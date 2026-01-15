Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”

Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”

15 ian. 2026, 14:26, Știri politice
Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”

Victor Ponta critică lipsa de adaptare a liderilor români și cere schimbarea ambasadorului în SUA. Victor Ponta avertizează că lumea a intrat într-o „junglă” geopolitică dominată de cei puternici. El spune că România nu este pregătită pentru schimbările aduse de revenirea lui Donald Trump. 

„Se schimbă total tot ce știm noi despre politică internațională, despre America. Toată lumea mi-a dat dreptate. Cred că ar trebui să ne adaptăm, să înțelegem. Începem cu pași mici. De exemplu, n-am nicio chestie personală, dar trebuie să punem un alt ambasador. Pentru că ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă, nu are intrare la Departamentul de Stat. (…)

Trebuie să stabilim un tip de relație personală, pentru că Donald Trump, așa cum am văzut eu acolo la Mar a Lago, va lucra pe relații personale. Uitați-vă la Vicktor Orban. (…) Sunt foarte invidios pe relația lui Viktor Orban. Care, ați văzut, Donald Trump îl susține orice ar face”, a spus Victor Ponta, la Adevărul.

Victor Ponta spune că România nu și-a schimbat politica după regulile lui Trump. Potrivit fostului premier, nici România, nici Europa nu sunt pregătite de schimbările pe care le vrea Trump.

„Dar e clar că România nu are în acest moment un sistem politic care să se fie adaptat la schimbarea extraordinară adusă de Donald Trump. O să vă dau o veste și mai proastă. Nici Europa nu are. Adică doamna von der Leyen e din nou din filmul trecut. Domnul Macron, la fel. A zis că trimite trupe în Groenlanda. Nu e cazul. Nu e genul de ripostă cu care să-l intimidezi pe Donald Trump. Sunt invidios pe Polonia, pe Italia, pe țări care au lideri care au înțeles ce se întâmplă. Au nu doar lideri, au un sistem. Iar noi încă discutăm pe cine punem șef la DNA și la SRI”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ponta: „România sărăcește, în timp ce noi suntem orbiți de fripturiști și sicofanți. Cuplul Țoiu–Mîruță sau un Stan și Bran de pe Dâmbovița”

Victor Ponta reacționează la acuzațiile aduse ministrului Justiției: “De ce să se schimbe o metodă de terorism politic dacă rezultatul este garantat?”Ce le transmite liderilor PSD

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori
14:28
De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori
FLASH NEWS După ce anul trecut a tăiat din bugetul Culturii, Ilie Bolojan spune în 2026: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura””
13:57
După ce anul trecut a tăiat din bugetul Culturii, Ilie Bolojan spune în 2026: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura””
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că măsurile lui Bolojan au dat roade: „Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate”
13:54
Nicușor Dan spune că măsurile lui Bolojan au dat roade: „Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate”
FLASH NEWS Nicușor Dan, față în față cu ambasadorii străini, despre alegerile anulate: „România a avut de înfruntat un război hibrid”
13:36
Nicușor Dan, față în față cu ambasadorii străini, despre alegerile anulate: „România a avut de înfruntat un război hibrid”
ULTIMA ORĂ S-a vândut fostul Arpechim, din Argeş. Platforma a ajuns în proprietatea unor companii cu profile diverse de activitate
12:57
S-a vândut fostul Arpechim, din Argeş. Platforma a ajuns în proprietatea unor companii cu profile diverse de activitate
FLASH NEWS Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
12:52
Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce uneori nu avem deloc motivație
CONTROVERSĂ Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”
14:33
Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”
EXTERNE Pol cu ​​propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort”
14:28
Pol cu ​​propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort”
FLASH NEWS Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească
14:15
Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească
ADMINISTRAȚIE „Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
14:00
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
INCIDENT Agresiune într-un liceu din Dâmbovița: Un elev de 17 ani, lovit cu o bâtă de un individ
13:44
Agresiune într-un liceu din Dâmbovița: Un elev de 17 ani, lovit cu o bâtă de un individ
REACȚIE Judecătorul CSM Alin Ene, după ce a participat la Comitetul lui Bolojan: Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoției publice
13:37
Judecătorul CSM Alin Ene, după ce a participat la Comitetul lui Bolojan: Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoției publice

Cele mai noi

Trimite acest link pe