Kovesi, cu ochii pe România la final de mandat la șefia Parchetului European. Dosar de fraudarea fondurilor UE în valoare de 3,5 milioane euro

Laura Codruța Kovesi este cu ochii pe România la final de mandat la șefia Parchetului European (EPPO). Trei persoane au fost trimise în judecată într-un dosar privind o presupusă fraudă cu fonduri europene pentru ferme mici și instalarea tinerilor fermieri. Ancheta EPPO vizează 237 de proiecte, iar prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de euro.

Datele arată că dintre cele 237 de proiecte suspectate de fraudă, 170 au primit efectiv finanțare, potrivit EPPO. Ancheta vizează proiecte finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, destinate tinerilor fermieri și dezvoltării fermelor mici. Potrivit procurorilor, un consultant ar fi depus documente false, inexacte pentru 237 de proiecte la AFIR, solicitând finanțări de 5,7 milioane de euro. Dintre acestea, 170 au primit bani europeni, iar prejudiciul estimat se ridică la 3,5 milioane de euro.

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Principalul inculpat, un consultant arestat în mai 2026, și alte două persoane au fost trimise în judecată. Ceilalți doi inculpați se află sub control judiciar. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare.

Alte zeci de persoane au fost cercetate în dosar

Ancheta EPPO vizează și alte persoane. Datele arată că 30 dintre acestea și-au recunoscut faptele și au cerut acorduri de recunoaștere a vinovăției, care sunt în curs de soluționare. Alte zeci de persoane au fost cercetate în dosar. Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate ar fi acceptat comisioane de 10-15% din valoarea proiectelor pentru ca cererile suspectate de fraudă să fie depuse în numele lor, folosind documente false sau inexacte.

„Ancheta a fost desfășurată de EPPO la București, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița (IPJ Dâmbovița) și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) – Brigada de Investigare a Criminalității Economice.

Toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor în fața instanțelor judecătorești române competente.

Parchetul European (EPPO) este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta are responsabilitatea de a investiga, de a urmări penal și de a trimite în judecată autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE”, arată EPPO.