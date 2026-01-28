Cum îți stabilizezi glicemia? Pașii de urmat: Obiceiul matinal care îți influențează sănătatea

Te-ai întrebat vreodată cum să îți prelungești viața într-un mod cât mai natural? Un cardiolog a adus în atenție un obicei de dimineață care ar putea să îți influențeze pozitiv sănătatea. Obiceiul matinal poate să contribuie la longevitate, însă fără să fie nevoie să apelezi la diete extreme. Cum îți stabilizezi, de fapt, glicemia.

Sanjay Bhojraj, medic cardiolog cu peste 20 de ani de experiență în medicină funcțională, a pus în lumină importanța primelor ore ale dimineții. Primele momente sunt cruciale pentru reglarea metabolismului, precum și a glicemiei și a nivelului de stres. Dimineață, hormonii de stres ating un vârf natural, susține cardiologul. Din acest motiv, există probabilitatea să apară dezechilibre înainte de servirea micului-dejun. Rutina de dimineață are un impact major asupra sănătății.

„Mulți pacienți subestimează impactul rutinei de dimineață asupra sănătății metabolice. Un început de zi gestionat greșit poate afecta întreaga zi, chiar și în cazul persoanelor care mănâncă sănătos și fac sport”, susține Dr. Bhojraj.

Cum îți stabilizezi, de fapt, glicemia

Poți să-ți stabilizezi gliceamia în principal prin alimentație bogată în fibre (legume, cereale integrale), sport, hidratare corectă și evitarea carbohidraților.

De asemenea, consumul de mese regulate, evitarea zahărului și gestionarea stresului previn fluctuațiile bruște și mențin un nivel optim de energie și previn complicațiile metabolice.

Pentru a ține sub control glicemia trebuie să consumați legume verzi, nuci, fructe de pădure, leguminoase și cereale integrale.

Trebuie evitați carbohidrații rafinați, zahărul alb, clasicele „pateuri” de la colțul străzii, sucurile și alimentele procesate. Toate provoacă „explozia” glicemiei.

Mai mult, sportul este o cale excelentă pentru stabilizarea glicemiei, fie că vorbim de mers, înot, ciclism etc.

Un alt element este legat de lucruri „nevăzute”: dormiți suficient? cum abordați stresul? Sunt întrebări la care trebuie să vă răspundeți, deoarece lipsa somnului și prezența stresului în exces cresc nivelul glicemiei!

Indicatorii biologici au fost analizați constat de medicul cardiolog și au arătat că, în cazul anumitor persoane, e posibil să apară diverse probleme legate de stres și de sincronizarea metabolică, arată Hindustan Times.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock