Istoricul Marius Oprea a făcut dezvăluiri din sfera politico-istorică în cadrul emisiunii „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”. Marius Oprea a vorbit despre așa-zisa rețea a „Corbilor Tineri” care era formată din cadre militare și politice aflate sub influența GRU și KGB. Istoricul a explicat cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO.

Istoricul Marius Oprea a precizat că a găsit un document la Cotroceni în care se aflau informații legate de o întâlnire la reședința generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar din România. El preluase „ștafeta”, fiind înființată rețeaua „Corbilor Tineri”.

„Am găsit o notă rătăcită pe la Cotroceni, în care se vorbea despre o întâlnire care a avut loc la Malul cu flori, în reședința de la țară a fostului șef al spionajului militar din România, generalul Decebal Ilina, care a preluat ștafeta și s-a făcut rețeaua «Corbilor Tineri». Deci șeful informațiilor militare din România, lucrând pentru ruși în 1995”, susține istoricul Marius Oprea.

„România urma să devină în perspectiva rușilor calul troian al rușilor în NATO”

Istoricul precizează nimic „nu este întâmplător”, mai ales că anul 1995 coincide cu „acea inițiativă de instalare a unui fir roșu secretizat cu Moscova”.

„Nu este nimic întâmplător, este anul în care a avut loc acea inițiativă de instalare a unui fir roșu secretizat cu Moscova, la nivelul președinției, la nivelul guvernului, în cabinetul fiecărui ministru, aparatura fusese adusă în România, de instalare a acestei linii telefonice secretizate. Știți când s-a luat această decizie? La 6 luni după ce România semnase parteneriatul cu NATO.

Deci România urma să devină în perspectiva rușilor calul troian al rușilor în NATO, depășind astfel capacitatea de spionaj pe vremuri a unui singur om, Mihai Caraman, cel care a distrus practic o mulțime de baze NATO din Europa care au trebuit strămutate”, povestește istoricul în cadrul emisiunii „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”.

„Dacă e să mă tem de ceva, eu mă tem de aceștia”

Deciziile erau luate la nivel oficial, istoricul menționând numele lui Teodor Meleșcanu și cel al lui Ion Iliescu.

„Totul se făcea la nivel oficial, fiind implicați, de la Meleșcanu, până la Iliescu, o întreagă galerie de oameni politici și ofițeri din servicii. Acum stau și vă întreb, credeți că ei n-au produs o pepinieră care să le urmeze indicațiile și ordinele, atât ale celor bătrâni, cât și în mod direct ale Moscovei? Dacă e să mă tem de ceva, eu mă tem de aceștia”, a mai precizat istoricul.

