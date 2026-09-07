Prim-ministra Italiei Giorgia Meloni și-a întrerupt discursul de la un miting pentru a vorbi la telefon cu fiica sa. Șefa guvernului a celebrat recent după ce cabinetul ei a stabilit recordul de longevitate: 1.413 de zile de la începerea mandatului pe 22 octombrie 2022.

„Scuze, m-a sunat de trei ori”, le-a explicat Meloni sutelor de oameni care o ascultau, relatează La Repubblica.

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A fost un moment neașteptat și amuzant la evenimentul politic desfășurat la Bari, unde Giorgia Meloni, aflată pe podium, în fața publicului, vorbea despre recordul depășit.

Telefonul premierului a început să sune. Meloni și-a întrerupt discursul și a răspuns apelului, văzând că era fiica ei.

„Draga mea, te sun înapoi… ”, a spus Meloni.

După ce a închis telefoul, prim-ministra s-a scuzat.

„Este fiica mea, îmi pare rău… M-a sunat de trei ori”, a explicat premierul italian.

Reacția publicului nu a întârziat. Foarte mulți participanți au râs și au aplaudat, iar femeie din sală i-a strigat lui Meloni: „Ești frumoasă!”.

Premierul i-a răspuns zâmbind: „Sunt frumoasă? Mulțumesc, draga mea”, potrivit Il Giornale.

âMeloni a continuat să interacționeze cu participanții. Când unul dintre participanți a intervenit la finalul discursului, premierul a reacționat ironic:

„Ce vrei să faci? Un miting în locul meu?”.

.La un summit G7, ea a uitat că un microfon este pornit și le-a mărturisit cancelarului Friedrich Merz și președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen că s-a lăsat de fumat.

Interacțiunile cu președintele SUA, Donald Trump, cu liderul francez, Emmanuel Macron, și cu Narendra Modi, s-au viralizat pe internet.

Sursa Video: La Repubblica