Prima pagină » Știri politice » Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”

Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”

Olga Borșcevschi
12 mart. 2026, 17:58, Știri politice
Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, întrebat ce garanţii suplimentare oferă românilor că ţara noastră este bine apărată şi protejată şi nu va deveni o ţintă, prin aprobarea echipamentelor militare ale SUA pe teritoriul românesc, că România a fost sigură, România este sigură, şi odată ce aceste capabilităţi, echipamente şi militari americani vor fi în România, România va fi şi mai sigură.   

„România a fost sigură, România este sigură, şi odată ce aceste capabilităţi, echipamente şi militari americani vor fi în România, România va fi şi mai sigură”, a spus Nicuşor Dan, în conferinţa comună cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrebat ce garanţii suplimentare oferă românilor că ţara noastră este bine apărată şi protejată şi nu va deveni o ţintă.

„Este o falsă ipoteză cea de la care porneşte întrebarea şi în care am văzut parte din dezbaterea publică de ieri”, a subliniat şeful statului.

El a mai arătat că „nu este niciun fel de risc suplimentar”.

„Scutul de la Deveselu există deja de mulţi ani, parte din echipamentele astea vin în completarea scutului de la Deveselu şi o prezenţă suplimentară americană în România e un plus de securitate, nu un minus de securitate”, a adăugat șeful statului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: „Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română din Ucraina”

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au semnat un parteneriat strategic. România și Ucraina vor construi drone împreună

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: „Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română din Ucraina”
17:03
Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: „Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română din Ucraina”
SURSE Ședință de Guvern programată joi seara, la ora 18.30, pentru aprobarea bugetului pe 2026. Pe agendă, şi HG-ul privind salariul minim
14:54
Ședință de Guvern programată joi seara, la ora 18.30, pentru aprobarea bugetului pe 2026. Pe agendă, şi HG-ul privind salariul minim
FLASH NEWS Rigoare de protocol. Angajații Cotroceniului, surprinși înainte de vizita lui Zelenski când măsoară înălțimea microfonului, amplasat în curtea Palatului. Ce înălțime au cei doi președinți
14:49
Rigoare de protocol. Angajații Cotroceniului, surprinși înainte de vizita lui Zelenski când măsoară înălțimea microfonului, amplasat în curtea Palatului. Ce înălțime au cei doi președinți
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, mesaj public pentru Ilie Bolojan. „Îi solicit primului-ministru să analizeze şi guvernul să aprobe cât mai rapid măsurile”
14:15
Sorin Grindeanu, mesaj public pentru Ilie Bolojan. „Îi solicit primului-ministru să analizeze şi guvernul să aprobe cât mai rapid măsurile”
EVENIMENT Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au semnat un parteneriat strategic. România și Ucraina vor construi drone împreună
13:09
Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au semnat un parteneriat strategic. România și Ucraina vor construi drone împreună
REACȚIE Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”
12:36
Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”
Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cercetătorii au identificat segmente neobișnuite de ADN care accelerează evoluția
FLASH NEWS Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
18:05
Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
AI AFLAT! Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
18:03
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
EMISIUNI „Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
18:03
„Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
De ce a venit Volodimir Zelenski la București
18:03
De ce a venit Volodimir Zelenski la București
POLITICĂ Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
17:54
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
SPORT Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”
17:47
Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”

Cele mai noi

Trimite acest link pe