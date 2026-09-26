În Oradea, oraș considerat de ani buni un bastion al liberalilor români, temele naționaliste câștigă vizibil teren, notează publicația franceză Le Monde într-o analiză a mobilizării susținătorilor lui Călin Georgescu în „fieful” premierului demis Ilie Bolojan.

Deși municipiul din nord‑vestul României a beneficiat masiv de fonduri europene (având fațade Art Nouveau restaurate, școli modernizate și tramvaie noi), discursul naționalist se propagă tot mai puternic, mai notează publicația franceză. Fenomenul ar fi alimentat de scăderea puterii de cumpărare, de neîncrederea în instituții și de conservatorismul comunităților neoprotestante.

Călin Georgescu, campanie informală printre fermieri

În acest context, Călin Georgescu și‑a făcut apariția pe 13 septembrie la târgul local din Oradea, unde a fost întâmpinat de o mulțime entuziastă, arată publicația franceză.

Analiza explică faptul că, deși scrutinul prezidențial din 2024 a fost anulat pe fondul suspiciunilor de ingerințe din partea Rusiei, Georgescu își continuă o campanie informală prin țară, punându‑se în scenă alături de producători și fermieri locali.

Un mesaj simbolic transmis direct din „bastionul lui Bolojan”

Alegerea Oradei pentru această mobilizare este considerată simbolică de către jurnaliștii francezi. Orașul reprezintă „fieful politic” al lui Ilie Bolojan, fost primar liberal, fost președinte al Consiliului Județean Bihor și actual premier interimar al României, recunoscut la nivel național pentru reformele administrative care i-au consolidat reputația.

Sursa citată mai subliniază că la evenimentul din Oradea au fost prezenți inclusiv reprezentanți ai AUR, partidul care i-a oferit susținere lui Călin Georgescu în cursa prezidențială din 2024. Controversele juridice care îl urmăresc pe Georgescu nu par să îi afecteze capacitatea de mobilizare, scriu francezii.

Prezența lui Georgescu la Oradea, în mijlocul lunii septembrie, nu a fost lipsită de tensiuni. Fostul candidat a urcat pe un podium improvizat în Piața 100, în timp ce susținătorii din mulțime au scandat „Călin Georgescu este președinte”.

Deși a fost aclamat, Georgescu a respins ideea că baia sa de mulțime ar avea vreun caracter electoral. Tensiunile au apărut în momentul în care un bărbat din public a început să îl huiduie. Mai mulți simpatizanți ai politicianului au reacționat agresiv, ajungând să-l îmbrâncească pe protestatar. După aproximativ o oră de agitație, Călin Georgescu a părăsit târgul orădean în aplauzele susținătorilor.

Potrivit Le Monde, ascensiunea acestui tip de discurs la Oradea scoate în evidență dificultatea partidelor tradiționale de a găsi strategii eficiente, chiar și în zone considerate până acum bastioane sigure ale liberalismului pro‑european.