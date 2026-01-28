Trump continuă războiul cu presa din SUA. „ABC Fake News este cât se poate de rău! Nu mi-a pus o întrebare bună de ani de zile”

Seria de atacuri pe care Donad Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste din Statele Unite, în 2025, pare să continue și în 2026. Seara trecută, în fața unei mulțimi entuziaste din Iowa, președintele american a respins o întrebare a unui reporter ABC News despre agenții ICE care au ucis un cetățean american în Minneapolis. Trump a numit publicația „fake news“ și a informat publicul că jurnalista nu i-a mai pus o întrebare „bună“ de ani de zile.

Înconjurat de susținători și vorbind despre economie, Trump a preluat o întrebare adresată de Rachel Scott, corespondentul politic senior al ABC News. Ea a început să întrebe despre agenții federali care l-au ucis pe Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, în Massachusetts, zilele trecute, dar Trump i-a întrerupt întrebarea pentru a critica rețeaua ei.

„Ați vorbit mult despre Minnesota. Unii dintre oficialii administrației dvs. l-au etichetat pe Alex Pretti…” a început Scott înainte ca Trump să intervină. „Apropo, ea este de la ABC fake news. Nu mi-a pus nicio întrebare bună de ani de zile. Cred că e o femeie drăguță, dar nu o plac prea mult”, a spus el, respingând întrebarea și primind aplauze din partea mulțimii. „ABC este cât se poate de rău!”, a continuat Trump.

Președintele a numit uciderea lui ALex Pretti e un „incident foarte nefericit” și a spus că nu îi „place” faptul că Pretti era înarmat.

Uciderea asistentului medical de weekendul trecut a provocat noi proteste violente în Minneapolis. Manifestațiile au început la începutul acestei luni, după ce un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o mamă de 37 de ani din Minneapolis. Oficialii ICE susțin că agentul a acționat în legitimă apărare și că Good și-a folosit mașina ca armă, în timp ce oficialii locali, precum primarul din Minneapolis, Jacob Frey, au respins această versiune. Orașul Minneapolis a dat în judecată administrația Trump pentru prezența ICE.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“

Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii