Jordan Bardella susține că sprijinul necondiționat acordat Ucrainei ar trebui înlocuit cu o relație care să aducă mai multe beneficii Franței. Liderul naționalist de dreapta, care este un puternic candidat la funcția de premier de după alegerile din 2027, a declarat într-un interviu pentru Bloomberg TV:

„Ne scufundăm în datorie. Ne înecăm în deficit. Și este iresponsabil să mai facem angajamente și să promitem sprijin financiar fără garanții. Totul va trebui să fie evaluat”, a spus Bardella. Politicianul este de părere că a venit timpul ca Ucraina să plătească pentru fiecare ajutor furnizat de Europa.

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„Am votat împotriva ultimului ajutor financiar acordat Ucrainei care a fost plătit de Europa. Ar fi iresponsabil să continuăm să garantăm bani către țări străine fără nicio garanție. Adică, americanii s-au gândit să ofere sprijin securizat Ucrainei, dar la schimb le extrag resursele minerale rare”, a adăugat liderul naționalist.

Politicianul a spus că Franța se confruntă cu o situație financiară dură. El a mai adăugat că sprijinul pentru Ucraina ar putea fi suspendat imediat după ce Adunarea Națională va ajunge la guvernare.

„Războiul ăsta a durat prea mult timp. De câțiva ani, am făcut apel la armistițiu și garanții de securitate pentru Ucraina. Nu vom abandona Ucraina, Franța are angajamente. Sprijină Ucraina și va trebui să-și onoreze angajamentul față de Ucraina pentru a-și apăra frontierele și integritatea teritorială”.

Potrivit ultimelor sondaje, candidata prezidențială Marine Le Pen este pe primul loc, fiind favorită pentru al doilea tur, alături de socialistul Jean-Luc Melenchon.

Sondajul OpinionWay (2-3 septembrie 2026):

Marine Le Pen (Adunarea Națională, partid naționalist de dreapta) – 35%

(Adunarea Națională, partid naționalist de dreapta) – 35% Jean-Luc Melenchon (Franța Rebelă – partid de extrema stângă) – 17%

(Franța Rebelă – partid de extrema stângă) – 17% Gabriel Attal (Renașterea – partid liberal de centru-dreapta) – 13%

(Renașterea – partid liberal de centru-dreapta) – 13% Raphael Glucksmann (Piața Publică – partid social-democrat de centru-stânga) – 13%

(Piața Publică – partid social-democrat de centru-stânga) – 13% Bruno Retailleau (Republicanii – partid conservator de centru-dreapta) – 11%

Sursa Foto: Facebook