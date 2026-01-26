Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.432. Rusia a pus la pământ sistemul energetic: peste 1330 de blocuri din Kiev, fără încălzire

Război în Ucraina, ziua 1.432. Rusia a pus la pământ sistemul energetic: peste 1330 de blocuri din Kiev, fără încălzire

26 ian. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.432. Rusia a pus la pământ sistemul energetic: peste 1330 de blocuri din Kiev, fără încălzire
Război în Ucraina, ziua 1.432. Rusia a pus la pământ sistemul energetic / Sursa FOTO: wikimedia.org

Războiul din Ucraina a intrat luni, 26 ianuarie 2026, în a 1.432-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacul rusesc asupra Kievului a lăsat peste 1.330 de clădiri fără încălzire, în timp ce Ucraina continuă să lupte cu întreruperile de energie.

„Toată lumea trebuie să înțeleagă clar amenințarea”

Primarul Vitalii Klitschko a făcut bilanțul ultimelor lovituri ruse și a spus că mai bine de 1330 de blocuri din Kiev sunt fără încălzire. În total, 1,2 milioane de proprietăți din întreaga țară au rămas fără electricitate.

Rusia a intensificat atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei. Sâmbătă, capitala a fost zguduită de explozii, atacul asupra Kievului având loc în timpul negocierilor dintre delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, de la Abu Dhabi privind opțiuni de încheiere a războiului.

„Principalele ținte ale Rusiei în acest moment sunt sectorul nostru energetic, infrastructura critică și clădirile rezidențiale”, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe X. El a precizat că, numai în ultima săptămână, Rusia a lansat peste 1.700 de drone de atac, mai mult de 1.380 de bombe aeriene ghidate și 69 de rachete asupra țării.

„Colaborăm cu toți liderii pentru a consolida Ucraina. Toată lumea trebuie să înțeleagă clar amenințarea venită din partea Rusiei”, a afirmat Volodimir Zelenski, care vizitează duminică Lituania.

Viceprim-ministrul Oleksiy Kuleba a transmis că peste 3.200 de clădiri din Kiev nu aveau încălzire sâmbătă seara. Între timp, Klitschko a adăugat pe Telegram că lucrătorii din sectorul utilităților au restabilit căldura la aproximativ 2.000 de clădiri, rămânând 1.330 fără încălzire.

Cifre publicate în presa ucraineană anunță că mai bine de 600.000 de oameni au părăsit Kievul în ultimele săptămâni, refugiindu-se în vestul țării.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Care este salariul pe care îl va primi
14:12
Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Care este salariul pe care îl va primi
INEDIT Intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor la Constanța. O pisică agresivă a fost imobilizată. Ordinea pe scara blocului a fost restabilită
14:07
Intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor la Constanța. O pisică agresivă a fost imobilizată. Ordinea pe scara blocului a fost restabilită
EXCLUSIV O doctoriță radiolog a fost găsită moartă de fostul soț în locuința sa din București. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
14:02
O doctoriță radiolog a fost găsită moartă de fostul soț în locuința sa din București. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
INEDIT Top 5 cele mai mari orașe din lume. Unde se găsește cea mai populată zonă metropolitană la nivel mondial
13:41
Top 5 cele mai mari orașe din lume. Unde se găsește cea mai populată zonă metropolitană la nivel mondial
SCANDAL Diana Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român și s-a așezat în capul mesei de ședință. Discuție de urgență cu scântei pentru cazul Mario
13:26
Diana Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român și s-a așezat în capul mesei de ședință. Discuție de urgență cu scântei pentru cazul Mario
FLASH NEWS Nicuşor Dan a transmis la Comemorarea Victimelor Holocaustului :”Istoria ne cheamă astăzi să o revizităm pentru a-i înțelege mai bine lecțiile”
13:22
Nicuşor Dan a transmis la Comemorarea Victimelor Holocaustului :”Istoria ne cheamă astăzi să o revizităm pentru a-i înțelege mai bine lecțiile”
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Este adevărat că pierdem cel mai mult din căldura corpului prin cap?

Cele mai noi

Trimite acest link pe