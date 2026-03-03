Prima pagină » Știri politice » MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului”

03 mart. 2026, 22:24, Știri politice
MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului”

În cursul zilei de marți, 3 martie 2026, Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, l-a convocat pe Javad Karimi, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Islamice Iran la București, la sediul ministerului, cu scopul de a i se prezenta „îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu”.

Potrivit comunicatului MAE, transmis marți seară, 3 martie 2026, România a transmis „protestul ferm față de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu”. De asemenea, partea română și-a arătat protestul și față de situația recentă care a avut loc în Cipru, unde baza RAF Akrotiri a fost atacată de drone iraniene. De asemenea, MAE transmite că România face un apel pentru „dezescaladarea urgentă a tensiunilor”, precum și pentru protecția civililor, țara noastră subliniind „prioritatea pe care o acordă siguranței propriilor cetățeni aflați în zona de conflict”.

Ce a comunicat MAE

Iată comunicatul transmis de reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe:

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Islamice Iran la București, Javad Karimi, a fost convocat astăzi, 3 martie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu.

Partea română a transmis protestul ferm al României față de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum și față de evoluțiile recente din Cipru, subliniind impactul profund negativ asupra securității și stabilității regionale, inclusiv asupra securității maritime.

România face un apel ferm pentru dezescaladarea urgentă a tensiunilor și pentru protecția civililor, fiind subliniată prioritatea pe care România o acordă siguranței propriilor cetățeni aflați în zona de conflict.

Partea română a transmis preocuparea profundă pentru încălcarea suveranității statelor din regiune care au fost ținta atacurilor nediscriminatorii ale Iranului și deplina solidaritate a României cu aceste țări.

În același timp, a fost transmisă solicitarea constantă a României și a partenerilor europeni ca Iranul să acționeze responsabil în privința programului nuclear și a celui de rachete balistice și să se abțină de la activități destabilizatoare în regiune”, se transmite prin comunicatul MAE.

Sursă foto: Mediafax Foto

