Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace: „Nu va fi recunoscut ca fiind teritoriu rusesc”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, în cadrul negocierilor de pace de la Berlin, că în acest moment nu se discută despre organizarea unui referendum privind statutul Donbasului, precizând că Ucraina nu va recunoaște regiunea ca fiind teritoriu rusesc, nici de jure, nici de facto.

Volodimir Zelenski a afirmat că problema teritorială a Donbasului rămâne una extrem de sensibilă și complexă, iar autoritățile de la Kiev nu iau în calcul, pentru moment, organizarea unui referendum pe acest subiect.

„Oricum, nu vorbim încă despre un referendum. Documente complexe, decizii complexe. Încercăm să facem totul pentru ca viaţa care nu este uşoară pentru ucraineni, din cauza războiului, să nu fie complicată de anumite decizii”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a precizat că, în cadrul negocierilor de pace, nu a fost găsit până acum un compromis privind problema teritorială, în condițiile în care pozițiile părților implicate rămân divergente, scrie News.ro.

„Cât despre poziţia ruşilor, aceasta nu s-a schimbat încă. Ştii că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru”, a spus președintele Ucrainei.

„Zonă economică liberă nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse”

Zelenski a menționat că partea americană încearcă să identifice o soluție de compromis, inclusiv prin propunerea unei „zone economice libere” pentru Donbas, însă a subliniat clar limitele unei astfel de inițiative.

„Americanii vor să găsească un compromis, propun o „zonă economică liberă”. Şi subliniez din nou: o „zonă economică liberă” nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse. Acestea sunt trăsături importante ale oricărui format de Donbas pentru mine. Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus – partea care este temporar ocupată. Absolut,” a afirmat liderul de la Kiev.

Președintele ucrainean a adăugat că dialogul diplomatic va continua, chiar dacă nu există încă un acord în această privință.

„Nu avem încă un consens în această privinţă”, a afirmat Zelenski.

