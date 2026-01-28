Prima pagină » Actualitate » Cum îți stabilizezi glicemia? Pașii de urmat: Obiceiul matinal care îți influențează sănătatea

Cum îți stabilizezi glicemia? Pașii de urmat: Obiceiul matinal care îți influențează sănătatea

28 ian. 2026, 11:45, Actualitate
Cum îți stabilizezi glicemia? Pașii de urmat: Obiceiul matinal care îți influențează sănătatea

Te-ai întrebat vreodată cum să îți prelungești viața într-un mod cât mai natural? Un cardiolog a adus în atenție un obicei de dimineață care ar putea să îți influențeze pozitiv sănătatea. Obiceiul matinal poate să contribuie la longevitate, însă fără să fie nevoie să apelezi la diete extreme. Cum îți stabilizezi, de fapt, glicemia.

Sanjay Bhojraj, medic cardiolog cu peste 20 de ani de experiență în medicină funcțională, a pus în lumină importanța primelor ore ale dimineții. Primele momente sunt cruciale pentru reglarea metabolismului, precum și a glicemiei și a nivelului de stres. Dimineață, hormonii de stres ating un vârf natural, susține cardiologul. Din acest motiv, există probabilitatea să apară dezechilibre înainte de servirea micului-dejun. Rutina de dimineață are un impact major asupra sănătății.

„Mulți pacienți subestimează impactul rutinei de dimineață asupra sănătății metabolice. Un început de zi gestionat greșit poate afecta întreaga zi, chiar și în cazul persoanelor care mănâncă sănătos și fac sport”, susține Dr. Bhojraj.

Cum îți stabilizezi, de fapt, glicemia

Poți să-ți stabilizezi gliceamia în principal prin alimentație bogată în fibre (legume, cereale integrale), sport, hidratare corectă și evitarea carbohidraților.

De asemenea, consumul de mese regulate, evitarea zahărului și gestionarea stresului previn fluctuațiile bruște și mențin un nivel optim de energie și previn complicațiile metabolice.

Pentru a ține sub control glicemia trebuie să consumați legume verzi, nuci, fructe de pădure, leguminoase și cereale integrale.

Trebuie evitați carbohidrații rafinați, zahărul alb, clasicele „pateuri” de la colțul străzii, sucurile și alimentele procesate. Toate provoacă „explozia” glicemiei.

Mai mult, sportul este o cale excelentă pentru stabilizarea glicemiei, fie că vorbim de mers, înot, ciclism etc.

Un alt element este legat de lucruri „nevăzute”: dormiți suficient? cum abordați stresul? Sunt întrebări la care trebuie să vă răspundeți, deoarece lipsa somnului și prezența stresului în exces cresc nivelul glicemiei!

Cum să îți prelungești viața, potrivit unui cardiolog. Obiceiul de dimineață care poate să influențeze sănătatea

Cum să îți prelungești viața, potrivit unui cardiolog

Indicatorii biologici au fost analizați constat de medicul cardiolog și au arătat că, în cazul anumitor persoane, e posibil să apară diverse probleme legate de stres și de sincronizarea metabolică, arată Hindustan Times.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

UTILE Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
13:49
Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
ACCIDENT Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
13:32
Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
SCANDAL Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban
13:08
Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban
IMOBILIARE Toți proprietarii de locuințe din România trebuie să facă rost de acest document, fără de care nu pot vinde sau închiria o casă. De unde se obține
12:18
Toți proprietarii de locuințe din România trebuie să facă rost de acest document, fără de care nu pot vinde sau închiria o casă. De unde se obține
ACCIDENT Tragedia din Timiș. Mărturia cutremurătoare a șoferului polonez din TIR-ul lovit de microbuz: „În 34 de ani de carieră n-am văzut așa ceva” 
12:16
Tragedia din Timiș. Mărturia cutremurătoare a șoferului polonez din TIR-ul lovit de microbuz: „În 34 de ani de carieră n-am văzut așa ceva” 
FLASH NEWS Marian Godină intră în competiția Survivor România 2026. Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
12:09
Marian Godină intră în competiția Survivor România 2026. Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Fenomenul „365 de nasturi”: cum un comentariu pe TikTok a devenit filozofia anului 2026
DEZVĂLUIRI FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice
13:59
FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice
ULTIMA ORĂ O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
13:41
O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
ACUZAȚII Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
13:11
Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
FLASH NEWS Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri
13:03
Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri
AUTO La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026
12:59
La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026
FLASH NEWS Ciprian Ciucu cheamă primarii de sector să discute bugetul Primăriei Capitalei. Întâlnirea are loc la Guvern, în lipsa premierului Bolojan
12:57
Ciprian Ciucu cheamă primarii de sector să discute bugetul Primăriei Capitalei. Întâlnirea are loc la Guvern, în lipsa premierului Bolojan

Cele mai noi

Trimite acest link pe