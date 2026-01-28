Prima pagină » Actualitate » Apelul disperat al nevăzătorilor după ce Bolojan le-a tăiat “privilegiile”. Oamenii cer să se reducă taxele pentru persoanele cu handicap grav și accentuat

28 ian. 2026, 11:24, Actualitate
Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Vaslui a trimis o adresã Consiliului Local Bârlad în care roagă autoritățile locale să analizeze posibilitatea unor reduceri de taxe si impozite, scrie Vremea Nouă.

Filiala județeană numără 82 de membri, însă în cerere nu se vorbește numai despre nevăzători, ci de toate persoanele cu handicap grav si accentuat.

„Veniturile suplimentare obținute la bugetul local prin eliminarea acestor scutiri sunt modeste, însă consecințele asupra calității vieții persoanelor cu dizabilități sunt profunde. Aceste persoane se confruntă deja cu costuri suplimentare considerabile, tratamente medicale, terapii, dispozitive asistive, precum și un acces limitat pe piață muncii. În acest context, vă adresăm rugămintea de a analiza posibilitatea inițierii unui proiect de hotărâre de consiliu local care să permită corectarea acestei situații și să asigure o reducere de impozit pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, în limitele competențelor autorităților publice locale care să țină cont de veniturile totale ale persoanei cu dizabilități, astfel încât cei cu veniturile cele mai mici să beneficieze de reducerea cea mai mare”, se arată în adresa trimisă către Consiliul Local Bârlad.

De reamintit este că, din acest an, persoanele cu grad de handicap nu mai sunt scutite de plata impozitelor locale, după cum era în trecut. Măsura a fost luată de Guvernul Bolojan, după cum și mamele au fost obligate să plătească CASS pe sumele primite ca indemnizație în perioada de creștere copii.

