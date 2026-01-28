Prima pagină » Război în Ucraina » Atac cu drone rusești asupra unui tren cu peste 200 de pasageri în Ucraina. Sunt cel puțin cinci morți. Zelenski: „E pur și simplu un act de terorism”

Mihai Tănase
28 ian. 2026, 10:38, Război în Ucraina
Foto: Facebook/Volodimir Zelenski - Captură foto

Cel puțin cinci persoane au murit și zeci au fost rănite după un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov. Președintele ucrainean Volodimir  Zelenski a catalogat atacul rusesc drept „un act de terorism”.

Un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei s-a soldat cu moartea a cel puțin cinci persoane, au anunțat procurorii ucraineni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat ferm atacul brutal comis de Federația Rusă marți în apropierea unui sat din regiunea Harkov, pe care l-a calificat drept un act de terorism.

Procurorii au precizat că fragmente din cinci cadavre au fost găsite la locul atacului. Trenul circula pe ruta Chop, localitate aflată în apropierea graniței de vest a Ucrainei cu Ungaria și Slovacia, către orașul Barvinkove, scrie The Guardian.com.

Din imaginile publicate pe rețelele de socializare arată cel puțin două vagoane cuprinse de flăcări, lângă o cale ferată acoperită de zăpadă.

„În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat exact în același mod pur și simplu ca un act de terorism. Nu există și nu poate exista niciun scop militar în acest atac”, a scris Zelenski pe Telegram.

Liderul ucrainean a afirmat că atacul josnic asupra oamenilor nevinovați subminează eforturile de pace și a cerut aliaților să intensifice presiunile asupra Moscovei pentru a pune capăt conflictului.

„Fiecare astfel de atac rus erodează diplomația care este încă în curs și subminează eforturile partenerilor care contribuie la încheierea acestui război”, a transmis el pe rețelele de socializare.

Erau 200 de pasageri în trenul lovit de dronele rusești

Potrivit anchetatorilor, o dronă a lovit direct trenul, iar alte două au lovit o zonă din apropiere. În mesajul său pe Telegram, Zelenski a precizat că în tren se aflau peste 200 de pasageri, dintre care 18 se găseau în vagonul lovit de una dintre drone.

Anterior, procurorii indicau un număr de 155 de pasageri aflați în tren. Viceprim-ministrul Oleksiy Kuleba a descris atacul cu trei drone drept un „act direct de terorism rus”.

Șeful companiei feroviare naționale Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovskyi, a mulțumit echipelor de salvare și pasagerilor care au ajutat la evacuarea oamenilor și a declarat că traficul feroviar va continua.

„Menținerea lucrurilor în mișcare devine din ce în ce mai dificilă. Ne regrupăm. Vor fi luate măsuri de securitate suplimentare stricte în unele locuri, dar chiar și în cele mai înfricoșătoare zile, nu putem renunța”, a scris Pertsovskyi pe Facebook.

Atacul din regiunea Harkov a avut loc în contextul intensificării bombardamentelor rusești. În sudul țării, un baraj de peste 50 de drone a ucis trei persoane și a rănit peste 30 în orașul Odesa, potrivit autorităților regionale.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a declarat că printre răniți se află o femeie însărcinată în 39 de săptămâni și două fete.

Orașul de la Marea Neagră, esențial pentru exporturile ucrainene, este bombardat constant de forțele rusești de la începutul invaziei, în urmă cu aproape patru ani.

