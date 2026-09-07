Prima pagină » Știri politice » Mizele summitului Trump – Xi Jinping de pe 24 septembrie: De la controlul AI la noua ordine globală proiectată de Beijing până în 2049

Mizele summitului Trump – Xi Jinping de pe 24 septembrie: De la controlul AI la noua ordine globală proiectată de Beijing până în 2049

Mizele summitului Trump - Xi Jinping de pe 24 septembrie: De la controlul AI la noua ordine globală proiectată de Beijing până în 2049
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Xi Jinping se pregătește pentru summitul de la Washington DC de pe 24 septembrie 2026, unde se va întâlni cu omologul său american Donald Trump.

Liderul chinez va sosi la Washington cu un grup de investitori chinezi, fiind un semnal pentru întărirea relațiilor comerciale dintre SUA și China, perturbate în ultimul an de disputele privind tarifele, tehnologia AI, exportul de metale rare și investiții.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cursa înarmării AI dintre SUA și China

Quan Zhao, consilier pentru politici comerciale la Centrul de Comerț Internațional, susține că discuțiile despre inteligența artificială și utilitatea în domeniul armatei vor fi în fruntea agendei.

„Dacă vor privi problema prin prisma rivalității tehnologice și a suspiciunii reciproce, să ajungă la orice fel de înțelegere va fi aproape imposibil. Există însă o modalitate de a reformula gândirea despre tehnologie, marcând primul pas către confruntarea cu provocarea existențială pe care AI ar putea-o reprezenta.”, a spus pe China Focus.

Consilierul susține că summitul SUA-China se va concentra în mare pe securitatea modelelor puternice de inteligență artificială și cum ar putea fi ținute departe de teroriști și de infractori cibernetici.

El specifică însă că summitul are loc într-un context tensionat după restricțiile privind semiconductorii impuse de China la restricționarea modelelor open-source  de către SUA.

Directorul executiv al companiei Anthropic, Dario Amodei, se așteaptă ca sistemele de AI să egaleze sau să depășească capacitatea umană în majoritatea sarcinilor cognitive în decurs de 1-2 ani. Iar fondatorul Google DeepMind, Demis Hassabis, estimează că omenirea este la câțiva ani de singularitatea tehnologică.

Planul prin care Beijingul vrea să conducă lumea în doar doi pași

În articolul publicat de Financial Times, două cercetătoare chineze, Steve Tsang și Olivia Cheung, susțin Xi Jinping chiar plănuiește să remodeleze ordinea globală și să înlocuiască SUA din poziția de cea mai mare putere.

„Ascensiunea Chinei, de la un gigant adormit la superputere globală – Ascensiunea Beijingului dă peste cap economia mondială, transformă tehnologia și răstoarnă ordinea internațională. Prea puțini oameni din Occident au vocabularul sau conceptele necesare pentru a înțelege ce ar putea urma”, susțin cele două cercetătoare în cartea „Strategia Globală a Chinei sub Xi Jinping”.

Despre „Tianxia” și Mandatul Cerului

Autoarel cărții scriu că Xi își urmează visul chinezesc de a revigora națiunea care are la bază o istorie întinsă pe 5.000 de ani.Liderul chinez speră că scopul său de a clădi Ordinea Tianxia (care înseamnă tot ce este sub Mandatul Cerului)  să fie atins înainte de centenarul înființării Republicii Populare Chineze în 2049.

Tianxia, un concept filosofic, îl plasează în mod tradițional pe împăratul chinez, fiul cerului, în centrul ordinii globale. Și asta urmărește Xi Jinping, să facă din China o națiune campioană a suveranității naționale și a autodeterminării.

Sistemul Tianxia a fost utilizat din timpul dinastiei Zhou (1027-256 î.Hr.) până în timpul dinastiei Qing (1644-1911). Primul împărat chinez, Qin Shi Huang, și-a propus în 221 î.Hr. obiectivul de a unifica toate regatele chineze sub Mandatul Cerului. Cărturari chinezi ca Dong Zhongshu scria că Tianxia este o ordinea lumii împărțită în trei straturi concentrice: „națiunea chineză este înăuntru și celelate regate vasale sunt în afară, regatele vasale sunt înăuntru în timp ce barbarii stau afară”.

