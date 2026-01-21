Război în Ucraina, ziua 1.427. Zelenski, deranjat de atenția care se acordă Groenlandei: „Sunt îngrijorat”

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 21 ianuarie 2026, în a 1.427-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski s-a declarat „îngrijorat” de o deturnare a atenției internaționale de la războiul din Ucraina către divergențele provocate de intenția președintelui american Donald Trump de a anexa insula arctică Groenlanda.

Zelenski pune condiții ca să meargă la Davos

„Sunt îngrijorat de orice pierdere a atenției în plin conflict pe scară largă”, a spus Zelenski în fața presei.

Războiul din Ucraina și disputa asupra Groenlandei nu ar trebui considerate ca fiind subiecte „interschimbabile”, întrucât Ucraina se confruntă cu un „război pe scară extinsă și în acest război avem un agresor precis, victime precise”, a indicat președintele ucrainean.

El a îndemnat SUA să soluționeze prin negocieri disputa asupra Groenlandei, care a creat deja o criză în relațiile transatlantice: „Doresc categoric ca SUA să se înțeleagă cu Europa, să se înțeleagă cu adevărat într-un format diplomatic”.

Președintele ucrainean a condiționat prezența sa la forumul economic de la Davos de „rezultate concrete” pentru țara sa, referindu-se la garanțiile de securitate și la ajutorul pentru reconstrucție cerute de Ucraina din partea susținătorilor săi, ca să accepte un acord de pace cu Rusia.

Deocamdată, toate negocierile sunt blocate din cauza chestiunilor teritoriale, Zelenski refuzând orice concesii de acest fel către Rusia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front