Gheorghe Piperea, reproșuri la adresa conducerii AUR: „Senzația este că băltim / Puteam să punctăm în aceste luni / Mergem înainte doar în sondaje / În AUR există mai multe valori decât Simion și Georgescu”

Invitat la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea a criticat dur conducerea partidului. El spune că AUR a mers mai departe doar în sondaje în lunile de criză, în timp ce partidul ar fi putut puncta politic mult mai mult de atât. Umărește emisiunea integral aici.

„Senzația pe care mi-o dau aceste patru luni care au trecut este că băltim. Cred că am fi putut să punctăm în stil de Bayern München cu 5-0 în aceste patru luni, doar că ceea ce s-a întâmplat este că nu am mers mai departe decât în sondaj. În sondaj însă sondajele arată într-un fel astăzi. Cine știe cum vor arăta în 2028.”, a declarat Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul a explicat și faptul că în AUR nu există o rebeliune împotriva conducerii, dar a atras atenția că în partid există mai multe persoane de valoare, nu doar George Simion sau Călin Georgescu.

„Nu există o rebeliune în AUR. Nu există o punere în discuție a poziției lui Simion. Este doar un fel de atenționare de mesaj că în AUR, este un mesaj atât către membrii partidului, cât și către publicul votant, că în AUR există mult mai multe plus-valori decât Simion, decât Georgescu și că suntem un organism viu.”, a spus europarlamentarul.

„Partidul AUR este un fenomen natural, născut la firul ierbii. / Încă mai avem libertatea de a vorbi”

Gheorghe Piperea a făcut o comparație și între partidul AUR, despre care crede că este un fenomen natural, și USR, despre care spune că ar fi creat în „laboratorul securității”. Europarlamentarul a pus accent pe faptul că în AUR ai dreptul să îți expui părerea.

Este un fenomen natural acest partid. S-a născut de la firul ierbii. Nu este un partid care să fie creat în laboratorul securității, cum a fost USR. Este un partid în care mai ai încă dreptul să vorbești. Eu, de exemplu, acum am toată libertatea și sunt liniștit sufletește spunând aceste lucruri care s-ar putea într-un partid ca PSD sau USR să deranjeze. Dar în partidul ăsta încă mai avem libertatea de a vorbi și am impresia că identitar vorbind (2:18) ne separăm de toți ceilalți prin faptul că încă putem să vorbim.