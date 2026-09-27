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În 2001, un cuplu a cumpărat un tablou cu un lac, la un târg de vechituri de la țară, pentru care a plătit 120 euro. 6 ani mai târziu, pictura s-a dovedit a fi „Lacul Okanagan” de EJ Hughes și s-a vândut la licitație pentru 250.000 euro

În 2001, un cuplu a cumpărat un tablou cu un lac, la un târg de vechituri de la țară, pentru care a plătit 120 euro. 6 ani mai târziu, pictura s-a dovedit a fi
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Un cuplu din Ontario care a plătit doar 120 de euro pentru un tablou cu un peisaj, cumpărat la o vânzare de obiecte organizată într-o zonă rurală în 2001, a descoperit ulterior că achiziționase o lucrare a renumitului artist canadian E. J. Hughes. La șase ani după achiziție, tabloul „Lake Okanagan” a fost identificat ca fiind o lucrare a lui Hughes și vândut la licitație pentru 250.000 de euro.

Hughes, pictor din Columbia Britanică, este cunoscut pentru peisajele sale detaliate, a căror valoare a crescut considerabil de-a lungul anilor. Lucrările sale, cumpărate cândva cu câteva sute de dolari canadieni, se vând acum la licitații cu sute de mii și chiar milioane de dolari, relatează The Times of India.

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Hughes este, de asemenea, subiectul unui nou documentar realizat de cineasta Jenn Strom, din Coquitlam. „The Painted Life of E. J. Hughes” analizează viața artistului, legătura sa cu Columbia Britanică și modul discret în care lucra. Documentarul a fost proiectat la VIFF Centre din Vancouver în luna februarie.

Strom a devenit interesată de Hughes în timp ce cerceta istoria Columbiei Britanice, în urmă cu aproximativ șapte ani. Cercetările sale au condus-o la lucrările autorului Robert Amos, care a scris despre Hughes și viața acestuia pe insula Vancouver.

Strom a spus că a fost atrasă de artist deoarece personalitatea lui era foarte diferită de imaginea publică asociată adesea artiștilor.

„Era modest și extrem de timid. Nu era genul de om care să își promoveze propria operă”, a declarat Strom pentru Freshet News.

Hughes, artist de război

Edward John Hughes s-a născut în North Vancouver, la 17 februarie 1913, și a crescut în Nanaimo și North Vancouver. În timpul Marii Crize Economice, a lucrat pe vase de pescuit înainte de a studia la Vancouver School of Decorative and Applied Art.

Unul dintre profesorii săi a fost Frederick Varley, membru al celebrului grup de artiști canadieni Group of Seven. Hughes a cofondat ulterior, în 1934, o companie de artă comercială împreună cu pictorii muraliști Paul Goranson și Orville Fisher.

Când a început cel de-Al Doilea Război Mondial, Hughes s-a înrolat în Royal Canadian Artillery, în 1939, și a fost trimis în Anglia. Din 1943 până în 1946, a lucrat ca unul dintre artiștii oficiali de război ai Canadei.

Lucrările sale din timpul războiului au inclus desene și picturi detaliate despre viața militară. Potrivit publicației literare BC BookLook, Hughes a realizat aproximativ 1.000 de desene și aproape 30 de picturi complete în perioada în care a fost artist de război. Aproximativ 1.600 dintre lucrările sale se află în prezent în colecția Canadian War Museum.

Rolul său presupunea să documenteze cu atenție echipamentele militare, uniformele, oamenii și împrejurimile acestora. Observarea detaliată necesară pentru această activitate avea să devină ulterior o parte importantă a modului său de a picta peisaje.

O viață liniștită pe insula Vancouver

După ce s-a întors pe Coasta de Vest în 1946, Hughes s-a stabilit la Shawnigan Lake împreună cu soția sa, Fern. Strom a filmat zona și casa în care a locuit artistul în timp ce realiza documentarul. „Avea nevoie de liniște. De pace și liniște”, a spus Strom.

Hughes și-a dedicat o mare parte din carieră peisajelor din Columbia Britanică. Era profund interesat de natură și de reprezentarea locurilor cu multă atenție pentru detalii.

„Simt că, atunci când pictez, este o formă de venerare”, spunea Hughes într-o producție de televiziune CBC din 1961.

Hughes s-a gândit, de asemenea, dacă ar trebui să se concentreze mai mult asupra figurilor umane sau a peisajelor, dar în cele din urmă a ales peisajele deoarece considera că acestea reprezentau mai bine mediul din Columbia Britanică și Canada și că se vor vinde mai ușor.

În ciuda reputației sale în creștere, la un moment dat s-a confruntat cu dificultăți financiare și a fost aproape să renunțe la pictură. Cariera sa a beneficiat de sprijinul important al comerciantului de artă Max Stern, care o reprezentase anterior pe Emily Carr.

Stern l-a găsit pe Hughes la Shawnigan Lake în 1951, după ce primise recomandări de la Lawren Harris, membru fondator al Group of Seven din Canada. Ulterior, el și-a amintit că întâlnise un artist timid, care nu era pe deplin conștient de valoarea propriilor lucrări. Stern a decis să îl reprezinte.

După prima lor întâlnire, Stern a cumpărat toate lucrările disponibile atunci în atelierul lui Hughes pentru 500 de dolari. Relația i-a permis lui Hughes să își construiască o carieră mai solidă, oferindu-i totodată sprijin în relația cu publicul și piața de artă.

De la un tablou cumpărat cu 200 de dolari canadieni la milioane

Valoarea lucrărilor lui Hughes a crescut semnificativ pe măsură ce reputația sa s-a consolidat. Tabloul „Lake Okanagan” este unul dintre cele mai izbitoare exemple. Cumpărat la o vânzare de obiecte din Ontario pentru 120 de euro în 2001, acesta a fost vândut șase ani mai târziu pentru 250.000 de euro.

Prețul s-a înscris într-o creștere mai amplă a valorii picturilor lui Hughes. BC BookLook a menționat că „Rivers Inlet” s-a vândut pentru 920.000 de dolari în 2005, reprezentând la acel moment cel mai mare preț plătit pentru o lucrare a unui artist canadian în viață.

Alte lucrări au ajuns la prețuri și mai mari. „Fishboats, River Inlet” de Hughes s-a vândut pentru 2 milioane de dolari la Heffel Auction. În noiembrie 2025, pictura sa din 1949, „Entrance to Howe Sound”, s-a vândut pentru 4,8 milioane de dolari.

Strom a spus că povestea lui Hughes continuă să atragă atenția datorită forței lucrărilor sale și contrastului dintre personalitatea sa discretă și valoarea în creștere a picturilor sale. „Povestea lui continuă să crească”, a spus ea.

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