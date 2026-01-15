Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta: „USR controlează Guvernul Bolojan pe model PCR. PCR-ul cu 5% a preluat tot. 10% are USR-ul”

Victor Ponta: „USR controlează Guvernul Bolojan pe model PCR. PCR-ul cu 5% a preluat tot. 10% are USR-ul”

15 ian. 2026, 21:07, Știri politice
Victor Ponta:

Victor Ponta este de părere că actualul Guvern poate să funcționeze și fără USR. Fostul premier și lider PSD a criticat raporturile de forță din actuala coaliție, dar și rolul jucat de partide aflate la guvernare. Ponta crede că menținerea în coaliție a celor din USR se datorează unei lipse de voință politică din partea celorlalți actori, cu bătaie la PSD. Ponta mai promite să sprijine Guvernul cu grupul său de independenți din Parlament cu condiția debarcării „progresiștilor” de la Palatul Victoria.

Ponta face o paralelă între USR și PCR, partid care în 1945 a luat 5% din voturile românilor, dar a ajuns să conducă. Politicianul subliniază că USR ar controla Guvernul, inclusiv prin premierul Ilie Bolojan.

PSD se face că luptă

„Cel care conduce în acest moment guvernul e USR-ul cu domnul Bolojan, care e, de fapt, USR. Ziceați că PNL-ul nu face nimic. Păi nu e niciun PNL. Domnul Bolojan e USR și PSD-ul se face că se luptă. Nu se luptă. Că dacă ar vrea să lupte, sigur că au metode democratice, politice, date de grupurile parlamentare. Ei se plâng și rămâne așa. E un proces de USR-izare a României. Așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot. 10% are USR-ul. (…)”, a declarat fostul premier, pentru Adevărul.

Ponta. Există majoritate și fără USR

Ponta crede că doar după eliminarea USR de la guvernare, România poată să iasă din actualul blocaj politic.

„Soluția e foarte simplă și clară și nu am inventat-o eu. Eu am format în Parlament, că sunt independent, un grup de 25-30 de parlamentari independenți, am semnat toți. Am zis, dacă scoateți pe USR nu vrem nicio funcție.

Scoateți USR. Ori scoateți pe USR și participați la guvernare în mod serios, nu ca acum. Ori ieșiți voi de la guvernare și lăsați-l pe domnul Bolojan cu USR-iștii lui și cu ce peneliști mai sunt să guverneze”, spune Victor Ponta.

Fostul lider social-democrat crede că parlamentari independenți sunt cei care ar putea asigura majoritatea necesară în Parlament.

„Le-am spus că votăm noi Guvernul. Nu am cerut niciun fel de funcție. Matematica este că există majoritate fără USR. Bineînțeles că există majoritate”, a indicat acesta.

Recomandarea autorului: Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Traian Băsescu, mulțumit de noile impozite pe proprietate impuse de Bolojan. Cât va plăti fostul președinte pentru mașină
21:43
Traian Băsescu, mulțumit de noile impozite pe proprietate impuse de Bolojan. Cât va plăti fostul președinte pentru mașină
EXCLUSIV Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei
16:39
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei
OPINIE Patrick André de Hillerin îl ia la ţintă din nou pe Radu Miruţă: „Cine poate opri aceste porniri criminale ale guvernului?”
14:44
Patrick André de Hillerin îl ia la ţintă din nou pe Radu Miruţă: „Cine poate opri aceste porniri criminale ale guvernului?”
POLITICĂ De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori
14:28
De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori
NEWS ALERT Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”
14:26
Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”
FLASH NEWS După ce anul trecut a tăiat din bugetul Culturii, Ilie Bolojan spune în 2026: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura”
13:57
După ce anul trecut a tăiat din bugetul Culturii, Ilie Bolojan spune în 2026: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura”
Mediafax
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Manifestanții suveraniști, împiedicați de jandarmi să sară pe motociclistul Adrian Băzăvan, după ce acesta a proiectat celebra replică „Marș la Moscova” pe o clădire
Mediafax
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
După ce a revoluționat astronomia și cosmologia, Telescopul Hubble este tot mai aproape de finalul exploziv
EMISIUNI Producătoarea emisiunii „La Măruță”, reacție după scoaterea show-ului din grila Pro TV: „Lucrurile nu se termină… ele se transformă”
22:35
Producătoarea emisiunii „La Măruță”, reacție după scoaterea show-ului din grila Pro TV: „Lucrurile nu se termină… ele se transformă”
ACTUALITATE Adrian Marinescu: „Persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice ar trebui să meargă la spital chiar și la o simplă răceală”
22:28
Adrian Marinescu: „Persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice ar trebui să meargă la spital chiar și la o simplă răceală”
FLASH NEWS Ilie Bolojan jubilează după aprobarea de către Comisia Europeană a proiectelor de apărare a României, prin SAFE. Liber la înarmare
22:22
Ilie Bolojan jubilează după aprobarea de către Comisia Europeană a proiectelor de apărare a României, prin SAFE. Liber la înarmare
ACTUALITATE Emil Grădinescu, țintă falsă la CNA. Onestul comentator a fost acuzat că a promovat un produs toxic pe Netflix
22:19
Emil Grădinescu, țintă falsă la CNA. Onestul comentator a fost acuzat că a promovat un produs toxic pe Netflix
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 ianuarie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 ianuarie, de la ora 20.00
VIDEO Satele și comunele mici ar putea rămâne fără Poliție Locală. Ce prevede noul proiect de lege
21:50
Satele și comunele mici ar putea rămâne fără Poliție Locală. Ce prevede noul proiect de lege

Cele mai noi

Trimite acest link pe