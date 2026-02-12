Prima pagină » Actualitate » 13 februarie 2026, sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox. Cine a fost Sfântul Cuvios Martinian

13 februarie 2026, sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox. Cine a fost Sfântul Cuvios Martinian

12 feb. 2026, 15:10, Actualitate
13 februarie 2026, sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox. Cine a fost Sfântul Cuvios Martinian
13 februarie 2026, sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox / Sursa FOTO: doxologia.ro

Sfântul Cuvios Martinian este sărbătorit în calendarul creștin ortodox vineri, 13 februarie. Despre el, în „Viețile Sfinților” se spun următoarele: „Aproape de cetatea Cezareei Palestinei este un munte, care se numește locul Corabiei, în care s-au nevoit mulți viețuitori în pustie. Într-acela a fost fericitul și vrednicul de laude Sfântul Martinian, monahul, cel plin de dumnezeiescul har și care din copilărie bine s-a deprins cu viața monahicească pentru că, din tinerețe iubind pe Dumnezeu, în mare nevoință a intrat, luptând asupra vrăjmașului”.

La vârsta de 18 ani, Sfântul Martinian, un tânăr frumos, a lăsat cetatea, pe cei ce locuiau într-însa și toată gâlceava lumii și a mers în acel munte, la viață liniștită și pustnicească, și acolo a petrecut 25 de ani, având viață îngerească.

A avut darul tămăduirii

De aceea s-a învrednicit a lua de la Dumnezeu darul tămăduirii și mulți se vindecau cu sfintele sale rugăciuni.

A pătimit numeroase ispite și năluciri, pentru a fi îndepărtat de viața pustnicească, cel mai mult a fost însă ispitit cu patima desfrânării. Luptându-se cu încercările, Sfântul Martinian s-a aruncat în foc atunci când în chilia sa a fost nevoit să primească o femeie.

În urma acestei întâmplări, s-a refugiat pe o insulă, unde primea de două – trei ori pe an pâine și apă de la un marinar.

În urma unui naufragiu, singura supraviețuitoare a plutit pe o scândură până la stânca unde se nevoia Sfântul Martinian. I-a lăsat acesteia hrana și adăpostul său, iar el s-a aruncat în mare și a început a înota.

„După rânduiala lui Dumnezeu, l-au luat doi delfini pe spatele lor și-l purtau; iar fecioara, văzându-l ducându-se pe deasupra apei, privea la dânsul până ce a pierit din ochii ei și a fost dus fericitul de acei doi delfini la uscat. Ieșind pe pământ s-a rugat Domnului, zicând: «Te laud pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu, că ai arătat mila Ta spre mine nevrednicul, dar nu mă lăsa până la sfârșit, Iubitorule de oameni».

Și-și zicea în sine: «Ce să fac nu știu, căci în munți și în pustietăți nu mă lasă diavoleasca vrăjmășie; căci, iată, și în mare nu m-au lăsat! Nu știu ce voi face. De acum este bine să învăț cuvintele Evangheliei și să le fac pe ele pentru că Domnul învață astfel: «Când vă vor goni din cetatea aceasta, fugiți în cealaltă, căci, amin grăiesc vouă, nu veți sfârși cetățile lui Israel!»”.

Viața în pribegie

Sfântul Martinian a trăit în pribegie restul vieții, umblând din loc în loc și din cetate în cetate, înstrăinându-se și spunându-și că trebuie să fugă pentru a nu fi ajuns de ispită.

În pribegia sa n-a purtat nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici două haine, nici bani la brâu și nimic spre trebuința trupească. Oriunde intra în cetate sau în sat, întreba cine este acolo om bun și găzduia la dânsul, primind hrană, iar unde îl ajungea noaptea, ori în pustie, ori la câmp, acolo petrecea odihnindu-se puțin.

Doi ani cutreierând astfel, a trecut prin multe cetăți și în urmă a mers la Atena, aici cunoscând mai înainte vremea sfârșitului său a intrat într-o biserică și acolo și-a dat sufletul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Interviu cu scriitorul rus Evgheni Vodolazkin: O să vă spun un lucru care poate să pară uimitor – Textele mele sunt uneori mai bine înțelese în alte țări decât în Rusia

Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională

Recomandarea video

Mediafax
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Acuzații dure la andresa Antena 1 după ce Zmărăndescu & soția au fost salvați pentru a 5-a oară de la eliminare: 'Cum este posibil ca producătorii să favorizeze în asemenea hal o echipă?'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
EXCLUSIV Măsurile de austeritate, un eșec previzibil. Doru Bușcu: În guvernarea Bolojan nu a existat niciun plan și nici inteligență
15:44
Măsurile de austeritate, un eșec previzibil. Doru Bușcu: În guvernarea Bolojan nu a existat niciun plan și nici inteligență
FLASH NEWS Dogioiu, după ce un sondaj a arătat că 76% dintre români nu au încredere în Bolojan: „Nu a fost mare înghesuială la preluarea acestei poziții”
15:43
Dogioiu, după ce un sondaj a arătat că 76% dintre români nu au încredere în Bolojan: „Nu a fost mare înghesuială la preluarea acestei poziții”
VIDEO EXCLUSIV Valeriu Zgonea, la conferința EUROPA CONNECT România Digitală:”Reglementarea nu este o frână a digitalizării, este direcția ei”
15:34
Valeriu Zgonea, la conferința EUROPA CONNECT România Digitală:”Reglementarea nu este o frână a digitalizării, este direcția ei”
ULTIMA ORĂ Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la Primărie
15:30
Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la Primărie
FLASH NEWS Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în zona Caraibelor. Armata americană vorbește despre doi răniți. Cauza coliziunii „rare“ nu este clară
15:29
Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în zona Caraibelor. Armata americană vorbește despre doi răniți. Cauza coliziunii „rare“ nu este clară
MEDIU Când trebuie să văruiești pomii. Procedura tradițională pe care să o urmezi pentru a-ți proteja livada
15:14
Când trebuie să văruiești pomii. Procedura tradițională pe care să o urmezi pentru a-ți proteja livada

Cele mai noi

Trimite acest link pe