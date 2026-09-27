Autoritățile britanice au declarat un incident major într-un sat din apropierea unei baze RAF care găzduiește Forțele Aeriene ale Statelor Unite. Mai multe locuințe au fost evacuate.

Poliția din Gloucestershire a declarat că locuitorii din Whelford, în apropierea bazei RAF Fairford, au fost duși la un centru de agrement în timp ce ancheta continuă. Mai mulți bărbați au fost arestați sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni prevăzute de Legea privind explozibilii, a anunțat poliția, relatează BBC.

Echipa specializată a armatei pentru neutralizarea munițiilor și dispozitivelor explozive examinează în prezent mai multe vehicule.

Poliția a declarat că în zonă a fost instituit un perimetru de securitate și a adăugat că ofițerii consideră că incidentul este ținut sub control. În zonă a fost observată o prezență numeroasă a serviciilor de urgență, inclusiv a unei echipe de intervenție pentru zone cu risc ridicat.

Ce au transmis autoritățile

„Mai multe proprietăți sunt evacuate în prezent în zona Whelford, în urma declarării unui incident major. Acest lucru survine după arestarea mai multor bărbați sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni prevăzute de Legea privind explozibilii. Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri și punem în aplicare planurile bine exersate pe care le avem pregătite”, a declarat Poliția din Gloucestershire.

Baza a fost folosită pentru desfășurarea bombardierelor americane de la începutul conflictului din Iran, pe 28 februarie. Poliția a declarat că bărbații au fost arestați duminică dimineață.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a declarat că personalul american staționat la baza RAF Fairford „rămâne vigilent”.

„Din motive de securitate operațională, nu vom discuta despre măsurile specifice de protecție a forțelor. Aripa 501 de sprijin pentru operațiuni de luptă și celelalte unități ale noastre cu sediul în Regatul Unit rămân vigilente și vor lua măsurile adecvate pentru a asigura siguranța și securitatea militarilor americani, a personalului civil, a contractorilor și a familiilor acestora”, a transmis acesta, potrivit BBC.

RAF Fairford este o bază a Royal Air Force din Gloucestershire, folosită de Forțele Aeriene ale SUA și ca centru de sprijin operațional pentru misiuni americane și NATO. Baza este utilizată pentru operațiuni cu bombardiere americane și poate găzdui aeronave precum B-52, B-1 și B-2.