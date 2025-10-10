Prima pagină » Știri politice » Vladimir Putin dezvăluie ce cadou „SPECIAL” a primit de ziua lui

Vladimir Putin dezvăluie ce cadou „SPECIAL” a primit de ziua lui

10 oct. 2025, 17:01, Știri politice
Vladimir Putin dezvăluie ce cadou „SPECIAL” a primit de ziua lui

Pe 7 octombrie, de ziua sa, președintele rus Vladimir Putin a primit două icoane care au salvat soldații ruși de gloanțe. Liderul de la Kremlin am povestit despre darurile primite, într-o conferință de presă la Dușanbe, după vizita sa în Tadjikistan.

Unul dintre cele mai importante cadouri provine din Catedrala Petru și Pavel și a fost dăruit de  comandanții unor grupuri de trupe rusești.

„Există diverse povești și cărți despre război acolo. Dar poate două dintre ele sunt deosebit de valoroase. Unul dintre comandanți mi-a dat două icoane pe care le purtau soldații noștri. Aceste icoane i-au salvat; au lovituri de gloanțe pe ele. Și mi-au dat aceste icoane cadou. Le sunt foarte recunoscător”, a povestit Putin, citat de TASS.

Liderul rus a subliniat că aceste icoane, care se aflaseră pe linia frontului și purtau urme de gloanțe, reprezentau un dar deosebit de prețios și simbolic pentru el.

Pe 7 octombrie, Putin a împlinit 73 de ani. În acea seară, președintele și – a sărbătorit ziua de naștere la Sankt Petersburg. În orașul său natal, a vizitat Catedrala Petru și Pavel din Cetatea Petru și Pavel – locul de veci al împăraților ruși, începând cu primul, Petru cel Mare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 A 5-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Macron este așteptat să numească un nou premier

Citește și

EXTERNE Putin amână mult-doritul SUMMIT ruso-arab de la Moscova. Prea puțini din cei 22 de LIDERI invitați își confirmaseră prezența
16:39
Putin amână mult-doritul SUMMIT ruso-arab de la Moscova. Prea puțini din cei 22 de LIDERI invitați își confirmaseră prezența
EXTERNE Vladimir Putin comentează decernarea Nobelului pentru pace. Nu știe dacă Trump îl „merita” / „Face cu adevărat multe”
16:29
Vladimir Putin comentează decernarea Nobelului pentru pace. Nu știe dacă Trump îl „merita” / „Face cu adevărat multe”
ACTUALITATE „Generația noastră riscă să intre în istorie ca ULTIMA care a avut libertăți”. Fondatorul Telegram atacă DUR națiunile care îngrădesc drepturile
15:54
„Generația noastră riscă să intre în istorie ca ULTIMA care a avut libertăți”. Fondatorul Telegram atacă DUR națiunile care îngrădesc drepturile
EXTERNE Netanyahu i-a mulțumit lui Trump și a amenințat Hamas cu reluarea războiului dacă cererile nu sunt rezolvate „pe calea ușoară”
15:52
Netanyahu i-a mulțumit lui Trump și a amenințat Hamas cu reluarea războiului dacă cererile nu sunt rezolvate „pe calea ușoară”
POLITICĂ Fostul judecător Toni Neacșu scrie cum statul român cheltuiește anual 408.800 de lei ca să întrețină furia românilor
15:32
Fostul judecător Toni Neacșu scrie cum statul român cheltuiește anual 408.800 de lei ca să întrețină furia românilor
EXCLUSIV UDMR i-a facut pe plac lui Ilie Bolojan. Președintele CJ Cluj, exclus de pe lista invitaților la CONGRES. „Nu am fost invitat”
15:20
UDMR i-a facut pe plac lui Ilie Bolojan. Președintele CJ Cluj, exclus de pe lista invitaților la CONGRES. „Nu am fost invitat”
Mediafax
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Mediafax
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cât costă să naști la spitalul privat din Constanța, unde o tânără mămică a murit imediat după ce a născut. Costurile nu sunt deloc mici
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Lino Golden iubește din nou. Noua cucerire seamănă izbitor cu fosta soție
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
„Plouă” cu sateliți pe Pământ! De ce Elon Musk pierde zeci de nave spațiale?
ENERGIE Soluția de ÎNCĂLZIRE inedită pentru iarnă. Specialist: „Trebuie să vă asigurați că nu există puncte de pierdere a căldurii”
17:29
Soluția de ÎNCĂLZIRE inedită pentru iarnă. Specialist: „Trebuie să vă asigurați că nu există puncte de pierdere a căldurii”
EXTERNE Viktor Orban, mesaj în timp ce era la Cluj: „Altădată spuneam că rușii sunt în cămară. Acum spunem: ucrainenii sunt deja în smartphone-ul tău”
17:23
Viktor Orban, mesaj în timp ce era la Cluj: „Altădată spuneam că rușii sunt în cămară. Acum spunem: ucrainenii sunt deja în smartphone-ul tău”
ACTUALITATE Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. Motivul acestui demers al autorităților
17:23
Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. Motivul acestui demers al autorităților
EXTERNE Directorul FBI a demis doi agenți, după un scandal implicând interceptarea conversațiilor unor congresmeni republicani
17:19
Directorul FBI a demis doi agenți, după un scandal implicând interceptarea conversațiilor unor congresmeni republicani
ACTUALITATE Alertă de călătorie pentru Italia. Luni vor avea loc GREVE ale angajaților pe aeroporturile internaționale din Roma
16:56
Alertă de călătorie pentru Italia. Luni vor avea loc GREVE ale angajaților pe aeroporturile internaționale din Roma
ACTUALITATE Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Un obicei periculos se numără printre ei
16:49
Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Un obicei periculos se numără printre ei
Sari la bara de unelte