Prima pagină » Știri externe » Trump continuă războiul cu presa din SUA. „ABC Fake News este cât se poate de rău! Nu mi-a pus o întrebare bună de ani de zile”

Trump continuă războiul cu presa din SUA. „ABC Fake News este cât se poate de rău! Nu mi-a pus o întrebare bună de ani de zile”

28 ian. 2026, 11:43, Știri externe
Trump continuă războiul cu presa din SUA. „ABC Fake News este cât se poate de rău! Nu mi-a pus o întrebare bună de ani de zile”

Seria de atacuri pe care Donad Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste din Statele Unite, în 2025, pare să continue și în 2026. Seara trecută, în fața unei mulțimi entuziaste din Iowa, președintele american a respins o întrebare a unui reporter ABC News despre agenții ICE care au ucis un cetățean american în Minneapolis. Trump a numit publicația „fake news“ și a informat publicul că jurnalista nu i-a mai pus o întrebare „bună“ de ani de zile.

Înconjurat de susținători și vorbind despre economie, Trump a preluat o întrebare adresată de Rachel Scott, corespondentul politic senior al ABC News. Ea a început să întrebe despre agenții federali care l-au ucis pe Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, în Massachusetts, zilele trecute, dar Trump i-a întrerupt întrebarea pentru a critica rețeaua ei.

„Ați vorbit mult despre Minnesota. Unii dintre oficialii administrației dvs. l-au etichetat pe Alex Pretti…” a început Scott înainte ca Trump să intervină.

„Apropo, ea este de la ABC fake news. Nu mi-a pus nicio întrebare bună de ani de zile. Cred că e o femeie drăguță, dar nu o plac prea mult”, a spus el, respingând întrebarea și primind aplauze din partea mulțimii. „ABC este cât se poate de rău!”, a continuat Trump.

Președintele a numit uciderea lui ALex Pretti e un „incident foarte nefericit” și a spus că nu îi „place” faptul că Pretti era înarmat.

Uciderea asistentului medical de weekendul trecut a provocat noi proteste violente în Minneapolis. Manifestațiile au început la începutul acestei luni, după ce un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o mamă de 37 de ani din Minneapolis. Oficialii ICE susțin că agentul a acționat în legitimă apărare și că Good și-a folosit mașina ca armă, în timp ce oficialii locali, precum primarul din Minneapolis, Jacob Frey, au respins această versiune. Orașul Minneapolis a dat în judecată administrația Trump pentru prezența ICE.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“

Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice
13:59
FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice
FLASH NEWS Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri
13:03
Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri
CONTROVERSĂ Premierul slovac în război cu Politico. Publicația a scris că Robert Fico a plecat din SUA „traumatizat” de starea mentală a lui Donald Trump. Fico susține că totul e o minciună și acuză publicația
12:37
Premierul slovac în război cu Politico. Publicația a scris că Robert Fico a plecat din SUA „traumatizat” de starea mentală a lui Donald Trump. Fico susține că totul e o minciună și acuză publicația
CONTROVERSĂ Relațiile dintre Kiev și Budapesta sunt tot mai tensionate. Orban asigură că nu va interzice importurile de petrol și gaze rusești: „Conducerea ucraineană a depășit limita“
12:28
Relațiile dintre Kiev și Budapesta sunt tot mai tensionate. Orban asigură că nu va interzice importurile de petrol și gaze rusești: „Conducerea ucraineană a depășit limita“
FLASH NEWS Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
11:09
Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
FLASH NEWS Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“
10:26
Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Fenomenul „365 de nasturi”: cum un comentariu pe TikTok a devenit filozofia anului 2026
ECONOMIE România, tot mai datoare. Guvernul Bolojan face ceea ce condamna la alții. Plafonul de împrumut a crescut la aproape 100 miliarde de euro în 2026
14:02
România, tot mai datoare. Guvernul Bolojan face ceea ce condamna la alții. Plafonul de împrumut a crescut la aproape 100 miliarde de euro în 2026
UTILE Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
13:49
Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
ULTIMA ORĂ O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
13:41
O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
ACCIDENT Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
13:32
Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
ACUZAȚII Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
13:11
Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
SCANDAL Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban
13:08
Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban

Cele mai noi

Trimite acest link pe