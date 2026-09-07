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Un jurnalist german din Berlin, ex-Financial Times și Die Welt, explică, în exclusivitate pentru Gândul, victoria AfD:”Zilele lui Merz sunt numărate”. Cât de tensionată este situația politică în celelalte regiuni

Flavius Niculescu
Un jurnalist german din Berlin, ex-Financial Times și Die Welt, explică, în exclusivitate pentru Gândul, victoria AfD:”Zilele lui Merz sunt numărate”. Cât de tensionată este situația politică în celelalte regiuni
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Un celebru jurnalist din Berlin a oferit, în exclusivitate pentru Gândul, declarații cu privire la situația socio-politică resimțită de cetățenii germani, după victoria partidului Alternativa pentru Germania (AfD) în landul Saxonia-Anhalt. Este vorba de Ramon Schack, un ziarist în vârstă de 55 de ani, care a colaborat, pe parcursul carierei, cu publicații precum Die Welt, Financial Times Deutschland, Neue Zürcher Zeitung sau Berliner Zeitung. Schack spune că, la momentul actual, societatea Germaniei este destul de divizată și că nu anticipează un nou succes obținut de AfD la alegerile din Berlin, care vor avea loc pe 20 septembrie. El a explicat de asemenea, pentru Gândul, de ce crede că zilele lui Merz la conducerea Germaniei sunt numărate. 

„Zilele lui Friedrich Merz sunt numărate” / „Este un cancelar nepopular, mandatul său se va încheia mai repede decât se aștepta”

În seara zilei de duminică, 6 septembrie, jurnalistul a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj alcătuit din doar patru cuvinte: „Merz Tage sind gezählt” – în traducere, „Zilele lui Merz sunt numărate”.

Sursa foto: Facebook Ramon Schack

Întrebat pe ce argumente își bazează afirmația, ziaristul a precizat că actualul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz, își pierde susținerea în partidul pe care îl conduce, CDU, în contextul în care așa-numitul „Brandmauer” – „zidul de protecție împotriva extremei-dreapta din Germania” – nu mai există.

„Cancelarul Merz își pierde susținerea în propriul partid, întrucât apar voci care consideră că este nevoie de o nouă strategie față de AfD și că așa-numitul „Brandmauer” nu mai există. În urmă cu un an și jumătate, la preluarea mandatului, Merz promisese că va reduce la jumătate ponderea AfD. Însă, în realitate, propriul său partid este cel care s-a divizat, în timp ce AfD continuă să crească.

Așadar, nu există nicio strategie, iar domnul Merz este un cancelar nepopular, cum nu a mai fost niciun alt cancelar înaintea sa. Prin urmare, cred că mandatul său se va încheia mai devreme decât se anticipa”, explică Ramon Schack.

Cancelarul german Friedrich Merz | Sursa foto: Mediafax

Cât de tensionată este situația în celelalte regiuni din Germania / „AfD nu va avea un succes prea mare la Berlin” / „Apune era partidelor SPD și CDU”

Saxonia-Anhalt, landul în care au avut loc alegerile de ieri, este departe de a fi cel mai mare din Germania. Are o populație de doar două milioane de locuitori. Este situat în inima țării, între Berlin și regiunile din vest, și a ajuns să simbolizeze problemele specifice Germaniei de Est. Prin urmare, rezultatele de acolo nu sunt reprezentative pentru întreaga națiune, ci, în general, pentru partea de est a țării.

AfD nu va avea un succes prea mare la Berlin, deoarece orașul are un electorat complet diferit, mai degrabă de stânga. Totuși, și acolo observăm ascensiunea partidului de stânga – care, în Berlin, a devenit acum cel mai mare și mai puternic partid. În același timp, asistăm la declinul fostelor așa-numite „partide populare”: SPD (social-democrații) și CDU (creștin-democrații) – partidele lui Helmut Kohl, Helmut Schmidt și Willy Brandt. În același timp, asistăm la declinul fostelor așa-numite „partide populare”: SPD (social-democrații) și CDU (creștin-democrații), două formațiuni care au modelat peisajul politic al Germaniei timp de decenii. Era lor apune”, afirmă jurnalistul german.

Sursa foto: Facebook Ramon Schack

„Berlinul este profund divizat, dar există un puternic sentiment anti-AfD” / „AfD nu este un nou partid neonazist”

„Berlinul este profund divizat. Există un puternic sentiment anti-AfD, deoarece Berlinul este considerat un oraș „roșu”, un oraș de stânga, unde partidul de stânga este destul de puternic. Este puternică și fosta alianță stânga-verzi, care acum ocupă centrul spectrului politic. Iar social-democrații, în mod tradițional puternici, sunt acum foarte slabi.

Totuși, există un puternic sentiment anti-AfD, care se datorează în mare parte unei percepții greșite asupra partidului. AfD nu este un nou NSDAP, nici un nou partid neonazist. Este, mai degrabă, un partid conservator de dreapta, cu unele poziții naționalist-extremiste. Mă aflu acum în Mecklenburg-Pomerania, în nord-estul Germaniei, și tocmai am stat de vorbă cu localnici. Oameni obișnuiți care, în trecut, votau SPD sau CDU, dar care nu se mai simt reprezentați”, mai spune Ramon Schack.

Cine este Ramon Schack / Jurnalistul a colaborat cu multiple publicații de presă din Germania

Ramon Schack s-a născut în 1971, în orașul german Kiel. De-a lungul anilor, acesta a colaborat cu multe publicații din Germania, printre care se numără Neue Zürcher Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Berliner Zeitung, Handelsblatt, Financial Times Deutschland, Das Parlament,Tages-Anzeiger sau Zenith – Zeitschrift für den Orient.

La sfârșitul anului 2015, și-a publicat propria carte, intitualtă „Întâlniri cu Peter Scholl-Latour – un portret personal”. Doi ani mai târziu, a apărut și cartea sa electronică, „Epoca Declinului”.

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