Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor

12 mart. 2026, 17:54, Știri externe
Parlamentul Marii Britanii a aprobat o lege care elimină locurile ereditare din Camera Lorzilor, punând capăt unui sistem vechi de secole prin care aristocrații puteau ocupa locuri în camera superioară a legislativului. Potrivit Guvernului, un mandat parlamentar nu ar trebui să fie garantat prin naștere.

Reforma ar urma să intre în vigoare înainte de următorul discurs al regelui, conform Independent.co.uk.

Ce prevede noua reformă adoptată de Parlament

Proiectul de lege privind eliminarea pairilor ereditari din Camera Lorzilor a parcurs toate etapele parlamentare și a fost adoptat definitiv marți.

Noua legislație va elimina cota care a permis celor 92 de membrii ereditari să ocupe locuri în Camera Lorzilor  cota care a permis celor 92 de membri ai Camerei Lorzilor și să participe la voturi din 1999.

Conform noii legislații, membrii ereditari care nu au fost numiți și pari își vor pierde locurile la încheierea actualei sesiuni parlamentare, prevăzută pentru sfârșitul acestei primăveri.

Baroneasa Smith din Basildon, liderul Camerei Lorzilor, a declarat că reforma nu vizează contribuția individoală a membrilor, ci un principiu constituțional.

„Nu a fost niciodată vorba despre contribuția indivizilor, ci despre principiul fundamental convenit de parlament în urmă cu peste 25 de ani, potrivit căruia nimeni nu ar trebui să ocupe un loc în parlamentul nostru pe baza unui titlu moștenit.

După mai bine de un sfert de secol, nobilii ereditari încă există, în timp ce reformele semnificative au stagnat. Avem datoria de a găsi o soluție pentru a merge mai departe”.

„Opoziție va decide pe cine să nominalizeze pentru titlul de par”

Un ministru al cabinetului a declarat că echipele guvernamentale au purtat „discuții constructive” cu conservatorii și au convenit să aloce partidului „un număr” de titluri nobiliare pe viață.

„Apreciem argumentul prezentat de opoziția oficială, potrivit căruia se bazează în mod semnificativ pe experiența membrilor Camerei Lorzilor ereditare, în special pe cei din prima linie, dar și pe cei din comisii”, a spus ea.

Un ministru al cabinetului a declarat că echipele guvernamentale au purtat „discuții constructive” cu conservatorii și au convenit să aloce partidului „un număr” de titluri nobiliare pe viață.

Dintre cei 84 de pari ereditari care ocupă în prezent funcții, 42 sunt membri ai Partidului Conservator, iar 31 sunt independenți.

„Ca întotdeauna, partidul din opoziție va decide pe cine, din interiorul sau din afara Camerei, dorește să nominalizeze pentru titlul de par, sub rezerva verificării de către Comisia de numiri a Camerei Lorzilor”, a adăugat Lady Smith.

„Mulți dintre acești oameni și-au servit națiunea cu fidelitate și bine”

Lord True, liderul conservatorilor din Camera Lorzilor, a descris proiectul de lege ca fiind „o pilulă amară” pentru mulți dintre colegii săi.

„Pentru zeci dintre colegii noștri de pe această parte și de pe băncile independente, aprilie va fi o lună crudă și rece, dar așa va fi. Pentru alții, adoptarea acestui proiect de lege va fi un motiv de mare satisfacție, și așa va fi, dar haideți să ne tratăm reciproc sentimentele cu respect. Iată-ne ajunși la sfârșitul a peste șapte secole de serviciu al pairilor ereditari în acest parlament.

Ei au contribuit la crearea parlamentului nostru și l-au readus la viață în 1660. În această Cameră, acum 250 de ani, Pitt cel bătrân a cerut o soluție justă pentru coloniile americane – nu a funcționat prea bine, nu-i așa? Aici, în 1807, (lordul) Grenville a obținut adoptarea Legii privind abolirea comerțului cu sclavi.

În 1832, (contele) Grey a promovat prima Lege de reformă, iar aici, ilustrul strămoș al ducelui de Wellington a adoptat emanciparea catolicilor. Mii de pari au servit națiunea lor aici și au fost aduse mii de îmbunătățiri legislației.

Nu a fost doar o istorie stereotipică a reacției în ermine. Mulți dintre acești oameni aveau, fără îndoială, defecte, dar, în cea mai mare parte, și-au servit națiunea cu fidelitate și bine.

Acest proiect de lege pune capăt tuturor acestor lucruri și este adoptat, dar, domnilor, noi îi ținem minte și le mulțumim, la fel cum le mulțumim și îi vom ține minte întotdeauna pe colegii noștri din această Cameră, de pe toate băncile, care sunt îndepărtați astăzi în temeiul acestui proiect de lege”, a declarat el în fața Camerei Lorzilor.

