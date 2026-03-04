Prima pagină » Știri externe » „Epic Fury”. Sistem de apărare aeriană TOR-M1, furnizat Iranului de Rusia, distrus „chirurgical” de SUA. În 2020, rachete sol-aer trase de IRCG au doborât un avion de pasageri ucrainean

„Epic Fury”. Sistem de apărare aeriană TOR-M1, furnizat Iranului de Rusia, distrus „chirurgical” de SUA. În 2020, rachete sol-aer trase de IRCG au doborât un avion de pasageri ucrainean

Cristian Lisandru
04 mart. 2026, 08:30, Știri externe

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a publicat pe contul său X o înregistrare video oficială care arată distrugerea unui sistem de rachete sol-aer (SAM) cu rază scurtă de acțiune TOR-M1, furnizat de Rusia, operat de forțele iraniene. Atacul a avut loc pe fondul intensificării operațiunilor americane și israeliene care vizează mijloacele de comandă, sisteme de rachete și apărare aeriană iraniene, în urma unei serii de atacuri cu rachete și drone lansate de Teheran în întreaga regiune.

Potrivit Army Recognition, CENTCOM a caracterizat atacul ca parte a eforturilor continue de a perturba și degrada capacitățile Iranului în materie de rachete balistice și de a proteja personalul american și forțele aliate.

  • TOR-M1 9A331-1, cu denumirea de cod NATO SA-15 Gauntlet, este un sistem mobil integrat de rachete de apărare sol-aer, proiectat și fabricat de Industria de Apărare din Rusia.
  • TOR-M1 este destinat apărării eficiente a trupelor, instalațiilor civile și industriale împotriva armelor de atac aerian actuale și viitoare, în principal arme de înaltă precizie, precum și împotriva aeronavelor, elicopterelor, rachetelor de croazieră, bombelor aeriene ghidate și dronelor.
  • Componenta de bază a sistemului TOR-M1 este un vehicul de luptă montat pe un șasiu pe șenile de tip cross-country din categoria de greutate intermediară.
  • Vehiculul de luptă TOR-M1 poate detecta ținte aeriene în mișcare și poate lansa rachete de apărare aeriană către două ținte cu cea mai mare amenințare dintr-o scurtă oprire.

TOR-M1 poate fi transportat cu orice tip de transport, inclusiv cu aeronave.

TOR-M1 | Foto – Profimedia Images

„Neutralizarea acestor sisteme, condiție prealabilă pentru operațiuni aeriene deasupra teritoriului iranian”

Sistemul TOR-M1 este capabil să funcționeze într-un mediu intens de bruiaj aerian.

  • Vehiculul de luptă TOR-M1 poate funcționa autonom, tragând din poziții staționare sau în mișcare.
  • Timpul de configurare este estimat la 3 minute, iar timpul de reacție tipic, de la detectarea țintei până la lansarea rachetei, este de 5-8 secunde.
  • Timpul de reacție poate varia de la 3,4 secunde pentru poziții staționare până la 10 secunde în mișcare. Fiecare unitate de foc poate ataca și lansa rachete împotriva a două ținte separate.

CENTCOM a acuzat Iranul că continuă să lanseze rachete balistice „în mod rău intenționat” asupra locațiilor militare și civile și a subliniat că forțele americane vor continua să vâneze infrastructura de lansare care permite aceste atacuri, adăugând că hotărârea americană „nu a fost niciodată mai puternică”.

„Iranul continuă să lanseze cu intenție răuvoitoare rachete balistice, vizând fără discriminare locații militare și civile din întreaga regiune. Forțele americane continuă să urmărească eliminarea acestei amenințări. După cum a spus președintele, hotărârea noastră nu a fost niciodată mai puternică”, au transmis reprezentanții CENTCOM.

Secvența vizuală arată o armă de precizie care lovește un vehicul de apărare aeriană cu șenile, echipat cu radar, la câteva momente după ce a tras, sugerând un efort deliberat de a suprima activele de apărare punctuală care protejează unitățile de rachete balistice sau alte noduri de mare valoare.

