Duminica Tomii și Paștele Blajinilor. Tradiții și obiceiuri

La o săptămână după Înviere este Duminica Tomii. O zi importantă cu o semnificație specială în calendarul ortodox. Ca orice zi mare, este însoțită de tradiții și obiceiuri.

Duminica Tomii este o zi profunde semnificații și tradiții. La biserici se săvârșește slujba Utreniei. Prima duminică după Paşte este, așadar, dedicată Apostolului Toma în calendarul ortodox. Ziua poartă numele de Duminica Tomii și marchează momentul în care Iisus se arată Apostolilor, printre care și Toma „Necredinciosul”.

Potrivit tradiției biblice, Toma nu a crezut inițial că Iisus a înviat și a spus că va crede doar dacă va vedea și va atinge rănile acestuia. La opt zile după Înviere, Hristos i s-a arătat, iar Toma și-a mărturisit credința. Din acest motiv, sărbătoarea este cunoscută și ca „Duminica necredinței lui Toma”, dar simbolizează, de fapt, întărirea credinței.

Duminica Tomii este, în unele regiuni, momentul în care încep pomenile pentru morți, cunoscute sub numele de Paștele Blajinilor. Oamenii duc la morminte ouă roșii, cozonac și alte bucate, pe care le împart pentru sufletul celor plecați.

De asemenea, se spune că în această zi nu este bine să se muncească în gospodărie, fiind o sărbătoare care trebuie respectată cu liniște și reculegere.

În unele zone ale țării, preoții sunt chemați să săvârșească, în lunea după Duminica Tomii, o slujbă pentru sufletele celor răposați. Există credința că prin această slujbă sufletele celor trecuți în lumea veșniciei vor fi părtașe fericirii fără sfârșit. Având în vedere ca în nicio carte de cult, tiparită cu binecuvântarea Sfântului Sinod, nu se află tipicul specific acestei slujbe, ea este de multe ori improvizată, potrivit creștinortodox.ro.

Sărbătorită preponderent în Europa de Sud-Est, Paștele Blajinilor are la bază pomenirea celor decedați. În credința ortodoxă se pune accent și pe cultul morților. Paștele blajinilor sau Paștele morților reprezintă în sine amintirea tuturor celor care au murit.

Tradiţia populară spune că blajinii, oameni blânzi şi paşnici, incapabili de a face rău, s-ar afla într-o lume îndepărtată, la vărsarea Apei Sâmbetei în Sorbul Pământului. Ei sunt anunţaţi că a sosit Paştele de către oamenii de aici care aruncă în apele curgătoare coji de ouă sparte în timpul înroşitului sau la prepararea alimentelor rituale: cozonaci şi pască.

Când sosesc cojile de ouă în ţara lor îndepărtată, în general după o săptămână, se serbează separat „aici” şi „acolo” Paştele Blajinilor. Numele sărbătorii de după Săptămâna Luminată vine de la „blajini”, despre care vechile credinţe spun că ar fi oameni de pe tărâmul de „dincolo”, o lume misterioasă şi necunoscută muritorilor.

Tradiţia creştină populară de Paştele Morţilor spune că blajinii sunt de fapt sufletele celor morţi, ale celor care nu mai sunt printre noi.

Sfântul Apostol Toma este cinstit an de an pe 6 octombrie, însă Biserica îi dedică și prima duminică de după Paști. Este singura duminică din anul bisericesc închinată unui Sfânt Apostol al Mântuitorului, potrivit crestinortodox.ro.

Recomandarea autorului: Tradiţii şi obiceiuri legate de DUMINICA TOMII, ziua care încheie Săptămâna Luminată. E prima duminică de după Paşte și poartă numele Apostolului Toma

Citește și

RELIGIE Nardul, planta miraculoasă din Himalaya și călătoria ei spre Ierusalim. Cum a ajuns să fie menționată în Biblie
18:28, 15 Apr 2026
Nardul, planta miraculoasă din Himalaya și călătoria ei spre Ierusalim. Cum a ajuns să fie menționată în Biblie
RELIGIE Miercurea Luminată: ce reprezintă această zi în calendarul popular și din punct de vedere liturgic
11:43, 15 Apr 2026
Miercurea Luminată: ce reprezintă această zi în calendarul popular și din punct de vedere liturgic
SĂRBĂTOARE Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
14:11, 11 Apr 2026
Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
INEDIT Cum vine Sfânta Lumină în România, din zona de război. BOR a pregătit și un plan de rezervă
13:26, 11 Apr 2026
Cum vine Sfânta Lumină în România, din zona de război. BOR a pregătit și un plan de rezervă
CREDINȚĂ Cine aduce Sfânta Lumină de la Ierusalim. „Nu am primit nicio informație legată de o eventuală problemă”
07:25, 11 Apr 2026
Cine aduce Sfânta Lumină de la Ierusalim. „Nu am primit nicio informație legată de o eventuală problemă”
PAȘTE De ce pică Paștele în aceeași zi pentru ortodocșii pe rit nou și pe rit vechi, iar pentru catolici diferă data sărbătorilor pascale
07:00, 11 Apr 2026
De ce pică Paștele în aceeași zi pentru ortodocșii pe rit nou și pe rit vechi, iar pentru catolici diferă data sărbătorilor pascale
Mediafax
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Avertismentul economiștilor pentru români: „Să amâne toate proiectele pe termen lung. Este un an de supraviețuire”
Mediafax
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
De ce resentimentele nu trec ușor: povara emoțiilor blocate în minte și în corp
INEDIT Deschiderea parcului „Donald J. Trump” din Sectorul 4 de către primarul Daniel Băluță a ajuns în presa SUA. Reacții:„Putem deschide Parcul Ceaușescu?”
20:15
Deschiderea parcului „Donald J. Trump” din Sectorul 4 de către primarul Daniel Băluță a ajuns în presa SUA. Reacții:„Putem deschide Parcul Ceaușescu?”
SPORT Proiectul de suflet al Cameliei Potec pentru viitorii campioni
20:12
Proiectul de suflet al Cameliei Potec pentru viitorii campioni
JUSTIȚIE Razii de amploare în Bulgaria, înaintea alegerilor parlamentare anticipate: 200.000 de euro confiscați și sute de persoane arestate
20:10
Razii de amploare în Bulgaria, înaintea alegerilor parlamentare anticipate: 200.000 de euro confiscați și sute de persoane arestate
VIDEO Protestatarul Ceaușescu și Nicușor Dan s-au plâns unul altuia de câte amenzi au de plătit
20:02
Protestatarul Ceaușescu și Nicușor Dan s-au plâns unul altuia de câte amenzi au de plătit
INEDIT Diana Șoșoacă susține că a făcut ce nu a reușit Donald Trump: A deschis Strâmtoarea Ormuz astăzi
19:46
Diana Șoșoacă susține că a făcut ce nu a reușit Donald Trump: A deschis Strâmtoarea Ormuz astăzi
PODCAST ALTCEVA Suntem numere sau avem un destin scris? Numerologul Eduard Agachi dezvăluie manualul secret al cifrei destinului la „Altceva cu Adrian Artene”
19:40
Suntem numere sau avem un destin scris? Numerologul Eduard Agachi dezvăluie manualul secret al cifrei destinului la „Altceva cu Adrian Artene”

