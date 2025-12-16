Un fost colonel german trage un semnal de alarmă: Putin antrenează sute de mii de soldați în Belarus, la granița cu NATO. 2026-2027 sunt ani critici

Roderich Kiesewetter, un politician german din CDU, fost colonel al Forțelor Armate Germane, acum expert în politica externă, a avertizat că există un „risc crescut” al declanșării unui război dintre NATO și Rusia în următorii doi ani.

Într-un interviu acordat într-o emisiune de radio germană „Pinar Atalay”, Kiesewetter expune „naivitatea excesivă” a Occidentului în relațiile tensionate cu Federația Rusă. El afirmă că în acest moment, Vladimir Putin antrenează sute de mii de soldați ruși care sunt staționați în Belarus. Ce este înfricoșător este că aceștia nu vor fi desfășurați în Ucraina, ci sunt pregătiți pentru un război cu NATO.

Fost colonel german: Anii 2026-2027 vor fi critici

„În ciuda negocierilor care au avut loc duminică și luni la Berlin, nu trebuie să credem că liderul rus Vladimir Putin va realiza că războiul n-a meritat pentru el. Putin își va da seama că, în cele din urmă, va trebui să-i spună poporului său „Acum Occidentul este pregătit pentru război, acum totul a fost în zadar”, crede expertul, citează NTV.

„Următorii doi ani, 2026 și 2027, sunt critici. Dacă supraviețuim, prin capacitatea noastră de a ne apăra, fără să speriem populația, ci prin a-i transmite „atenție, s-ar putea întâmpla asta, trebuie să fim vigilenți, atunci putem spune că am supraviețuit”, crede ofițerul în retragere.

Putin antrenează 350.000 de soldați ruși în Belarus

Kiesewetter a subloniat că Rusia a staționat în Belarus între 350.000 și 360.000 de soldați gata de luptă. Kiesewetter crede că dictatorul de la Kremlin pregătește cei câteva sute de mii de soldați ruși pentru a invada o țară de pe flancul estic al NATO.

„Este îngrijorător, mai ales pentru statele baltice. Astfel de evoluții au mai fost observate în ultimii doi ani, dar nu au îndrăznit să spună publicului. Putin duce un război în Ucraina fără un succes militar deosebit, dar prin economia de război, antrenează suite de mii de soldați care nu vor fi niciodată desfășurați în Ucraina”, a avertizat el.

Belarus și Rusia se învecinează cu statele baltice și Polonia, iar analiștii geopolitici le-au considerat în ultimii ani drept următoarele ținte ale Rusiei. Regiunile estice ale Poloniei și statelor baltice sunt populate de minorități ruse.

Secretarul NATO: Vom trăi un război ca pe vremea străbunicilor

Pe 11 decembrie, secretarul general al NATO Mark Rutte a declarat:

„Suntem următoarea țintă a Rusiei. Vom trăi un război asemănător celui pe care l-au trăit bunicii și străbunicii noștri”.

Sursa Foto: Profimedia

