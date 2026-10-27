Premierul Niculescu spune că integrarea europeană a Republicii Moldova este o prioritate strategică pentru România: „Locul Chişinăului este, fără nici o îndoială, în Uniunea Europeană”

România și Republica Moldova cooperează la cel mai înalt și mai strâns nivel din perioada recentă, iar sprijinul acordat de București urmărește consolidarea unei Republici Moldova mai stabile, mai sigure și mai bine conectate la România și la Uniunea Europeană, a declarat marți premierul Luca Niculescu, aflat la Chişinău. De asemenea, șeful Executivului a subliniat că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană.

Luca Niculescu: România și Republica Moldova cooperează la cel mai strâns nivel din perioada recentă

„Este prima deplasare externă la începutul mandatului de prim-ministru, în urmă cu exact o săptămână, am vrut să fiu la Chișinău cât mai repede. Prezența colegilor mei și a mea reconfirmă că România și Republica Moldova cooperează la cel mai înalt, la cel mai strâns nivel din perioada recentă și intenția noastră de a consolida aceste relații istorice pe care le avem, aceste relații profunde într-o Uniune Europeană, acolo unde este locul Chișinăului. Deci, sprijinul României pentru Republica Moldova reflectă un angajament constant pentru o Republica Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană”, a declarat Luca Niculescu în conferința comună de presă susținută alături de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

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Şeful Guvernuluia precizat că o parte semnificativă a discuţiilor de azi s-au concentrat pe avansarea rapidă a proiectelor strategice de pe agenda comună.

„Evident că îmi doresc să dinamizăm agenda sectorială pentru a obţine rezultate cât mai concrete, deoarece este ceea ce aşteaptă şi cetăţenii noştri. Am discutat în detaliu stadiul proiectelor de interconectare în domeniul transporturilor, în domeniul energiei. Sunt două domenii esenţiale pentru rezilienţa Republicii Moldova şi pentru conectarea cu Uniunea Europeană prin România, şi înainte de a continua programul de întâlniri de oficiale vom vizita împreună statia electrică Chişinău, care este un pilon central pentru obţinerea independenţei energetice depline a Republicii Moldova”, a mai spus Niculescu, el precizând că „de multă vreme şi de prea multe ori energia este folosită ca un element, ca o armă de şantaj geopolitic”.

„Vom continua să sprijinim în beneficiul cetăţenilor extinderea acestei independenţei energetice”, a adăugat el.

Șeful Executivului a mai spus că Republica Moldova are multe companii româneşti în Republica Moldova şi sunt multe companii din Republica Moldova în România.

„Avem un schimb comercial de 4,5 miliarde de euro aproximativ, anul trecut, ceea ce reprezintă o sumă considerabilă. Investiţiile româneşti au creat 12.000 de locuri de muncă în Republica Moldova, ceea ce iar ne bucură şi sigur îi bucură şi pe cei care ocupă acest locuri de muncă. Mă bucură şi ce aţi spus, deschiderea pe care aţi arătat-o, pentru a primi şi mai multe companii româneşti aici şi pentru a depăşi orice eventuală barieră birocratică sau administrativă care pot apărea”, a adăugat Niculescu.

Premierul Luca Niculescu susține că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană

El a menționat că un alt subiect important pe care l-a discutat azi a fost integrarea europeană a Republicii Moldova, evident, o prioritate strategică pentru România.

„Locul Republicii Moldova, locul Chişinăului este fără nici o îndoială în Uniunea Europeană. Şi v-am felicitat şi vă felicit pentru rezultatele obţinute care sunt deplin meritate şi aş dori să spun foarte ferm că susţinem intens şi deschiderea ultimelor două clustere rămase până la sfârşitul acestui an pentru aderarea la Uniunea Europeană. Şi vă asigur încă o dată, domnule prim-ministru, dragă Vasile, că România va fi, pe mai departe, cel mai vocal susţinător al Republicii Moldova la nivel European”, a precizat el.

Niculescu a mai spus că în toate formatele vom intensifica şi furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv pe experţi români care să sprijine Chişinăul în toate domeniile de aliniere la legislaţia comunitară.

„Nu în ultimul rând, sprijinul României vizează şi securitatea cetăţenilor Republicii Moldova, mai ales în această perioadă în care Federaţia Rusă continuă să testeze constant felul nostru de a reacţiona, rezilienţa noastră, atât a Republicii Moldova cât şi a noastră, a României”, a mai declarat el.