Italia a anunțat că retrage temporar întregul său personal militar de la baza Camp Singara din Erbil, situată în Kurdistanul irakian, în urma unui atac care a avut loc în noaptea de 11 spre 12 martie. Ministrul italian al apărării a catalogat acest atac drept unul deliberat, scrie Reuters.

Baza militară în care se aflau soldații italieni a fost lovită noaptea trecută de un proiectil care a cauzat daune materiale infrastructurii și echipamentelor, dar nu a provocat victime printre militarii italieni.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a precizat că această retragere era deja planificată ca parte a reducerii prezenței în regiune, însă atacul a accelerat finalizarea procesului. Din contingentul inițial, 102 militari au sosit deja în Italia, iar restul de aproximativ 40 au fost mutați deja în Iordania. Cei aproximativ 300 de militari italieni staționați în Erbil făceau parte din Operațiunea Prima Parthica și aveau ca misiune principală instruirea forțelor de securitate kurde în cadrul coaliției globale împotriva ISIS.

În acest timp, premierul Giorgia Meloni și-a exprimat solidaritatea cu militarii italieni, care au reușit să se adăpostească în barăci înainte de impact. La fel, ministrul de externe Antonio Tajani a condamnat atacul și a spus că baza se află într-un complex care găzduiește și forțe americane. Această retragere a trupelor are loc într-un moment de tensiuni maxime în Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului dintre Israel, Iran și Statele Unite.

