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Mihai Fifor izbucnește după ce ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că SUA s-au implicat în demiterea lui Bolojan: „Ferească Dumnezeu, Bolojenilor, Fritzilor, Mureșenilor…!”

Mihai Fifor izbucnește după ce ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că SUA s-au implicat în demiterea lui Bolojan:
Mihai Fifor
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Deputatul PSD Mihai Fifor reacționează dur la zvonurile conform cărora ambasadoarea SUA la Atena ar fi mărturisit că Statele Unite au decis căderea guvernului Bolojan. Acesta spune, într-o postare pe Facebook, că informațiile reprezintă „un fake grosolan”, iar Bolojan a fost trimis acasă prin votul majorității din Parlament.

Fifor îi acuză pe cei care răspândesc teoria implicării americane că își bat joc de români.

„Oare chiar nu v-ați săturat să faceți mizeriile astea? Nu v-ați săturat să vă bateți joc de români în timp ce prăduiți țara asta de luni de zile? Nu v-ați săturat de aiureli ca astea?
Sigur, Guvernul Bolojan a căzut că „americanii”. Pentru că cică așa ar fi zis ambasadoarea SUA la Atena. Un fake grosolan, dealtminteri. Serios? Atât puteți? Chiar ne credeți idioți?

Oare nu cumva Bolojan a fost trimis acasă cu votul covârșitor al Parlamentului? Chiar toți cei care am votat suntem cuprinși de o transă colectivă indusă de SUA? Chiar toți cei peste 85% dintre români care susțin apăsat că România merge într-o direcție greșită sunt trădători de țară, că așa zice un bizar USR-ist? Chiar ne-am pierdut mințile de tot?”, a scris Mihai Fifor.

Fifor explică cum Bolojan „a nenorocit țara”

Mihai Fifor a enumerat problemele cu care românii se confruntă astăzi și care au fost accentuate de guvernarea lui Ilie Bolojan. De la scăderea consumului și majorarea tarifelor la energie la colapsarea sistemului medical, România este marcată de un șir lung de provocări dificile. Fifor îl acuză pe Bolojan de apariția acestor probleme și spune că ăsta este motivul pentru care guvernul condus de el a fost demis.

„Nu cumva Guvernul Bolojan a căzut pentru că a nenorocit țara asta? Că economia e praf, că inflația e până la cer și dincolo de el? Că sănătatea e blocată și mor oameni în spitale pentru că nu mai sunt bani pentru susținerea sistemului? Că românii nu își mai pot duce traiul de pe o zi pe alta și suntem în prag de iarnă? Că urmează scumpirea prețurilor la energie după dezastrul gestionării crizei din energie de nea Ilie și de ai lui? Că motorina e 11 lei? Că de aproape un an consumul se prăbușește? Că taxele au fost aruncate în aer?”

Bolojan, caracterizat ca „cel mai toxic premier” al României

Mihai Fifor afirmă că Bolojan e cel mai dezastruos premier din câți a avut România și îi acuză pe cei care îi iau apărarea liderului PNL că trăiesc într-o bulă în care românii afectați de urmările guvernării Bolojan nu există.

„SUA și poate marțienii sunt de vină pentru existența celui mai toxic premier ever… nea Ilie Sărăcie. Iar noi toți suntem cuprinși de amnezie și suntem în transă colectivă. Americanii, ce să spun… Dar pe români îi vedeți? Îi auziți? Sau în bula voastră ei nu există. Decât cel mult ca să vă deranjeze ca zgomot de fond…”

Acesta le transmite susținătorilor PNL și USR că cei care nu îl mai doresc pe Bolojan în fruntea guvernului nu se află într-o transă și îi acuză pe aceștia că insistă ca România să fie blocată. Fifor mai spune că procedurile de numire a guvernului Mureșan sunt, de fapt, un joc, care se va dovedi a fi „bomboana de pe coliva națiunii”.

„Ferească Dumnezeu, Bolojenilor, Fritzilor, Mureșenilor…!
Om fi noi toți în ceva colectiv, dar sigur nu în transă. Poate în sărăcie tot mai accentuată, poate în disperare tot mai profundă pentru că țineți țara captivă de luni de zile și nu vă pasă.
Iar acum, bomboana de pe coliva stării națiunii: vă jucați de-a prim-miniștrii și de-a așa-zisa guvernare, sfidând în continuare orice urmă de bun-simț.”

Votul pentru numirea guvernului Mureșan, „o farsă grotească”

Deputatul PSD mai spune că votul din Parlament al guvernului Mureșan reprezintă „o farsă grotească” și avertizează că fiecare zi în care Bolojan rămâne în poziția de premier interimar adâncește și mai mult țara în sărăcie.

„Ne chemați de mâine în Parlament să jucăm într-o farsă grotescă, fără să vă pese că orice zi petrecută în gluma asta sinistră cu Bolojan, Fritz, Mureșan et Co. îi duce pe români și mai adânc în sărăcie și disperare.
Ticăloșilor!”

Fifor mai transmite că nu Statele Unite au decis plecarea lui Bolojan, ci România vrea ca acesta să nu mai fie la conducerea guvernului.

„Cât despre SUA… țineți-vă gura, disperaților! Nu ei au dat de pământ cu voi, ci țara asta adusă în pragul disperării.
Și, sincer să fiu, așa aș merge la alegeri anticipate… Să vă spună țara asta verde-n față ce refuzați să pricepeți.
Enough is enough, ticăloșilor!”

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