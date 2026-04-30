Românii preferă un trai modest, dar stabil, decât unul proper și incert, arată Barometrul INSCOP. Credința rămâne pe primul loc în topul valorilor
Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou Barometru Informat – INSCOP, publicat joi, 30 aprilie. Cel mai vizibil clivaj politic/ideologic din societatea românească este cel dintre Modernizare vs. Protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88,6%, preferă un trai modest, dar stabil, în locul unuia prosper, dar incert.

„Probabil că nu este context mai potrivit pentru a prezenta o radiografie a valorilor umane din societatea românească care modelează alegerile politice decât o criză politică de proporții, un moment de inflexiune în care să înțelegem mai clar tensiunile sociale, clivajele si conflictele politice care le însoțesc”,transmite directorul INSCOP Remus Ștefureac pe Facebook.

Topul valorilor umane la români

Topul valorilor umane în funcție de acordul total (intensitate ridicată) față de fiecare dintre cele 12 afirmații:

1. Prefer un trai modest, dar stabil, decât un trai prosper, dar incert – 73.6%

2. Credința este importantă pentru a avea o viață morală – 72.1%

3. Oamenii ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții – 63.0%

4. Poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații – 59.0%

5. Prea multă libertate duce la haos în societate – 57.4%

6. Merită să îți asumi riscuri pentru a avea succes – 53.3%

7. Majoritatea oamenilor încearcă să profite de ceilalți – 53.1%

8. Poți fi o persoană bună și fără religie – 52.1%

9. Binele societății este mai important decât succesul individual – 44.6%

10. Libertatea individuală este mai importantă decât regulile stabilite de stat – 41.6%

11. Societatea trebuie să se adapteze la vremuri noi, chiar dacă pierde tradiții – 31.8%

12. Este mai important să fii descurcăreț decât corect – 28.7%.

Așa cum se observă din procentele de mai sus, majoritatea românilor, 88,6%, preferă un trai modest, dar stabil, în locul unuia prosper, dar incert.

Polarizare între România tradițională și cea modernizată

Potrivit directorului INSCOP, niciun segment nu este „pur” ideologic. România nu este polarizată clasic, ci stratificată în funcție de combinații de valori, cu multă ambivalență. Prin urmare, clivajul politic/ideologic real în societatea românească este mai degrabă între Modernizare vs. Protecție, nu Stânga vs. Dreapta. Clivajul tradițional care nu mai are niciun fel de tracțiune reală la nivelul populației.

Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici, între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare, și între mediul urban mare și cel rural – ceea ce indică, potrivit autorilor barometrului, „o polarizare lentă între România tradițională și România modernizată”.

1. Societate percepută ca materialistă, dar cu aspirații morale diferite

Românii descriu societatea ca fiind dominată de bani și statut, însă propriile răspunsuri pe itemi normativi indică o aspirație clară spre moralitate, muncă și corectitudine. Rezultă o ruptură tipică societăților cu deficit de încredere, între percepția negativă despre ceilalți și auto-reprezentarea pozitivă.

2. Stabilitatea este valoarea latent dominantă

Dincolo de formulările explicite, răspunsurile converg către o preferință puternică pentru securitate, predictibilitate și evitarea riscului. Aceasta structurează atitudinile față de economie, libertate și schimbare socială. România apare ca o societate defensivă, nu aspiratională.

3. Individualism pragmatic, nu ideologic

Există susținere pentru autonomie personală (descurcare, responsabilitate individuală), dar aceasta nu este una liberală clasică, ci una de tip “te descurci pentru că nu te ajută sistemul”. Este un individualism de necesitate, nu de convingere.

4. Dualitatea libertate vs. ordine este nerezolvată

Românii susțin simultan libertatea individuală și ideea că prea multă libertate produce haos. Această coexistență indică un profil valoric ambivalent, predispus la acceptarea rapidă a măsurilor restrictive dacă sunt justificate prin stabilitate.

