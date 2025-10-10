🚨 A 5-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Macron este așteptat să numească un nou premier

17:02

„Moralul nu este foarte bun, pentru că ne-am săturat cu toții de această mare dezordine politică, dar fizic rezistă”, a rezumat guvernatorul Băncii Franței François Villeroy de Galhau situația politică și economică din Franța.

El a confirmat prognoza de creștere a Franței la 0,3% din PIB în trimestrul al treilea, egală cu cea din trimestrul precedent, precum și previziunea de creștere de 0,7% pentru întregul an 2025, notează Le Figaro.

Villeroy de Galhau, care se află în fruntea Băncii Franței de aproape zece ani, spune că „există un anumit consens că incertitudinea economică costă între 0,4 și 0,5% din creștere”.

Aceasta înseamnă între 12 și 15 miliarde de euro, dacă se consideră că „0,1 puncte de creștere înseamnă trei miliarde de euro”, spune François Villeroy de Galhau.

El consideră că este necesar ca deficitul să fie redus „cu cel puțin 0,6%” anul viitor, pentru a atinge maximul de 3% autorizat de Bruxelles în 2029, ceea ce este esențial pentru stabilizarea nivelului datoriei publice. Deficitul se preconizează că va ajunge la 5,4% din PIB în 2025.

„Obiectivul de 3% în 2029 este angajamentul pe care ni l-am luat față de Europa”, a spus el, adăugând că acesta este ceea ce „ne-ar permite să stabilizăm povara datoriei”.

În ceea ce privește bugetul pe 2026, care trebuie prezentat până cel târziu luni pentru a fi adoptat până la 31 decembrie, el a considerat că există „soluții bugetare” și a pledat pentru a se „acționa mai întâi asupra cheltuielilor” statului „din motive practice”.