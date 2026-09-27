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Victor Ponta este în doliu. Mama fostului premier a murit, la vârsta de 84 de ani. „O vom iubi și o vom purta mereu în suflet”

Victor Ponta este în doliu. Mama fostului premier a murit, la vârsta de 84 de ani.
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Mama fostului premier Victor Ponta a murit. Cornelia Naum avea 84 de ani.

UPDATE | Mesajul lui Victor Ponta

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o mamă și o bunică minunată, pe care o vom iubi și o vom purta mereu în suflet 🙏🙏🙏!
Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și pentru respectul arătat”, a transmis fostul premier pe Facebook.

Știrea inițială

Anul trecut, Victor Ponta spunea despre mama sa că „nu este în cea mai bună stare”, scrie Mediafax.

„Sunt foarte apropiat de mama mea, nu e în cea mai bună stare și, de câte ori ne vedem, cam rar, din păcate, mă afectează pentru că știu cum era mama mea în vremurile ei bune și mă gândesc doar că vreau să fie înconjurată de noi toți, cei care o iubim, cât mai mult”, declara, într-un interviu pentru Libertatea, Victor Ponta.

Cornelia Naum afirma, în urmă cu mai mulți ani, într-un interviu la „Sinteza Zilei” de la Antena 3, că din cauza unor probleme de sănătate, sarcina ei a fost grea.

Tatăl fostului premier ar fi fost cel care a insistat ca Victor Ponta să se nască.

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