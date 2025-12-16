Prima pagină » Război în Ucraina » Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace: „Nu va fi recunoscut ca fiind teritoriu rusesc”

Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace: „Nu va fi recunoscut ca fiind teritoriu rusesc”

Mihai Tănase
16 dec. 2025, 10:01, Război în Ucraina
Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace:
Vladimir Putin, Volodimir Zelenski și Donald Trump

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, în cadrul negocierilor de pace de la Berlin, că în acest moment nu se discută despre organizarea unui referendum privind statutul Donbasului, precizând că Ucraina nu va recunoaște regiunea ca fiind teritoriu rusesc, nici de jure, nici de facto.

Volodimir Zelenski a afirmat că problema teritorială a Donbasului rămâne una extrem de sensibilă și complexă, iar autoritățile de la Kiev nu iau în calcul, pentru moment, organizarea unui referendum pe acest subiect.

„Oricum, nu vorbim încă despre un referendum. Documente complexe, decizii complexe. Încercăm să facem totul pentru ca viaţa care nu este uşoară pentru ucraineni, din cauza războiului, să nu fie complicată de anumite decizii”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a precizat că, în cadrul negocierilor de pace, nu a fost găsit până acum un compromis privind problema teritorială, în condițiile în care pozițiile părților implicate rămân divergente, scrie News.ro.

„Cât despre poziţia ruşilor, aceasta nu s-a schimbat încă. Ştii că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru”, a spus președintele Ucrainei.

„Zonă economică liberă nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse”

Zelenski a menționat că partea americană încearcă să identifice o soluție de compromis, inclusiv prin propunerea unei „zone economice libere” pentru Donbas, însă a subliniat clar limitele unei astfel de inițiative.

„Americanii vor să găsească un compromis, propun o „zonă economică liberă”. Şi subliniez din nou: o „zonă economică liberă” nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse. Acestea sunt trăsături importante ale oricărui format de Donbas pentru mine. Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus – partea care este temporar ocupată. Absolut,” a afirmat liderul de la Kiev.

Președintele ucrainean a adăugat că dialogul diplomatic va continua, chiar dacă nu există încă un acord în această privință.

„Nu avem încă un consens în această privinţă”, a afirmat Zelenski.

Recomandarea autorului:

Pace în Ucraina. Negocierile lui Volodimir Zelenski cu Steve Witkoff și Jared Kushner s-au încheiat după 5 ore. Urmează să fie reluate mâine dimineață

Nicuşor Dan se întâlnește cu premierul finlandez, pentru a discuta securitatea UE în contextul războiului din Ucraina

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT „Suntem mai aproape ca niciodată de pace în Ucraina”, spune Donald Trump
23:34
„Suntem mai aproape ca niciodată de pace în Ucraina”, spune Donald Trump
DIPLOMAȚIE Liderii europeni se tem să riposteze la atacurile lui Trump la adresa UE de teamă că ar putea pune Ucraina în „pericol” la negocierile cu Rusia
20:27
Liderii europeni se tem să riposteze la atacurile lui Trump la adresa UE de teamă că ar putea pune Ucraina în „pericol” la negocierile cu Rusia
NEWS ALERT Germania trimite trupe militare în Polonia
16:17, 13 Dec 2025
Germania trimite trupe militare în Polonia
VIDEO Explozie într-un bloc din orașul rusesc Tver după un atac cu drone. Șapte persoane au fost rănite. Locatarii, evacuați de urgență
08:18, 12 Dec 2025
Explozie într-un bloc din orașul rusesc Tver după un atac cu drone. Șapte persoane au fost rănite. Locatarii, evacuați de urgență
RĂZBOI Ploaie de rachete și drone kamikaze rusești asupra Kremenciuk. Orașul ucrainean, zguduit din nou de explozii după bombardamentul masiv din 7 decembrie
09:52, 11 Dec 2025
Ploaie de rachete și drone kamikaze rusești asupra Kremenciuk. Orașul ucrainean, zguduit din nou de explozii după bombardamentul masiv din 7 decembrie
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.386. Kievul a trimis Casei Albe ultima sa versiune a planului de pace
08:31, 11 Dec 2025
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.386. Kievul a trimis Casei Albe ultima sa versiune a planului de pace
Mediafax
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Comenzi deschise în România pentru Dacia Sandero facelift: ce prețuri are
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Regiunile interzise de pe Marte: Ce nu ai voie să faci aici?
Gândul de Vreme Vremea se răcește. Când apar lapovița și ninsoarea? ANM, pentru Gândul: „Temperaturi ceva mai scăzute, totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta”
10:35
Vremea se răcește. Când apar lapovița și ninsoarea? ANM, pentru Gândul: „Temperaturi ceva mai scăzute, totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta”
FLASH NEWS Fiul lui Trump s-a logodit pentru a treia oară. Președintele a făcut anunțul la Casa Albă. Ultima sa parteneră a fost numită ambasador în Grecia
10:33
Fiul lui Trump s-a logodit pentru a treia oară. Președintele a făcut anunțul la Casa Albă. Ultima sa parteneră a fost numită ambasador în Grecia
FLASH NEWS Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”
10:32
Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”
POLITICĂ Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave”
10:30
Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave”
ANALIZA de 10 SUA vs. China, faza „stealth”. Bombardierul american B-21 Raider, la concurență cu „aripa zburătoare” chineză H-20. Cine va deține cel mai puternic avion din lume?
10:00
SUA vs. China, faza „stealth”. Bombardierul american B-21 Raider, la concurență cu „aripa zburătoare” chineză H-20. Cine va deține cel mai puternic avion din lume?
FLASH NEWS Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela”
09:59
Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela”

Cele mai noi