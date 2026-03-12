Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru derby-ul Rapid – Dinamo

Rapid – Dinamo se joacă sâmbătă, ora 21:00, pe stadionul din Giuleşti, în prima etapă a play-off-ului Superligii, iar Jandarmeria a anunțat măsuri sporite de siguranță.

Sunt 33 de suporteri ai Rapidului și 29 ai lui Dinamo care au interdicție de a participa la meci și dacă vor încerca să intre pe stadion vor fi sancționați potrivit legii.

Accesul fanilor în arenă se poate face de la ora 19:00, în baza biletelor sau invitaţiilor și având asupra lor un act de identitate, fizic sau electronic.

Ce măsuri anunță Jandarmeria pentru derby-ul Rapid – Dinamo

Fanii dinamoviști au ca loc de adunare Calea Griviţei (zona Podului Grant), în intervalul 18:30-19:00, de unde se vor deplasa la stadion sub protecţia jandarmilor la primul meci din play-off.

„Din raţiuni de siguranţă, recomandăm suporterilor oaspeţi să nu poarte şi să nu afişeze însemne ale echipei Dinamo Bucureşti în alte zone ale stadionului, decât cea din Peluza II Sud, care este special destinată acestora” arată Jandarmeria.

„Totodată, recomandăm suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de agresivitate verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente, cu menţiunea că orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancţionată cu fermitate de către forţele de ordine. Astfel, cei care comit fapte antisociale vor fi identificaţi pe loc sau ulterior jocului sportiv în vederea sancţionării conform cadrului legal în vigoare” specifică Jandarmeria Capitalei.

„Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare. În acest context, pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în arena sportivă şi pentru a preveni eventuale incidente ce pot apărea din această cauză, recomandăm tuturor spectatorilor să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porţilor de acces” se arată în comunicat.

Spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice sau alte obiecte care pot pune în pericol ceilalți participanți la evenimentul sportiv.

Forțele de ordine mai arată: „Subliniem faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările şi completările ulterioare, fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2, lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

Sub un alt aspect, în conformitate cu prevederile art. 11 din Hotărârea de Guvern nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional, efectuarea de zboruri cu aeronave civile fără pilot la bord (tip dronă) deasupra municipiului Bucureşti, fără deţinerea autorizaţiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 de lei la 40.000 de lei”.