Război în Ucraina, ziua 1.432. Rusia a pus la pământ sistemul energetic: peste 1330 de blocuri din Kiev, fără încălzire

Războiul din Ucraina a intrat luni, 26 ianuarie 2026, în a 1.432-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacul rusesc asupra Kievului a lăsat peste 1.330 de clădiri fără încălzire, în timp ce Ucraina continuă să lupte cu întreruperile de energie.

„Toată lumea trebuie să înțeleagă clar amenințarea”

Primarul Vitalii Klitschko a făcut bilanțul ultimelor lovituri ruse și a spus că mai bine de 1330 de blocuri din Kiev sunt fără încălzire. În total, 1,2 milioane de proprietăți din întreaga țară au rămas fără electricitate.

Rusia a intensificat atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei. Sâmbătă, capitala a fost zguduită de explozii, atacul asupra Kievului având loc în timpul negocierilor dintre delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, de la Abu Dhabi privind opțiuni de încheiere a războiului.

„Principalele ținte ale Rusiei în acest moment sunt sectorul nostru energetic, infrastructura critică și clădirile rezidențiale”, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe X. El a precizat că, numai în ultima săptămână, Rusia a lansat peste 1.700 de drone de atac, mai mult de 1.380 de bombe aeriene ghidate și 69 de rachete asupra țării.

„Colaborăm cu toți liderii pentru a consolida Ucraina. Toată lumea trebuie să înțeleagă clar amenințarea venită din partea Rusiei”, a afirmat Volodimir Zelenski, care vizitează duminică Lituania.

Viceprim-ministrul Oleksiy Kuleba a transmis că peste 3.200 de clădiri din Kiev nu aveau încălzire sâmbătă seara. Între timp, Klitschko a adăugat pe Telegram că lucrătorii din sectorul utilităților au restabilit căldura la aproximativ 2.000 de clădiri, rămânând 1.330 fără încălzire.

Cifre publicate în presa ucraineană anunță că mai bine de 600.000 de oameni au părăsit Kievul în ultimele săptămâni, refugiindu-se în vestul țării.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front