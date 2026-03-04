Tanczos Barna vorbeşte despre cum se rezolvă divergenţele în coaliţie: „Ne-am aşezat la masă, am băut un pahar cu apă şi am reluat discuţiile”

Amânările reprezintă cel mai deranjant aspect pentru vicepremierul Tanczos Barna(UDMR), atunci când vine vorba despre bunul mers al coaliţiei de guvernare. Acesta ar dori ca şedinţele programate să aibă loc chiar la data şi ora stabilită şi nu cu câteva zile mai târziu, aşa cum se obişnuieşte.

Tanczos Barna a povestit, marţi seară, la TVR Info, că nu se poate pronunţa cine este partidul sau persoana din coaliţie care ia deciziile în coaliţie.

”Ok, formal, premierul este cel care are ultimul cuvânt de spus şi este şi normal, este un pic ca în armată, cineva trebuie să-şi asume responsabilitatea când sunt foarte multe păreri, e pro şi contra. La un moment dat trebuie tăiat nodul gordian şi spus: «aşa facem, eu sunt premierul, mi le asum, mergem înainte»”.

Tituşi, amânările sunt acelea care îl deranjează în coaliţie şi spune că şi-ar dori mai multă consecvenţă.

”Mă deranjează cel mai mult amânările. Când avem stabilită ultima discuţie, mie mi-ar plăcea să avem, dacă stabilim dimineaţă, o să avem încă o şedinţă, să spunem, diseară avem următoarea şedinţă, nu peste trei zile. Diseară, ok, pauză de trei ore pentru toată lumea, revenim la masă şi seara luăm decizia. E mai greu. Este o coaliţie care e un pic atipică şi deciziile se iau după foarte multe amânări, ceea ce nu este un lucru bun. (…) nu-mi plac amânările, nu-mi plac declaraţiile contondente, dar acum asta este situaţia, aşa arată Coaliţia în momentul de faţă”, a mai spus Tanczos Barna, marţi seară, la TVR Info.