5. Meritocrația este o credință aspirațională, nu bazată pe experiență

Majoritatea cred că succesul se poate obține prin muncă, însă această credință coexistă cu percepția că oamenii profită unii de alții și că ”descurcăreala” este importantă. Avem o meritocrație idealizată, dar slab susținută de experiența socială.

6. Religia rămâne un pilon simbolic, dar nu exclusiv

Credința este puternic asociată cu moralitatea, însă există și acceptarea ideii că poți fi moral fără religie. Asta indică o tranziție de la religiozitate normativă la religiozitate culturală, mai ales în segmentele educate și urbane.

7. Modernizare acceptată condiționat

Datele arată deschidere către adaptare și schimbare, dar cu rezistență semnificativă legată de pierderea tradițiilor. România nu respinge modernitatea, dar o negociază, ceea ce indică un model de modernizare conservatoare, nu disruptivă.

8. Nivel ridicat de neîncredere socială generalizată

Percepția că majoritatea oamenilor încearcă să profite de ceilalți indică un nivel capital social scăzut în rândul românilor. Acest lucru explică preferința pentru stabilitate, reticența față de risc și atașamentul față de structuri de control.

Angajații Apele Române se „revarsă” în proteste de amploare

9. Clivajele electorale sunt mai degrabă de intensitate decât de direcție

Diferențele între electoratele partidelor există, dar nu schimbă radical ierarhia valorilor. Electoratele mainstream (PSD, PNL) sunt mai orientate spre stabilitate și tradiție. Electoratul USR te mai deschis către schimbare și autonomie individuală. Electoratul AUR combină conservatorismul moral cu neîncrederea socială ridicată. Rezultă un sistem relativ omogen valoric, cu variații de accent, nu de paradigmă.

10. Clivajul real este socio-demografic: educație și vârstă

Cele mai consistente diferențe apar între tineri și vârstnici (mai multă deschidere, risc, autonomie în cazul tinerilor, respectiv mai multă preferință pentru stabilitate și ordine în cazul vârstnicilor). La fel de relevant este clivajul educație ridicată vs. educație scăzută (mai mult individualism liberal și relativizare a religiei în cazul persoanelor cu educație superioară, respectiv mai mult tradiționalism în cazul persoanelor cu educație primară). De asemenea, contează și clivajul urban mare care susține modernizarea vs. rural care are o apetență ridicată pentru valori conservatoare. Aceste clivaje indică o polarizare lentă între România tradițională și România modernizată, cu potențial de accentuare în timp.

Cele 5 tipologii ale românior

1. TRADIȚIONALIȘTII DEFENSIVI

Stabilitatea este absolut prioritară, ordinea socială prevalează asupra libertății, religia este fundament moral central, regulile neîncrederea în ceilalți este ridicată și rezistența la schimbare mare. Acest segment operează într-un univers perceput ca instabil și periculos. Valorile sunt organizate în jurul protecției și conservării. Acceptă ideea meritului, dar nu crede pe deplin în funcționarea corectă a sistemului. Este un segment social caracterizat prin vârstă ridicată, educație scăzută sau medie, provine din rural și urbanul mic și este suprareprezentat în electoratul partidelor tradiționale și conservatoare.

2. PRAGMATICII DE SUPRAVIEȚUIRE

Accentul pe ”descurcăreală” și adaptare, acceptarea competiției dure și a lipsei de corectitudine, neîncrederea foarte mare în ceilalți, individualismul de necesitate, căutarea stabilității percepută însă drept dificil de atins. Este segmentul care internalizează cel mai mult ideea că „regulile nu funcționează”. Sunt cetățeni care se bazează pe un cod de adaptare oportunistă la un sistem perceput ca nedrept, un segment în care se observă cea mai mare disonanță între valori declarate (corectitudine, muncă) și strategii percepute ca eficiente (descurcăreală). Din punctul de vedere al profilului socio-demografic, sunt persoane cu vârstă activă (30-59 de ani), cu educație medie, din urbanul mic și zonele periurbane, distribuiți relativ echilibrat în toate spectrele politice.

