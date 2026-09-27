Două femei din Marea Britanie au murit într-o misiune de salvare a câinilor în România, după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit cu două camioane și o dubă.

Allison Condon, în vârstă de 61 de ani, și Rachael Harvey-Purkiss, în vârstă de 41 de ani, au murit la fața locului, împreună cu opt câini. Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost, de asemenea, rănit, potrivit Daily Mail.

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Cele două femei salvau câini abandonați din Caraș-Severin pentru organizația caritabilă Homeward Bound, cu sediul în Marea Britanie. Coliziunea a avut loc în jurul orei 11:00, joi, pe drumul național DN6.

Microbuzul celor două femei transporta zece câini când a ajuns pe sensul opus de mers. Apoi s-a ciocnit frontal cu un camion, care a lovit un alt camion, iar microbuzul a rămas blocat între cele două vehicule de mari dimensiuni.

Șoferul primului camion a fost rănit în accident. O dubă care circula în spatele celui de-al doilea camion a fost, de asemenea, implicată în coliziune.

Potrivit relatărilor, Allison Condon se afla la volan în momentul incidentului. Harvey-Purkiss ocupa un loc de pasager în vehiculul înmatriculat în Marea Britanie. Poliția continuă să investigheze accidentul.

Ce a transmis organizația caritabilă

Organizația caritabilă oferă „îngrijire, protecție, tratament și siguranță animalelor care sunt pierdute/găsite sau furate și au nevoie de îngrijire”.

Teresa Shears, din cadrul organizației Homeward Bound, a scris într-un mesaj publicat online: „După cum vă puteți imagina, suntem copleșiți de durere în acest moment. Tragedia pierderii doamnelor și a membrilor familiei noastre necuvântătoare ne-a sfâșiat inimile. Acest accident teribil ne-a rănit dincolo de cuvinte. Am primit sute și sute de mesaje cărora încerc să le fac față. Dar mă străduiesc să răspund la atât de multe.

Deocamdată, vă rog să aveți răbdare cu actualizările și răspunsurile. Sper că puteți înțelege. Va dura timp să ne împăcăm cu pierderea de vieți omenești. Îmi pare teribil de rău pentru familia și prietenii celor două diamante rare pe care le-am pierdut, dar ele vor să continuăm. Cu sprijinul vostru, vom continua”.