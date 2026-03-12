Prima pagină » Știri externe » Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu

Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu

12 mart. 2026, 18:05, Știri externe
Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu

Italia a anunțat că retrage temporar întregul său personal militar de la baza Camp Singara din Erbil, situată în Kurdistanul irakian, în urma unui atac care a avut loc în noaptea de 11 spre 12 martie. Ministrul italian al apărării a catalogat acest atac drept unul deliberat, scrie Reuters.

Baza militară în care se aflau soldații italieni a fost lovită noaptea trecută de un proiectil care a cauzat daune materiale infrastructurii și echipamentelor, dar nu a provocat victime printre militarii italieni.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a precizat că această retragere era deja planificată ca parte a reducerii prezenței în regiune, însă atacul a accelerat finalizarea procesului. Din contingentul inițial, 102 militari au sosit deja în Italia, iar restul de aproximativ 40 au fost mutați deja în Iordania. Cei aproximativ 300 de militari italieni staționați în Erbil făceau parte din Operațiunea Prima Parthica și aveau ca misiune principală instruirea forțelor de securitate kurde în cadrul coaliției globale împotriva ISIS.

În acest timp, premierul Giorgia Meloni și-a exprimat solidaritatea cu militarii italieni, care au reușit să se adăpostească în barăci înainte de impact. La fel, ministrul de externe Antonio Tajani a condamnat atacul și a spus că baza se află într-un complex care găzduiește și forțe americane. Această retragere a trupelor are loc într-un moment de tensiuni maxime în Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului dintre Israel, Iran și Statele Unite.

Recomandările autorului:

În plin război energetic, pe șefa Comisiei Europene au apucat-o remușcările: Reducerea sectorului nuclear a fost o greșeală strategică a Europei

Provocare pentru Viktor Orbán cu o lună înainte de alegerile parlamentare. Cu cât conduce în sondaje partidul de opoziție al lui Péter Magyar

O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
17:54
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
CONTROVERSĂ Moscova în alertă. Ce spune presa rusă după decizia României de a permite SUA să folosească Baza de la Kogălniceanu
17:22
Moscova în alertă. Ce spune presa rusă după decizia României de a permite SUA să folosească Baza de la Kogălniceanu
CONTROVERSĂ Trump insistă că Statele Unite câștigă „mulți bani” când prețul petrolului crește. „Suntem cel mai mare producător din lume. Facem foarte mulți bani“
16:58
Trump insistă că Statele Unite câștigă „mulți bani” când prețul petrolului crește. „Suntem cel mai mare producător din lume. Facem foarte mulți bani“
POLITICĂ Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă
16:35
Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă
ULTIMA ORĂ Noul lider suprem al Iranului face prima declarație: „Toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat. Țintim doar bazele SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă“
15:34
Noul lider suprem al Iranului face prima declarație: „Toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat. Țintim doar bazele SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă“
CONTROVERSĂ Statuia „Titanic” a lui Trump și Epstein atrage vizitatorii în Washington DC. Unde a fost amplasată sculptura realizată de un grup de artiști anonimi
15:17
Statuia „Titanic” a lui Trump și Epstein atrage vizitatorii în Washington DC. Unde a fost amplasată sculptura realizată de un grup de artiști anonimi
Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cercetătorii au identificat segmente neobișnuite de ADN care accelerează evoluția
AI AFLAT! Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
18:03
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
EMISIUNI „Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
18:03
„Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
De ce a venit Volodimir Zelenski la București
18:03
De ce a venit Volodimir Zelenski la București
APĂRARE Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
17:58
Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
SPORT Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”
17:47
Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00
17:39
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe