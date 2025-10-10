Prima pagină » Știri externe » A 5-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Macron este așteptat să numească un nou premier

10 oct. 2025, 16:33, Știri externe
Guvernatorul Băncii Franței: Incertitudinea politică COSTĂ Franța "între 0,4 și 0,5% puncte de creștere economică"

„Moralul nu este foarte bun, pentru că ne-am săturat cu toții de această mare dezordine politică, dar fizic rezistă”, a rezumat guvernatorul Băncii Franței François Villeroy de Galhau situația politică și economică din Franța.

El a confirmat prognoza de creștere a Franței la 0,3% din PIB în trimestrul al treilea, egală cu cea din trimestrul precedent, precum și previziunea de creștere de 0,7% pentru întregul an 2025, notează Le Figaro.

Villeroy de Galhau, care se află în fruntea Băncii Franței de aproape zece ani, spune că „există un anumit consens că incertitudinea economică costă între 0,4 și 0,5% din creștere”.

Aceasta înseamnă între 12 și 15 miliarde de euro, dacă se consideră că „0,1 puncte de creștere înseamnă trei miliarde de euro”, spune François Villeroy de Galhau.

El consideră că este necesar ca deficitul să fie redus „cu cel puțin 0,6%” anul viitor, pentru a atinge maximul de 3% autorizat de Bruxelles în 2029, ceea ce este esențial pentru stabilizarea nivelului datoriei publice. Deficitul se preconizează că va ajunge la 5,4% din PIB în 2025.

„Obiectivul de 3% în 2029 este angajamentul pe care ni l-am luat față de Europa”, a spus el, adăugând că acesta este ceea ce „ne-ar permite să stabilizăm povara datoriei”.

În ceea ce privește bugetul pe 2026, care trebuie prezentat până cel târziu luni pentru a fi adoptat până la 31 decembrie, el a considerat că există „soluții bugetare” și a pledat pentru a se „acționa mai întâi asupra cheltuielilor” statului „din motive practice”.

16:33

Gabriel Attal îi cere lui MACRON să „împartă puterea” cu celelalte partide

Fostul prim-ministru al Franței Gabriel Attal i-a cerut președintelui Emmanuel Macron „să împartă puterea” cu celelalte partide, pentru a conveni asupra desemnării unui nou premier.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, este așteptat să numească în cursul zilei de astăzi un nou premier, potrivit unui anunț făcut ieri de Palatul Élysée.

Noul premier va avea misiunea dificilă de a forma un Guvern într-un mediu politic ostil, format din partide mereu aflate în opoziție, și va trebui să găsească o soluție pentru a depăși cea mai mare criză bugetară din istoria țării.

Mai mult, măsurile de austeritate propuse de fostul guvern nu au avut priză la public, francezii fiind nemulțumiți de creșterea taxelor și scăderea nivelului de trai.

Însă procesul nu este lipsit de controverse, notează Le Figaro.

„Domnule președinte al Republicii, am fost informat despre întâlnirea pe care o convocați la Palatul Élysée cu liderii altor partide decât RN, LFI și președinții grupurilor politice ale Adunării Naționale. Sunt surprins că nu i-ați invitat pe liderii grupurilor din Senat. Examinarea bugetelor și a textelor legislative și votul acestora sunt efectuate de ambele camere. Comisiile mixte sunt comune și vă reamintesc rolul special al Senatului în adoptarea bugetului pe 2025”, i-a transmis lui Macron președintele Senatului, Gérard Larcher.