Mandatul Cerului a fost o doctrină politică folosită pe toată durata existenței Chinei Imperiale pentru a justifica conducerea împăratului. Conform doctrinei, Cerul (sau Raiul) îi acorda mandatului celui mai virtuos conducător, adică, împăratului. El era numit „Fiu al Cerului” și avea funcția de monarh universal suprem a cărui menire era să conducă lumea pe toată durata vieții.

Dacă împăratul era îndepărtat, acțiunea era interpretată că acesta a fost un conducător rău și a pierdut mandatul. Chinezii credeau din antichitate că dezastrele naturale, precum foametea și inundațiile, sunt pedepse divine pentru că împăratul a fost nevrednic. Astfel, izbucneau revoltele și războaiele dinastice. Filosofii și cărturarii au invocat Mandatul Cerului ca un drept al populației să se revolte împotriva împăratului, dacă acesta făcea abuz de putere sau era un conducător rău.

Primul pas: Sudul Global, în sfera de influență a Chinei. Toate drumurile vor duce la Shanghai

Autoarele prevestesc că Xi va încheia supremația Americii în doi pași.

Primul pas este mobilizarea țărilor din Sudul Global prin:

  1. Inițiativa Dezvoltării Globale care să lege China și celelalte țări emergente prin drumuri, porturi, conducte, trenuri de mare viteză și infrastructură digitală, toate vor duce către cel mai mare oraș al Chinei, Shanghai;
  2. Inițiativa de Securitate Globală – China își va juca rolul de mediator pentru a sprijini pacea mondială, așa cum a contribuit la normalizarea relațiilor dintre Iran și Arabia Saudită;
  3. Inițiativa Civilizației Globale – China va determina toate țările emergente să renunțe la modelul de dezvoltare occidental.

Al doilea pas: Anexarea pașnică a Taiwanului până în 2050

Al doilea pas va fi anexarea Taiwanului până la Centenarul Republicii Populare din 2049 – iar liderul chinez speră că nu se va ajunge la un război.

Vrea în schimb să demonstreze că SUA nu este o putere militară globală credibilă și nici vreun aliat de încredere, ci doar un tigru de hârtie. China îi va expune modelul american al  garanțiilor de securitate și alianțe ca fiind nefuncțional.

Războiul prelungit cu Iranul și retragerea trupelor din Europa și Orientul Mijlociu sunt pentru China oportunități pe care le-ar putea valorifica la maxim în desconsiderarea adversarului.

