Duminica Tomii și Paștele Blajinilor. Tradiții și obiceiuri

La o săptămână după Înviere este Duminica Tomii. O zi importantă cu o semnificație specială în calendarul ortodox. Ca orice zi mare, este însoțită de tradiții și obiceiuri.

Duminica Tomii este o zi profunde semnificații și tradiții. La biserici se săvârșește slujba Utreniei. Prima duminică după Paşte este, așadar, dedicată Apostolului Toma în calendarul ortodox. Ziua poartă numele de Duminica Tomii și marchează momentul în care Iisus se arată Apostolilor, printre care și Toma „Necredinciosul”.

Paștele Blajinilor

Potrivit tradiției biblice, Toma nu a crezut inițial că Iisus a înviat și a spus că va crede doar dacă va vedea și va atinge rănile acestuia. La opt zile după Înviere, Hristos i s-a arătat, iar Toma și-a mărturisit credința. Din acest motiv, sărbătoarea este cunoscută și ca „Duminica necredinței lui Toma”, dar simbolizează, de fapt, întărirea credinței.

Duminica Tomii este, în unele regiuni, momentul în care încep pomenile pentru morți, cunoscute sub numele de Paștele Blajinilor. Oamenii duc la morminte ouă roșii, cozonac și alte bucate, pe care le împart pentru sufletul celor plecați.

De asemenea, se spune că în această zi nu este bine să se muncească în gospodărie, fiind o sărbătoare care trebuie respectată cu liniște și reculegere.

În unele zone ale țării, preoții sunt chemați să săvârșească, în lunea după Duminica Tomii, o slujbă pentru sufletele celor răposați. Există credința că prin această slujbă sufletele celor trecuți în lumea veșniciei vor fi părtașe fericirii fără sfârșit. Având în vedere ca în nicio carte de cult, tiparită cu binecuvântarea Sfântului Sinod, nu se află tipicul specific acestei slujbe, ea este de multe ori improvizată, potrivit creștinortodox.ro.

Lumea Blajinilor

Sărbătorită preponderent în Europa de Sud-Est, Paștele Blajinilor are la bază pomenirea celor decedați. În credința ortodoxă se pune accent și pe cultul morților. Paștele blajinilor sau Paștele morților reprezintă în sine amintirea tuturor celor care au murit.

Tradiţia populară spune că blajinii, oameni blânzi şi paşnici, incapabili de a face rău, s-ar afla într-o lume îndepărtată, la vărsarea Apei Sâmbetei în Sorbul Pământului. Ei sunt anunţaţi că a sosit Paştele de către oamenii de aici care aruncă în apele curgătoare coji de ouă sparte în timpul înroşitului sau la prepararea alimentelor rituale: cozonaci şi pască.

Când sosesc cojile de ouă în ţara lor îndepărtată, în general după o săptămână, se serbează separat „aici” şi „acolo” Paştele Blajinilor. Numele sărbătorii de după Săptămâna Luminată vine de la „blajini”, despre care vechile credinţe spun că ar fi oameni de pe tărâmul de „dincolo”, o lume misterioasă şi necunoscută muritorilor.

Tradiţia creştină populară de Paştele Morţilor spune că blajinii sunt de fapt sufletele celor morţi, ale celor care nu mai sunt printre noi.

Sfântul Apostol Toma este cinstit an de an pe 6 octombrie, însă Biserica îi dedică și prima duminică de după Paști. Este singura duminică din anul bisericesc închinată unui Sfânt Apostol al Mântuitorului, potrivit crestinortodox.ro.