3. INDIVIDUALIȘTII ASPIRAȚIONALI

Credința puternică în merit și muncă, acceptarea riscului și a mobilității sociale, autonomie personală, relativizarea religiei și deschiderea către schimbare. Acest segment vede societatea ca imperfectă, dar reformabilă, fiind ancorat în narațiunea progresului personal. Pe de altă parte, sub presiune (crize), persoanele din acest segment pot migra rapid spre stabilitate și protecție. Profilul socio-demografic al acestui segment este format din tineri și adulți tineri, persoane cu educație medie și superioară, din urbanul mare.

4. COMUNITARIENII MORALI

Binele colectiv este central, moralitatea este importantă (adesea legată de religie, dar nu exclusiv), solidaritatea socială este o prioritate, libertatea trebuie echilibrată de responsabilitate, dar nivelul de încredere socială este moderat. Acest segment încearcă să reconcilieze individul cu comunitatea, fiind ghidat de etica echilibrului social, dar poate oscila între soluții de tip stat protector și responsabilitate individuală. Este un segment care acoperă vârste diverse, are educație medie și superioară, din urban și rural, și se regăsește la nivelul tuturor partidelor.

5. MODERAȚII AMBIVALENȚI

Acordul simultan cu valori aparent contradictorii, libertate, dar și ordine, tradiție, dar și modernizare, merit, dar și scepticism, nivel mediu de implicare și reflecție. Este un segment tipic pentru societăți în tranziție, care funcționează pe baza compromisului și a adaptării contextuale, putând fi mobilizat în direcții diferite. Este un segment care acoperă toate vârstele, are un nivel mediu de educație, din urbanul mic și mare, cu opțiuni politice volatile.

Datele Barometrului Informat.ro au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

AUTORUL RECOMANDĂ

Satul din România care a renăscut din dorul de acasă. Cum au schimbat diaspora și turiștii străini fața unui loc uitat de lume

Sfânta ipocrizie USR-istă. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
11:57
Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
EXCLUSIV Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
11:55
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
Gândul de Vreme 1 Mai cu temperaturi de iarnă. Cum arată prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:37
1 Mai cu temperaturi de iarnă. Cum arată prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Domnitorul Alexandru Ghica nu a fost nici acum îngropat, la mai bine de 5 luni de la repatriere. Osemintele zac într-o sală din Iași în așteptarea funeraliilor. Ce oprește ceremonia și când ar putea avea loc
05:00
Domnitorul Alexandru Ghica nu a fost nici acum îngropat, la mai bine de 5 luni de la repatriere. Osemintele zac într-o sală din Iași în așteptarea funeraliilor. Ce oprește ceremonia și când ar putea avea loc
TRAGEDIE Ți se sfâșie sufletul. El este românul de 40 de ani care a murit într-un accident cu motocicleta, în Germania. A lăsat în urmă o familie îndurerată
13:56
Ți se sfâșie sufletul. El este românul de 40 de ani care a murit într-un accident cu motocicleta, în Germania. A lăsat în urmă o familie îndurerată
ADMINISTRAȚIE Orașul din România în care parcarea de reședință s-a scumpit. Cât vor plăti șoferii pe an și ce anomalie au observat mulți proprietari de mașini
13:54
Orașul din România în care parcarea de reședință s-a scumpit. Cât vor plăti șoferii pe an și ce anomalie au observat mulți proprietari de mașini
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă? Diferența între cele trei tipuri de lumini
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
FLASH NEWS Premierul Bolojan avertizează că PNL ar urma să aibă soarta PNȚCD sau ALDE dacă devine „anexa” PSD
12:07
Premierul Bolojan avertizează că PNL ar urma să aibă soarta PNȚCD sau ALDE dacă devine „anexa” PSD
FLASH NEWS Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
12:01
Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
EXCLUSIV George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
11:47
George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
FLASH NEWS Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
11:45
Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
VIDEO Răspunsul obraznic al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, la o întrebare banală a unui reporter
11:34
Răspunsul obraznic al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, la o întrebare banală a unui reporter
FLASH NEWS Bolojan nu exclude suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Acţiuni de genul acesta ar fi posibile”
11:29
Bolojan nu exclude suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Acţiuni de genul acesta ar fi posibile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe