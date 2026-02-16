Prima pagină » Actualitate » Ortodoxia românească, în doliu. Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit la Mănăstirea Curtea de Argeș, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani

Ortodoxia românească, în doliu. Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit la Mănăstirea Curtea de Argeș, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani

16 feb. 2026, 11:50, Actualitate
Ortodoxia românească, în doliu. Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit la Mănăstirea Curtea de Argeș, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani
Ortodoxia românească, în doliu / Sursa FOTO: Facebook AAM

Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit șapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeș, a decedat la vârsta 102 ani, anunță Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului. „Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puțin după miezul nopții, la vârsta de 102 ani, trupul neînsuflețit fiind depus în Paraclisul Arhiepiscopal de la Mănăstirea Argeșului”, informează Arhiepiscopia.

Arhimandritul Climent Haralamb s-a născut în localitatea Lunca din județul Botoșani pe 4 aprilie 1923, fiind al doilea dintre cei șapte copii ai familiei.

Tuns în monahism în 1948

„A intrat de tânăr ca frate în obștea Mănăstirii Cozancea, în anul 1947, unde stareț la acea vreme era vestitul duhovnic Paisie Olaru, față de care a avut o permanentă admirație duhovnicească, păstrând cu sfințenie sfaturile primite în dar, și pe care le-a dăruit mai departe fiilor duhovnicești, în scaunul de spovedanie. În anul 1948 este tuns în monahism, iar în anii următori hirotonit ierodiacon și ieromonah.

Anul 1953 îl găsește viețuitor la Mănăstirea Cetățuia din Iași”, se arată într-o postare de pe contul de Facebook al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

Conform aceleiași surse, în anul 1953 a vizitat pentru prima dată Mănăstirea Curtea de Argeș, slujind împreună cu arhiereul Pavel Șerpe, la solicitarea căruia a revenit definitiv în 1956.

„Părintele Climent s-a remarcat ca un bun povățuitor către Hristos al multor suflete rătăcite, fiind apreciat de mulți credincioși și clerici din Argeș, dar și din alte zone ale țării, tineri de toate vârstele, așa cum adesea îi numește Părintele Patriarh Daniel pe credincioși”, se mai menționează în postare.

Arhimandritul Climent Haralamb a fost distins în 2023 cu Crucea Patriarhală, pentru cele șapte decenii de slujire la racla Sfintei Mucenițe Filoteea.

Slujba de înmormântare va avea loc marți, 17 februarie, începând cu ora 12:00, la Paraclisul Arhiepiscopal.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

După ce primarul Nicușor Dan a tăiat banii pentru Catedrală, președintele Nicușor Dan recunoaște:„Catedrala Națională va contribui la prestigiul României în lume”

Ziua ipocriziei naționale! Cei care voiau „spitale, nu Catedrale” au ajuns azi să conducă România și să participe la Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Sfânta ipocrizie USR-istă. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
13:50
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
VIDEO Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
13:43
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
ULTIMA ORĂ 19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
13:32
19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
EMISIUNI Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”
13:30
Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”
VIDEO Șeful de cameră în penitenciar. Cine ocupa funcția în detenții după 1990: „Repartizarea patului în cameră se face de către șeful de secție” 
13:29
Șeful de cameră în penitenciar. Cine ocupa funcția în detenții după 1990: „Repartizarea patului în cameră se face de către șeful de secție” 
DECES A murit ”regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Bărbatul era dat în urmărire internaţională din 2015
13:07
A murit ”regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Bărbatul era dat în urmărire internaţională din 2015
Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu trafica doar persoane: Jeffrey Epstein a încercat, fără succes, să aducă două mașini rare în SUA
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat un spray care oprește sângerarea în mai puțin de o secundă
CONTROVERSĂ Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
13:55
Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
FLASH NEWS Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
13:46
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
EMISIUNI Colonelul (R) Cristian Micu, despre criminalul în serie Eugen Galeș: „Pașparache a avut proasta inspirație să-i fure țigările din geantă…”
13:30
Colonelul (R) Cristian Micu, despre criminalul în serie Eugen Galeș: „Pașparache a avut proasta inspirație să-i fure țigările din geantă…”
CONTROVERSĂ Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”
13:27
Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”
ULTIMA ORĂ De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern. Bucureștiul nu este pe harta lui Rubio
13:09
De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern. Bucureștiul nu este pe harta lui Rubio
EXCLUSIV Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE
13:06
Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE

Cele mai noi

Trimite acest link pe