„Dintr-o perspectivă operațională americană, neutralizarea acestor sisteme este o condiție prealabilă pentru operațiuni aeriene susținute deasupra teritoriului iranian și pentru protejarea aeronavelor americane și ale coaliției care aplică campania actuală”, notează Army Recognition.

Zborul 752. Tragedia din 2020

De la intrarea în serviciu în Iran la mijlocul anilor 2000, sistemul Tor-M1 a ocupat o poziție proeminentă în rețeaua integrată de apărare aeriană a țării. Echipajele iraniene antrenate în Rusia au fost printre primele care au operat sistemul, care a fost rapid încorporat în exercițiile Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și în primele teste cu foc real anunțate în 2007.

Bateriile TOR-M1 au fost ulterior poziționate pentru a apăra situri de mare valoare, inclusiv instalații nucleare și centre de comandă strategică, formând un strat defensiv interior sub sistemele S-200, S-300 și Bavar-373 cu rază lungă de acțiune.

Sistemul a jucat, de asemenea, un rol într-unul dintre cele mai tragice incidente de apărare aeriană din Iran.

Anchetele internaționale și iraniene au stabilit că o unitate TOR-M1 operată de personalul IRGC a lansat din greșeală două rachete care au doborât zborul PS752 al Ukraine International Airlines în apropiere de Teheran în ianuarie 2020, ucigând toate cele 176 de persoane aflate la bord.

Sursa – Wikipedia

Rachetele au fost trase asupra aeronavei de către IRGC în contextul tensiunilor sporite dintre Iran și Statele Unite.

Incidentul a avut loc la cinci zile după ce Statele Unite l-au asasinat pe Qasem Soleimani – general-maior iranian – și la câteva ore după ce Iranul a ripostat prin Operațiunea „Martirul Soleimani”, în cadrul căreia IRGC a lansat o duzină de rachete balistice asupra forțelor americane; atât asasinatul, cât și atacurile cu rachete au avut loc în Irak.

Sursa – Wikipedia

TOR-M1 este conceput special pentru a contracara amenințările de joasă altitudine

La nivel tactic, distrugerea unui sistem de apărare aeriană de tip TOR, aflat în serviciul Iranului, subminează rețeaua defensivă locală care protejează lansatoarele de rachete balistice, nodurile de comandă și centrele logistice de operațiunile aeriene americane și aliate.

TOR-M1 este conceput special pentru a contracara amenințările de joasă altitudine, cum ar fi munițiile și dronele de distanță, capabilități pe care SUA le utilizează pe scară largă în campaniile de atac.

Eliminarea uneia dintre aceste baterii diminuează probabilitatea ca echipajele iraniene de apărare aeriană să poată intercepta munițiile care sosesc sau să provoace aeronavele de atac care operează în spațiul aerian contestat.

„Pentru echipajele aeriene americane, fiecare lansator Tor neutralizat lărgește efectiv coridorul de siguranță relativă, oferind o manevrabilitate mai mare, o autonomie mai lungă a misiunii deasupra țintelor și un risc operațional redus pentru misiunile care vizează protejarea forțelor terestre și a populațiilor partenere”, mai notează Army Recognition.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania
09:47
Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania
FLASH NEWS Haos pe Aeroportul Otopeni. 29 de zboruri anulate miercuri, majoritatea spre Orientul Mijlociu. Lista completă a curselor suspendate
08:40
Haos pe Aeroportul Otopeni. 29 de zboruri anulate miercuri, majoritatea spre Orientul Mijlociu. Lista completă a curselor suspendate
ACUZAȚII Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat
07:49
Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua a cincea. Bilanț dramatic: Peste 1.000 de civili, uciși și peste 5.400 de răniți. Israelul amenină cu uciderea noului Ayatollah
06:00
🚨 Lupte în Orient, ziua a cincea. Bilanț dramatic: Peste 1.000 de civili, uciși și peste 5.400 de răniți. Israelul amenină cu uciderea noului Ayatollah
PORTRET Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
00:20
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
23:34
Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina în Iran este aproape gratis: 0,025 euro/litru. Un plin e de 60 de ori mai ieftin decât în România
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Cele mai frumoase destinații de iarnă în România pentru vacanțe de neuitat (P)

Cele mai noi

Trimite acest link pe