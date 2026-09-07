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Gheorghe Piperea susține că ar fi un bun premier: „Mi-aș putea asuma această responsabilitate” / „România are nevoie de un specialist în insolvență” / „Firesc ar fi să avem guvern PSD-AUR”

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Avocatul Gheorghe Piperea consideră că ar fi o variantă bună de premier și că și-ar putea asuma această responsabilitate. În opinia sa, România are nevoie de un specialist în restructurare, întrucât România este aproape în insolvență. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la emisiunea Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, difuzată de Gândul.

„Nu mi-aș dori să fiu nominalizat, dar aș avea un proiect. Eu sunt specialist în insolvență. Din nefericire, statul este aproape în insolvență. Din nefericire, acestui stat îi trebuie un specialist în insolvență, ca să îl scoată din insolvență. Cred că mi-aș putea asuma această responsabilitate”, a spus Piperea. 

AUR ar trebui să dea premierul

Avocatul a mai spus, în aceeași emisiune, că, în mod natural, dacă nu se găsește o majoritate în Parlament fără AUR, astfel încât nu se poate forma un guvern, atunci desemnarea premierului ar trebui să fie din rândul partidului suveranist.

„Dacă nu găsește o majoritate fără noi, natural este ca nouă, care suntem al doilea partid conform alegerilor și partidul numărul 1 conform sondajelor, să ni se atribuie responsabilitatea de a desemna un premier”, a mai spus Piperea.

Întrebat dacă ar avea propunere de premier, Gheorghe Piperea a listat trei nume.

„Avem un premier? Sunt cel puțin 3 nume în acest partid: George Simion, Petrișor Peiu, Gheorghe Piperea.”

Soluția de ieșire din criză este un guvern PSD-AUR sau doar AUR

Piperea a mai explicat că, după părerea sa, varianta cea mai simplă pentru a ieși din criza politică este formarea unei coaliții PSD-AUR, care ar avea majoritate în Parlament: PSD este primul partid din Parlamentul României, conform votului din 2024, iar AUR este al doilea.

„Dar nu despre mine este vorba aici. Este vorba despre faptul că o soluție de ieșire din criză nu poate să fie decât, într-o primă fază, o alianță PSD-AUR.”

Cu toate acestea, înt-un scenariu în care un posibil guvern Grindeanu, fără AUR, nu trece de votul Parlamentului, Piperea solicită un guvern AUR.

„într-o fază doi, dacă nu trece Grindeanu sau nu vrea să facă alianță cu noi, un guvern AUR.”

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