Când începe Postul Paștilor, cel mai greu din întregul an bisericesc. Preotul Gabriel Cazacu explică, în exclusivitate pentru Gândul, cui îi este recomandat postul negru

Oana Zvobodă
22 feb. 2026, 05:30, Video

Postul Paștilor sau Postul Mare este o perioadă de 40 de zile în care creștinii se pregătesc pentru Sfintele Paști. Adesea, este explicat ca fiind o călătorie spirituală către marea sărbătoare a Învierii.

Postul începe cu șapte săptămâni înaintea Paștilor, după Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită și Duminica lăsatului sec de brânză, respectiv pe 23 februarie, și se termină în seara Sâmbetei lui Lazăr, ziua de dinaintea Duminicii Floriilor, respectiv Intrarea Domnului în Ierusalim. Postul continuă și în săptămâna următoare, numită și Săptămâna Patimilor, Săptămâna Mare sau Săptămâna Sfântă până la Sfintele Paști.

Săptămâna brânzei sau săptămâna albă e ultimă săptămână pregătitoare pentru Postul Mare. Acesta are o rânduială specială atât din punct de vedere liturgic, dar şi practic. Hrana exclude carnea, dar produsele lactate, ouăle și peștele se pot consuma inclusiv miercurea și vinerea.

Postul Paștelui, cel mai greu post din an

Postul Paștelui este considerat cel mai greu din întregul an bisericesc. În primul rând, postul este cel mai lung din an. În al doilea rând, semnificația acestuia este una puternică din punct de vedere emoțional pentru că se reamintește episodul biblic în care Iisus Hristos a postit 40 de zile în pustiu, triumfând asupra ispitirilor.

În al treilea rând, acest post are doar două zile de dezlegare la pește.

Sursa foto: Alexandra Pandrea (Gândul)

„Postul Paștelui este un post aspru, un post în care ne îmbrăcăm în haine cernite”

Părintele Gabriel Cazacu, a precizat, pentru Gândul, că postul Paștilor este unul al jertfei.

„Acest post este unul al jertfei spre deosebire de celelalte posturi. Postul Paștelui este un post aspru, un post mai lung, un post în care ne îmbrăcăm în haine cernite, adică haine de culoare întunecată. Este un post cu o trăire specială, este o călătorie către Învierea Domnului. Este un post de 40 de zile, plus încă o săptămână a Sfintelor Pătimiri, un post în care avem doar două dezlegări la pește și este un post în care oamenii se smeresc și încep această călătorie spre Înviere trecând prin Golgota. Este un post în care structura slujbelor bisericești este specială.

Sunt foarte multe slujbe de seară cu o structură foarte frumoasă. În fiecare zi, călătoria din acest post ne amintește de patimile și de răstignirea Măntuitorului și de tot acest calvar pe care Mântuitorul îl trăiește și noi nu-l lăsăm singur și călătorim împreună cu Hristos către sfintele pătimiri și după aceea, la finalul celor 40 de zile, plus încă o săptămână, cântăm Hristos a înviat”, a explicat părintele Cazacu pentru Gândul.

„Postul este o călătorie spirituală către Înviere”

Potrivit oamenilor bisericii, în primele zile ale săptămânii se recomandă postul negru, iar pentru cei care nu pot să-l țină astfel, ajunare până spre seară. Același lucru se recomandă și în Săptămâna Patimilor.

Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este ultima înainte de Paște. Primele trei zile ale Săptămânii Patimilor sunt marcate de învățămintele lăsate de Iisus Hristos ucenicilor Săi. În Joia Mare se amintește de prezența lui Hristos pe pământ, la momentul Cinei cele de Taină, iar seara se face Utrenia pentru Vinerea Patimilor, cu Denia celor 12 Evanghelii. Tot în Vinerea Mare, mulți credincioși încep să țină post negru până în ziua Învierii.

„Este foarte bine să ținem post negru, însă în funcție de starea de sănătate a credinciosului. Sunt foarte mulți și noi încurajăm pe cei care au și recomandare medicală în acest sens să țină un post aspru. Sunt și excepții de la post – femeile însărcinate, bolnavii cronici, cei cu diabet, cei cu boli de nutriție sunt încurajați să respecte recomandările medicale. Părinții duhovnici dau dezlegare în acest sens.

Atunci când postim ne apropiem de cer mai mult și nu mai împovărăm trupul cu toxinele care provin din proteinele animale, ci mâncăm legume, mâncăm roadele pământului, ne rugăm mai mult, iertăm, ne împăcăm cu aproapele nostru, ținem cont și ținem minte ca în fiecare zi și în fiecare noapte să nu mâncăm din carnea aproapelui, ci roadele postului să fie cele care cu adevărat să ne curețe sufletește. Să ne spovedim, să ne împărtășim, să facem fapta cea bună și la capătul acestui post să devenim mai buni.

Vă îndemnăm să veniți la biserică. Mergeți și descoperiți puterea credinței și efectul binefăcător al postului. Postul nu este o dietă. Postul este o călătorie spirituală către Înviere și la capătul acestei călătorii ne așteaptă Hristos care ne îmbrățișează și ne îmbracă și pe noi în haine de lumină”, a spus părintele paroh.

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026

În Postul Paștelui 2026, sunt două zile cu dezlegare la pește:

25 martie 2026 – Buna Vestire
5 aprilie 2026 – Duminica Floriilor.

Postul, în funcție de vârstă

Potrivit Bisericii Ortodoxe, cei mici, până în șapte ani, nu trebuie să țină post. Totodată, copiii cu vârste cuprinse între 7-12 ani pot ține post în prima și ultima săptămână din Sfântul și Marele Post al Paștilor.

Biserica spune că și credincioșii de orice vârstă, care sunt cuprinși de suferințe trupești, pravila postului să fie obligatorie numai în zilele de miercuri și vineri și, totodată, în prima și ultima săptămâna din Postul Paștilor.

