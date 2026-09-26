Judecătoarea Adriana Stoicescu, de la Curtea de Apel Timișoara, lansează o serie de acuzații la adresa Andreei Chiș, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii și propusă la Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan. Într-o postare intitulată „Coana Zoițica și justiția”, Stoicescu o acuză pe Chiș că ar fi susținut revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA, că ar fi avut conflicte cu conducerea Inspecției Judiciare și că ar urmări, prin eventuala intrare în Guvern, modificări importante în funcționarea sistemului judiciar.

„Militant activ pentru desființarea independenței judecătorilor”

Adriana Stoicescu își începe mesajul spunând că nu este interesată de cine susține candidatura Andreei Chiș, ci de activitatea acesteia în perioada în care a fost membru al CSM.

„Pe mine personal mă lasă rece cine o propune pe doamna Andrea Chiș pentru înalta demnitate de ministru al justiției. Poate fi Mișcarea yoghinilor epilați, Partidul cultivatorilor de mazăre sau Asociația care administrează anticoncepționale veverițelor”, scrie judecătoarea.

Stoicescu o plasează pe fosta membră a CSM în tabăra pe care o descrie drept „gruparea minoritară” a fostului Consiliu Superior al Magistraturii.

„Pentru mine, doamna Andrea Chiș este și va rămâne un element activ, parte din gruparea minoritară a fostului Consiliu Superior al Magistraturii, militant activ pentru desființarea independenței judecătorilor”, afirmă Adriana Stoicescu.

Stoicescu acuză o încercare de revenire la anchetarea magistraților de către DNA

Stoicescu susține că Andrea Chiș ar fi făcut parte din gruparea care a militat pentru revenirea la un sistem în care DNA să aibă din nou competențe asupra magistraților.

„Doamna Andrea Chiș, alături de alți vajnici apărători ai DNA, azi curați, uscați, senzație de prospețime, a fost unul dintre personajele care au militat constant și activ pentru învierea binomului, readucerea competenței de cercetare a magistraților la DNA, la pachet cu abuzurile de rigoare, soldate cu achitări și vieți distruse”, scrie judecătoarea.

Adriana Stoicescu face referire și la un episod în care o acuză pe Andrea Chiș că ar fi sesizat Inspecția Judiciară în cazul unei colege.

„Doamna Andrea Chiș a fost cea care și-a târât în fața inspecției colega propusă, ce să vezi, pentru aceeași funcție de ministru, doar pentru că a scris ceva o fițuică, tradiție continuată și în prezent de alți eroi care își acuză colegii de corupție, in prime time, cu voce gâtuită de emoție, fără probe și fără să clipească”, afirmă Stoicescu.

Judecătoarea nu se oprește aici și susține că Andrea Chiș ar fi dus o confruntare de amploare cu conducerea Inspecției Judiciare.

„Doamna Andrea Chiș a dus o luptă pe viață și pe moarte cu conducerea Inspecției Judiciare, când s-a dat drumul robinetului cercetărilor disciplinare ale zeiței, ieșind astfel la iveală nenorocirile provocate judecătorilor care au avut tupeul să existe, să respire și să soluționeze contra vântului”, continuă judecătoarea.

Ce spune Stoicescu despre pensionarea Andreei Chiș

Un alt punct al postării îl reprezintă pensionarea Andreei Chiș. Stoicescu afirmă că aceasta s-ar fi pensionat în ultimele zile ale mandatului său în CSM și sugerează că a beneficiat de legislația privind pensiile de serviciu pe care, în prezent, ar critica-o.

„Doamna Andrea Chiș s-a pensionat în ultimele zile ale mandatului de membru CSM, bucurându-se de binefacerile legislative pe care astăzi le înfierează cu mânie proletară, că de, pensionarii lor speciali sunt mai buni decât ai noștri”, scrie judecătoarea.

Ce spune Stoicescu că ar urmări Chiș la Ministerul Justiției

„Doamna Andrea Chiș nu este o propunere, ci un argument în favoarea tezei că politicienii tip Agamiță Dandanache nu au murit, doar s-au reinventat”, afirmă Stoicescu.

Judecătoarea enumeră apoi ceea ce consideră că ar fi obiectivele unei eventuale prezențe a lui Chiș în Guvern:

„Miza prezenței distinsei doamne în interiorul augustului cabinet este simplă:

Readucerea DNA de tip kovesist în ecuația cercetării magistraților.

Modificarea legislației pentru liniștirea micului frițișor și reînscăunarea sa, oriunde se poate.

Schimbarea pe repede înainte a legislației privind alegerea și funcționarea CSM, atribuțiile secțiilor și alegerea președintelui ICCJ.”

„Ăștia ai lui Savonea prea își fac de cap cu soluțiile corecte”

În continuarea postării, judecătoarea atacă și taberele formate în jurul fostei conduceri a CSM și sugerează că schimbările urmărite ar avea legătură cu raporturile de putere din interiorul sistemului judiciar.

„Căci ăștia ai lui Savonea prea își fac de cap cu soluțiile corecte, nedictate de mințile odihnite ale securicilor și libertatea de exprimare și curaj și alea alea….”, scrie Stoicescu.

Judecătoarea acuză, în aceeași postare, existența unor persoane care ar urmări mai degrabă funcții și influență decât independența sistemului judiciar.

„Totul cu sprijinul eroilor, plasați stategic de ambele părți ale baricadei, flămânzi nu de independență și corectitudine, ci de ciolan și niște funcții, nu de alta, dar printre atâta CEDO și CJUE, prințipuri și explicații docte, ar merge și ceva sinecuri, nu?”, continuă aceasta.