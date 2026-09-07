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Nicușor Dan, confruntat de localnicii din Curcani, unde a fost la deschiderea anului școlar: „Ucrainenii o duc mai bine decât noi”. Ce l-au întrebat oamenii pe președinte și ce promisiuni le-a făcut acesta

Nicușor Dan în vizită la școala din Curcani, sursa: Mediafax
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Nicușor Dan a vizitat, cu ocazia noului an școlar, o unitate de învățământ din localitatea Curcani, județul Călărași, pe care a numit-o un model de urmat, pentru că a reușit să reducă abandonul școlar. Președintele României a menționat că, oricâte discuții ar exista, realitatea este că educația din România nu a fost finanțată suficient. După ce și-a încheiat vizita și și-a susținut discursul, Nicușor Dan a luat-o la pas prin localitate și a stat de vorbă cu oamenii. Localnicii din Curcani s-au plâns de faptul că ucrainenii trăiesc mai bine decât românii și au mai multe beneficii la noi în țară. De asemenea, Nicușor Dan a făcut și o previziune despre economie. Din punctul lui de vedere,  în aproximativ un an economia se va îmbunătăți.

„Ucrainenii o duc mai bine decât noi”

În timp ce mergea prin mulțime și dădea mâna cu oamenii, unii dintre localnici i-au adresat întrebări președintelui țării. Un bărbat s-a apropiat de Nicușor Dan și l-a întrebat de ce ucrainenii o duc mai bine decât noi, având în vedere că sunt văzuți prin București cu mașini scumpe. Președintele a răspuns că aceștia „nu o duc mai bine, sunt doar câțiva cu mașini scumpe”.

După ce a răspuns, o altă femeie l-a acuzat pe Nicușor Dan că statul îi ajută mai mult pe ucraineni decât pe români. Nicușor Dan s-a contrazis cu femeia și i-a spus că acest lucru nu este adevărat.

Nicușor Dan: „Eu sunt optimist că în 9-12 luni economia o să reînceapă să meargă”

După ce oamenii i-au amintit că prețurile la combustibil cresc de la o zi la alta, iar alocațiile copiilor sunt insuficiente, președintele României a venit cu o previziune legată de economie. Întrebat tot de un om care se afla în mulțime când își va reveni economia, Nicușor Dan a spus că este optimist.

„E o întrebare foarte bună, să știți. Eu sunt optimist că în 9-12 luni economia o să reînceapă să meargă”, a răspuns Nicușor Dan la întrebarea localnicului din localitatea Curcani.

Nicușor Dan a făcut o vizită oficială la o școală din județul Călărași

Președintele Nicușor Dan a mers, în prima zi a anului școlar, în județul Călărași, pentru o vizită oficială la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani. Ulterior, acesta a revenit la Palatul Cotroceni, pentru ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

La ora 10:30, președintele Nicușor Dan a ajuns la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani, situată pe strada Peneș Curcanul nr. 47, în comuna Curcani, județul Călărași, a transmis Administrația Prezidențială.

„Realitatea este că educația din România nu a avut, ani de zile, finanțarea corespunzătoare”

Nicușor Dan a declarat că una dintre greșelile făcute de România de-a lungul anilor este faptul că societatea nu valorizează suficient cunoașterea. Președintele a subliniat că, deși există numeroase discursuri despre educație, realitatea este că sistemul de învățământ din România nu a beneficiat, ani de zile, de o finanțare corespunzătoare. De asemenea, Nicușor Dan a spus că meseria de profesor nu este suficient de atractivă în România, lucru pe care i l-au transmis și cadrele didactice cu care a discutat la școala din Curcani.

Nicușor Dan a explicat și motivul pentru care a ales să viziteze Școala Gimnazială nr. 1 din Curcani, județul Călărași. Potrivit acestuia, unitatea de învățământ este un exemplu de implicare responsabilă a colectivului față de comunitate, reușind să reducă semnificativ abandonul școlar.

„O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți. Oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România nu avut, ani de zile, finanțarea corespunzătoare. Meseria de profesor nu este atractivă în România. Asta mi-au spus și profesorii cu care am discutat aici.

Părintele crede că își educă mai bine copilul. Mulțumim cadrelor didactice pentru că îi ajută pe elevi să valorizeze școala, să înțeleagă că, pentru a avea succes în carieră și în viața lor personală, e important ce învață când sunt la școală.

Am ales să vin la școala din Curcani, județul Călărași, pentru că este un exemplu de cum reacționează un colectiv responsabil față de comunitatea pe care o are. Avem o școală care a reușit să reducă, în mode semnificativ, abandonul școlar”, a mai declarat Nicușor Dan.

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