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Giorgia Meloni și-a întrerupt discursul la un miting ca să răspundă la telefon: „Scuze, m-a sunat fiica mea de trei ori!”
18:48
Giorgia Meloni și-a întrerupt discursul la un miting ca să răspundă la telefon: „Scuze, m-a sunat fiica mea de trei ori!”
MILITAR Jordan Bardella spune că viitorul guvern francez nu va mai acorda ajutoare gratuite Ucrainei: „Franța se scufundă în datorii”
18:04
Jordan Bardella spune că viitorul guvern francez nu va mai acorda ajutoare gratuite Ucrainei: „Franța se scufundă în datorii”
EXCLUSIV Un jurnalist german din Berlin, ex-Financial Times și Die Welt, explică, în exclusivitate pentru Gândul, victoria AfD:”Zilele lui Merz sunt numărate”. Cât de tensionată este situația politică în celelalte regiuni
17:43
Un jurnalist german din Berlin, ex-Financial Times și Die Welt, explică, în exclusivitate pentru Gândul, victoria AfD:”Zilele lui Merz sunt numărate”. Cât de tensionată este situația politică în celelalte regiuni
ULTIMA ORĂ Gheorghe Piperea, reproșuri la adresa conducerii AUR: „Senzația este că băltim / Puteam să punctăm în aceste luni / Mergem înainte doar în sondaje / În AUR există mai multe valori decât Simion și Georgescu”
16:30
Gheorghe Piperea, reproșuri la adresa conducerii AUR: „Senzația este că băltim / Puteam să punctăm în aceste luni / Mergem înainte doar în sondaje / În AUR există mai multe valori decât Simion și Georgescu”
EXCLUSIV Gheorghe Piperea susține că ar fi un bun premier: „Mi-aș putea asuma această responsabilitate” / „România are nevoie de un specialist în insolvență” / „Firesc ar fi să avem guvern PSD-AUR”
16:24
Gheorghe Piperea susține că ar fi un bun premier: „Mi-aș putea asuma această responsabilitate” / „România are nevoie de un specialist în insolvență” / „Firesc ar fi să avem guvern PSD-AUR”
CONTROVERSĂ „Performanța” lui Ilie Bolojan, demontată de un fost ministru al Transporturilor: ” România are o problemă gravă”
16:20
„Performanța” lui Ilie Bolojan, demontată de un fost ministru al Transporturilor: ” România are o problemă gravă”
Mediafax
Un lider AUR vrea să fie PREMIER: Mi-aș putea asuma această responsabilitate
Digi24
Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el a sărit în aer în Italia
Cancan.ro
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Adevarul
Mașinile chinezești iau cu asalt Europa. Ce îi atrage pe cumpărători la mărcile din China
Mediafax
DEZVĂLUIRE: Adevăratele cauze ale insolvenței Petrotel ies la iveală. Câți bani mai are compania Lukoil
Click
Divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion ia o turnură neașteptată! Ordin de protecție și brățară electronică
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Cancan.ro
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată'
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Descopera.ro
Conflictul care a deschis drumul României moderne
Mediafax Italia
ALERTĂ. Un CUNOSCUT MEZEL vândut într-o mare rețea de magazine este RETRAS din cauza Listeria!
Mediafax Spania
Locul de muncă pentru care poți primi... 2.500 de euro pe lună!
ULTIMA ORĂ Ședința CSAT pentru „atragerea” mai multor trupe americane în România. „Consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică”. Ce alte puncte a mai avut Consiliul pe ordinea de zi
19:16
Ședința CSAT pentru „atragerea” mai multor trupe americane în România. „Consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică”. Ce alte puncte a mai avut Consiliul pe ordinea de zi
VIDEO Nicușor Dan, confruntat de localnicii din Curcani, unde a fost la deschiderea anului școlar: „Ucrainenii o duc mai bine decât noi”. Ce l-au întrebat oamenii pe președinte și ce promisiuni le-a făcut acesta
19:05
Nicușor Dan, confruntat de localnicii din Curcani, unde a fost la deschiderea anului școlar: „Ucrainenii o duc mai bine decât noi”. Ce l-au întrebat oamenii pe președinte și ce promisiuni le-a făcut acesta
FLASH NEWS UE anunță investiții suplimentare de 200 de milioane de euro în Groenlanda. Ursula Von der Leyen: „Un aliat strategic și un prieten de încredere”
18:52
UE anunță investiții suplimentare de 200 de milioane de euro în Groenlanda. Ursula Von der Leyen: „Un aliat strategic și un prieten de încredere”
EVENIMENT Primarul Craiovei îi anunță pe părinți că nu trebuie să mai contribuie la fondul clasei. Ce a spus Lia Olguța Vasilescu la deschiderea anului școlar
18:27
Primarul Craiovei îi anunță pe părinți că nu trebuie să mai contribuie la fondul clasei. Ce a spus Lia Olguța Vasilescu la deschiderea anului școlar
CONTROVERSĂ Ucraina vrea să preia una dintre cele mai mari companii de apă din țară, deținută de un oligarh rus și de o familie de miliardari britanici
18:23
Ucraina vrea să preia una dintre cele mai mari companii de apă din țară, deținută de un oligarh rus și de o familie de miliardari britanici
FLASH NEWS Rogobete, atac la USR după ce a vizitat șantierul Spitalului Regional de Urgență Craiova: „Încărcați-vă din nou trotinetele electrice și mergeți la Craiova”
18:19
Rogobete, atac la USR după ce a vizitat șantierul Spitalului Regional de Urgență Craiova: „Încărcați-vă din nou trotinetele electrice și mergeți la Craiova”

Cele mai noi

Trimite acest link pe