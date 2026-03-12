Prima pagină » Actualitate » De ce a venit Volodimir Zelenski la București

Bianca Dogaru
12 mart. 2026, 18:03, Actualitate
Sursa foto: Mihai Pop / Mediafax

Volodimir Zelenski a venit astăzi la București pentru a oficializa noi reguli de colaborare cu România. Vizita s-a concentrat pe semnarea unor documente care au la bază un parteneriat pe termen lung între România și Ucraina, prin care își asumă angajamente de cooperare atât în zona politică, precum și în zona de apărare și securitate. 

Din documentele oficiale furnizate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski și-au asumat următoarele:

1. România va produce armament pentru Ucraina

Unul dintre cele mai importante documente semnate este o declarație de intenție prin care cele două state decid să fabrice împreună echipamente militare. Mai exact, România și Ucraina vor să deschidă linii de producție pentru materiale de apărare chiar pe teritoriul românesc. Scopul este ca Ucraina să aibă o sursă constantă de armament, iar regiunea Mării Negre să aibă o industrie militară mai puternică.

2. Ajutor pentru sistemul electric și gazele din Marea Neagră

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au semnat un acord prin care cele două țări își unesc mai bine rețelele de energie. Planul prevede construcția unei linii electrice mari între Suceava și Cernăuți. Astfel, cele două state pot schimba curent electric mai ușor în caz de nevoie. O altă prevedere importantă e legată de gaze: România vrea să exploreze posibilitatea de a folosi depozitele subterane din Ucraina pentru a păstra gazele naturale care vor fi scoase din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep.

3. Ridicarea relației la nivel de „parteneriat strategic”

Prin al treilea document, România și Ucraina au stabilit oficial că sunt parteneri strategici. Acest lucru înseamnă că relația dintre cele două țări devine o prioritate, iar România va continua să susțină Ucraina pentru a intra în Uniunea Europeană și în NATO. Documentul mai prevede că statele vor colabora pentru a trage la răspundere vinovații pentru crimele de război prin tribunale internaționale.

Zelenski a aterizat la București în această dimineață și a fost primit oficial de președintele României. Nicușor Dan a menționat că l-a invitat pe Zelenski la Reuniunea B9 care va avea loc în mai la Bucureşti La rândul său, preşedintele Ucrainei a mulţumit României pentru sprijinul acordat de la începutul războiului cu Rusia. Zelenski a declarat că România şi Ucraina au potenţial de colaborare în domeniul energetic.

FLASH NEWS Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
18:05
Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
AI AFLAT! Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
18:03
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
EMISIUNI „Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
18:03
„Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
APĂRARE Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
17:58
Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
POLITICĂ Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
17:54
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
SPORT Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”
17:47
Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”

