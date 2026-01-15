Victor Ponta critică lipsa de adaptare a liderilor români și cere schimbarea ambasadorului în SUA. Victor Ponta avertizează că lumea a intrat într-o „junglă” geopolitică dominată de cei puternici. El spune că România nu este pregătită pentru schimbările aduse de revenirea lui Donald Trump.

„Se schimbă total tot ce știm noi despre politică internațională, despre America. Toată lumea mi-a dat dreptate. Cred că ar trebui să ne adaptăm, să înțelegem. Începem cu pași mici. De exemplu, n-am nicio chestie personală, dar trebuie să punem un alt ambasador. Pentru că ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă, nu are intrare la Departamentul de Stat. (…) Trebuie să stabilim un tip de relație personală, pentru că Donald Trump, așa cum am văzut eu acolo la Mar a Lago, va lucra pe relații personale. Uitați-vă la Vicktor Orban. (…) Sunt foarte invidios pe relația lui Viktor Orban. Care, ați văzut, Donald Trump îl susține orice ar face”, a spus Victor Ponta, la Adevărul.

Victor Ponta spune că România nu și-a schimbat politica după regulile lui Trump. Potrivit fostului premier, nici România, nici Europa nu sunt pregătite de schimbările pe care le vrea Trump.

„Dar e clar că România nu are în acest moment un sistem politic care să se fie adaptat la schimbarea extraordinară adusă de Donald Trump. O să vă dau o veste și mai proastă. Nici Europa nu are. Adică doamna von der Leyen e din nou din filmul trecut. Domnul Macron, la fel. A zis că trimite trupe în Groenlanda. Nu e cazul. Nu e genul de ripostă cu care să-l intimidezi pe Donald Trump. Sunt invidios pe Polonia, pe Italia, pe țări care au lideri care au înțeles ce se întâmplă. Au nu doar lideri, au un sistem. Iar noi încă discutăm pe cine punem șef la DNA și la SRI”.

