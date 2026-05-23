Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”

Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Istoricul Marius Oprea a făcut dezvăluiri din sfera politico-istorică în cadrul emisiunii „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”. Marius Oprea a vorbit despre așa-zisa rețea a „Corbilor Tineri” care era formată din cadre militare și politice aflate sub influența GRU și KGB. Istoricul a explicat cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO.

Istoricul Marius Oprea a precizat că a găsit un document la Cotroceni în care se aflau informații legate de o întâlnire la reședința generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar din România. El preluase „ștafeta”, fiind înființată rețeaua „Corbilor Tineri”.

Istoricul Marius Oprea, invitat la „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”

„Am găsit o notă rătăcită pe la Cotroceni, în care se vorbea despre o întâlnire care a avut loc la Malul cu flori, în reședința de la țară a fostului șef al spionajului militar din România, generalul Decebal Ilina, care a preluat ștafeta și s-a făcut rețeaua «Corbilor Tineri». Deci șeful informațiilor militare din România, lucrând pentru ruși în 1995”, susține istoricul Marius Oprea.

„România urma să devină în perspectiva rușilor calul troian al rușilor în NATO”

Istoricul precizează nimic „nu este întâmplător”, mai ales că anul 1995 coincide cu „acea inițiativă de instalare a unui fir roșu secretizat cu Moscova”.

„Nu este nimic întâmplător, este anul în care a avut loc acea inițiativă de instalare a unui fir roșu secretizat cu Moscova, la nivelul președinției, la nivelul guvernului, în cabinetul fiecărui ministru, aparatura fusese adusă în România, de instalare a acestei linii telefonice secretizate. Știți când s-a luat această decizie? La 6 luni după ce România semnase parteneriatul cu NATO.

Deci România urma să devină în perspectiva rușilor calul troian al rușilor în NATO, depășind astfel capacitatea de spionaj pe vremuri a unui singur om, Mihai Caraman, cel care a distrus practic o mulțime de baze NATO din Europa care au trebuit strămutate”, povestește istoricul în cadrul emisiunii „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”.

„Dacă e să mă tem de ceva, eu mă tem de aceștia”

Deciziile erau luate la nivel oficial, istoricul menționând numele lui Teodor Meleșcanu și cel al lui Ion Iliescu.

„Totul se făcea la nivel oficial, fiind implicați, de la Meleșcanu, până la Iliescu, o întreagă galerie de oameni politici și ofițeri din servicii. Acum stau și vă întreb, credeți că ei n-au produs o pepinieră care să le urmeze indicațiile și ordinele, atât ale celor bătrâni, cât și în mod direct ale Moscovei? Dacă e să mă tem de ceva, eu mă tem de aceștia”, a mai precizat istoricul.

Emisiunea poate fi urmărită integral pe canalul de Youtube Gândul

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV „Încă 4 ani cu Nicușor Dan?” Doru Bușcu, sătul de președinte: „Mai bine renunță. Ar putea fi suspendat”
11:57
„Încă 4 ani cu Nicușor Dan?” Doru Bușcu, sătul de președinte: „Mai bine renunță. Ar putea fi suspendat”
EXCLUSIV „Nemuritorului” Predoiu i se arată pisica. Bușcu: Puterea în stat a fost dizolvată/Acum sunt mai multe grupuri care și-o dispută
10:56, 22 May 2026
„Nemuritorului” Predoiu i se arată pisica. Bușcu: Puterea în stat a fost dizolvată/Acum sunt mai multe grupuri care și-o dispută
EXCLUSIV De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
17:22, 21 May 2026
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
EXCLUSIV Marele câștigător al crizei politice. Bușcu: Bolojan s-a încărcat politic/A devenit un personaj redutabil
16:25, 21 May 2026
Marele câștigător al crizei politice. Bușcu: Bolojan s-a încărcat politic/A devenit un personaj redutabil
VIDEO Doru Bușcu, scandalizat de scenele de la Cotroceni: Nicușor Dan se deprezidențializează/Cum să te consulți cu Gigi Becali, cu doamna care a plecat de la PSD
15:46, 21 May 2026
Doru Bușcu, scandalizat de scenele de la Cotroceni: Nicușor Dan se deprezidențializează/Cum să te consulți cu Gigi Becali, cu doamna care a plecat de la PSD
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 22 mai, de la ora 15.00
15:33, 21 May 2026
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 22 mai, de la ora 15.00
Mediafax
Ce nu ți se spune despre cutremure. Experții vorbesc despre un fenomen puțin cunoscut
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Care este cu adevărat situația financiară a Rusiei și cum ar putea evolua războiul din Ucraina: „Aceasta nu este o economie care se prăbușește”
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Turiști din întreaga lume vin în România pentru a vedea locul unde au fost executați soții Ceausescu. „Totul este refăcut”
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Amiana Păștină înainte să își ia viața. Ce s-a aflat despre femeia care și-a omorât mama pentru avere
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Iată cum activitățile casnice ar putea fi benefice pentru sănătatea mintală!
RELIGIE Procesiune catolică de Rusalii. Circa 300.000 de pelerini sunt așteptați la Șumuleu Ciuc. Președintele Ungariei se află printre cei prezenți
14:40
Procesiune catolică de Rusalii. Circa 300.000 de pelerini sunt așteptați la Șumuleu Ciuc. Președintele Ungariei se află printre cei prezenți
EVENIMENT Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților
14:27
Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților
EVENIMENT Mii de fani din Moldova, Ucraina și Belarus vin prin vama Albița pentru concertul Max Korzh de la București
14:11
Mii de fani din Moldova, Ucraina și Belarus vin prin vama Albița pentru concertul Max Korzh de la București
INEDIT „Închisoarea morților vii”. Cum arată viața criminalilor în una dintre cele mai drastice pușcării din lume
14:00
„Închisoarea morților vii”. Cum arată viața criminalilor în una dintre cele mai drastice pușcării din lume
TENSIUNI Emmanuel Macron, huiduit la finala Cupei Franței
13:45
Emmanuel Macron, huiduit la finala Cupei Franței
ALERTĂ Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest din Capitală. A fost emis un mesaj RO-Alert, pe o rază de 3 km. Este al doilea incendiu la CET Vest în interval de o lună
13:37
Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest din Capitală. A fost emis un mesaj RO-Alert, pe o rază de 3 km. Este al doilea incendiu la CET Vest în interval de o lună

Cele mai noi

Trimite acest link pe