De ce a venit Volodimir Zelenski la București

Volodimir Zelenski a venit astăzi la București pentru a oficializa noi reguli de colaborare cu România. Vizita s-a concentrat pe semnarea unor documente care au la bază un parteneriat pe termen lung între România și Ucraina, prin care își asumă angajamente de cooperare atât în zona politică, precum și în zona de apărare și securitate.

Din documentele oficiale furnizate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski și-au asumat următoarele:

1. România va produce armament pentru Ucraina

Unul dintre cele mai importante documente semnate este o declarație de intenție prin care cele două state decid să fabrice împreună echipamente militare. Mai exact, România și Ucraina vor să deschidă linii de producție pentru materiale de apărare chiar pe teritoriul românesc. Scopul este ca Ucraina să aibă o sursă constantă de armament, iar regiunea Mării Negre să aibă o industrie militară mai puternică.

2. Ajutor pentru sistemul electric și gazele din Marea Neagră

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au semnat un acord prin care cele două țări își unesc mai bine rețelele de energie. Planul prevede construcția unei linii electrice mari între Suceava și Cernăuți. Astfel, cele două state pot schimba curent electric mai ușor în caz de nevoie. O altă prevedere importantă e legată de gaze: România vrea să exploreze posibilitatea de a folosi depozitele subterane din Ucraina pentru a păstra gazele naturale care vor fi scoase din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep.

3. Ridicarea relației la nivel de „parteneriat strategic”

Prin al treilea document, România și Ucraina au stabilit oficial că sunt parteneri strategici. Acest lucru înseamnă că relația dintre cele două țări devine o prioritate, iar România va continua să susțină Ucraina pentru a intra în Uniunea Europeană și în NATO. Documentul mai prevede că statele vor colabora pentru a trage la răspundere vinovații pentru crimele de război prin tribunale internaționale.

Zelenski a aterizat la București în această dimineață și a fost primit oficial de președintele României. Nicușor Dan a menționat că l-a invitat pe Zelenski la Reuniunea B9 care va avea loc în mai la Bucureşti La rândul său, preşedintele Ucrainei a mulţumit României pentru sprijinul acordat de la începutul războiului cu Rusia. Zelenski a declarat că România şi Ucraina au potenţial de colaborare în domeniul energetic.

