. De asemenea, acesta a subliniat că partidul său are două obiective: găsirea unei formule prin care România să aibă un guvern și construirea unei alternative, astfel încât, la alegerile din 2028, PNL să fie votat de cât mai mulți oameni.

„Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție”

„Am prezentat strategia PNL pentru perioada următoare, explicând că datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajilor vizavi de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție”, a declarat Ilie Bolojan sâmbătă, după întâlnirea cu Biroul Judeţean extins al PNL Timiş.

Liderul PNL a prezentat și obiectivele partidului pentru următoarea perioadă.

„Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, în care Partidul Național Liberal nu fuge de răspunderea guvernării, așa cum am demonstrat-o și în aceste 10 luni, iar obiectivul pe termen mediu, pentru 2028, este să creăm o alternativă în care românii care vor modernizarea țării noastre, care vor o țară care se dezvoltă sustenabil, în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care oamenii sunt respectați, indiferent din ce zonă a țării sunt, o țară în care se pune accent pe autonomia locală, pe dezvoltarea comunităților, așa cum este această puternică comunitate din Banat și municipiul Timișoara, să regăsească un partid, Partidul Național Liberal, pe care să-l poată vota cu încredere în 2028. Este un obiectiv important, pentru care îmi voi dedica energia reformării partidului nostru, aducerii de oameni noi și valorificării experienței colegilor care au dovedit performanță”, a adăugat liderul PNL.

Galerie foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ: