Prima pagină » Actualitate » Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather

Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather

04 mart. 2026, 08:30, Actualitate
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie

Calendaristic, iarna a trecut, iar primele semne de primăvară deja se văd. Totuși, în luna martie, meteorologii Accuweather spun că doar trei orașe din România vor înregistra temperaturi mai mari de 20 de grade Celsius.

Așadar, încălzirea vremii încă este departe de nivelul pe care ni-l dorim după o iarnă destul de …autentică.

Peste 20 de grade Celsius la final de martie

Cele trei localități sunt din sud-vestul și sudul țării: Calafat, Drobeta-Turnu Severin și Giurgiu.

Conform datelor meteorologice pentru luna martie 2026, maximele termice vor crește treptat în a doua parte a lunii, însă doar în aceste trei orașe valorile vor trece de 20 de grade Celsius.

Pentru Calafat, așa cum se vede și în poza de mai jos, prognoza indică două zile cu temperaturi de primăvară târzie: pe 27 martie sunt estimate 21 de grade, iar pe 28 martie, aproximativ 20. Restul lunii se menține, în general, cu maxime cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne rămân scăzute, apropiindu-se, pe alocuri, de pragul înghețului.

Un scenariu similar este anticipat și pentru Drobeta-Turnu Severin și Giurgiu, orașe situate în apropierea Dunării. Acolo, influențele climatice locale vor favoriza creșterea temperaturilor, mai ridicate comparativ cu restul regiunilor din țară.

De altfel, în majoritatea celorlalte orașe din România, luna martie va aduce temperaturi tipice începutului de primăvară, cu maxime care, potrivit Accuweather, nu vor depăși 18-19 grade Celsius. De altfel, în prima jumătate a lunii sunt prognozate valori de 8-14 grade pe timpul zilei și minime care vor coborî până la 0 sau chiar -1 grad Celsius în unele zone.

Astfel, pentru moment, Calafat, Drobeta-Turnu Severin și Giurgiu rămân singurele orașe din România în care sunt așteptate temperaturi mai mari de 20 de grade Celsius în martie 2026, potrivit datelor furnizate de Accuweather. Totuși, trebuie spus că prognozele pe termen mediu și lung pot suferi modificări, în funcție de datele meteo culese în timp real. Tendința, însă, este de încălzire accentuată spre finalul lunii, în special în sudul extrem al țării.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza

Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather

Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani

Recomandarea video

Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina în Iran este aproape gratis: 0,025 euro/litru. Un plin e de 60 de ori mai ieftin decât în România
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Unul dintre cele mai mari mistere ale cosmologiei ar putea fi rezolvat printr-un nou mod de calcul
DESTINAȚII Orașul spaniol considerat „noua Barcelona”. E mai ieftin și are temperaturi de 20 de grade în luna martie
09:57
Orașul spaniol considerat „noua Barcelona”. E mai ieftin și are temperaturi de 20 de grade în luna martie
SPORT Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
09:54
Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
CONTROVERSĂ Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania
09:47
Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania
INEDIT Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB
09:26
Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB
SPORT Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucătoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram
09:22
Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucătoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram
SĂNĂTATE (P) Medicover: abordarea multidisciplinară, esențială în prevenirea problemelor hematologice din sarcină
09:00
(P) Medicover: abordarea multidisciplinară, esențială în prevenirea problemelor hematologice din sarcină

Cele mai noi

Trimite acest link pe