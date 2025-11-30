Prima pagină » Actualitate » Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie. Mesaje și urări pentru familie, prieteni, colegi și parteneri

Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie. Mesaje și urări pentru familie, prieteni, colegi și parteneri

30 nov. 2025, 12:45, Actualitate
Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie. Mesaje și urări pentru familie, prieteni, colegi și parteneri

Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie, cruce roșie. În fiecare an, la această dată din calendarul ortodox, este prăznuit Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, al marinarilor și al pescarilor. În această zi sfântă, persoanele care se numesc „Andrei”, „Andreea” sau au alte nume derivate își serbează onomastica. Iată ce mesaje și urări poți trimite către familie, prieteni, colegi și parteneri.

Tot astăzi, 30 noiembrie 2025, în Catedrala Mântuirii Neamului au avut loc slujbele Miezonopticii, Utreniei şi Ceasurilor, între orele 07:00 – 10:00. Apoi, în intervalul 10:00 – 13:00 are loc Sfânta Liturghie arhierească, fiind acces liber pentru credincioșii care doresc să participe. Catedrala va fi deschisă și pe 1 și 2 decembrie 2025. Vezi AICI programul complet.

În România, peste 360.000 de bărbați și peste 349.000 de femei își serbează onomastica, astăzi.

Mesaje și urări pentru familie

Cu ocazia acestei zile, poți transmite mesaje și urări celor dragi din viața ta.

  • „Sufletul să-ți fie plin de bucurie, zilele luminoase, iar fiecare drum să te ducă spre fericire. La mulți ani!”
  • „Din această zi sfântă, drumul vieții tale să fie presărat cu raze de soare. La mulți ani cu sănătate!”
  • „Astăzi este ziua ta specială – să ai parte doar de bucurii, satisfacții și sănătate! La mulți ani!”
  • „O oră de liniște, o zi senină, o lună de împliniri, un an de prosperitate îți doresc! La mulți ani!”
  • „Sufletul să învingă orice tristețe, iar tot ce pare greu să devină ușor. Este ziua ta specială! La mulți ani!”

Mesaje și urări pentru prieteni

  • „Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale! La mulți ani, Andrei!”
  • „Prietenia noastră să fie la fel de puternică, iar petrecerea pe măsura numelui tău! La mulți ani!”
  • „Ziua aceasta să-ți aducă liniște, noroc și nenumărate motive de zâmbet!”
  • „Sub ocrotirea sfântului al cărui nume îl porți, să ai parte de un an plin de har și bucurii!”
  • „Binecuvântarea Sfântului Andrei să îți aducă liniște, putere și speranță în toate momentele!”

Mesaje și urări pentru colegi

Ai colegi de muncă, parteneri de afaceri sau colaboratori alături de care lucrezi? Iată câteva mesaje pe care le poți trimite, astăzi, de Sfântul Apostol Andrei:

  • „Sănătate, fericire și succes profesional îți doresc! La mulți ani, colegul/colega mea!”
  • „Motivația și energia să nu-ți lipsească niciodată! La mulți ani, Andrei/Andreea!”
  • „Coleg drag, ziua numelui să-ți aducă energie pozitivă pentru toate proiectele viitoare! La mulți ani!”
  • „Din crenguțe de brad și flori, ți-am împletit un ‘La Mulți Ani’ aducător de fericire!”
  • „Tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei, vă doresc un an bogat în împliniri și momente memorabile!”

Mesaje și urări pentru parteneri

  • „Sunt norocos/norocoasă să te am în viață! Să fii mereu fericit/ă și iubit/ă. La mulți ani!”
  • „Tu faci fiecare zi specială pentru mine. Astăzi îți doresc tot ce e mai frumos! La mulți ani!”
  • „La mulți ani, iubirea mea! Ești zâmbetul meu preferat și lumina zilelor mele. Să ai parte doar de fericire!”
  • „Andreuță, Andreuță, eu la tine vin diseară, să-ți urez La mulți ani și o căruță de fericire!”, sunt câteva dintre mesaje, potrivit stirileprotv.ro.

Autorul recomandă:

Ce semnificație are Sfântul Andrei, cel Întâi chemat al românilor. De ce este considerat apostolul Domnului ocrotitorul României

Cultul lupului și miturile românești în sărbătoarea Sfântului Andrei, 30 noiembrie

Postul Crăciunului 2025. Zilele în care NU ai voie să speli rufele

Când se pune grâu la încolţit pentru Sfântul Andrei și de ce trebuie să respecți tradiția

Cine sunt sărbătoriții de Sfântul Dumitru. Semnificația și originea unuia dintre cele mai vechi nume românești

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Recomandarea video

Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Drumul regelui, construit în Munții Zarandului. Viața în satele arhaice, unde asfaltul ajunge pentru prima dată
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
A fost găsită celula imunitară care încetinește îmbătrânirea
EXTERNE Cel mai cunoscut cinematograf din Paris se închide din cauza unei invazii cu ploșnițe. Spectatorii au fost mușcați la un eveniment cu Sigourney Weaver
13:27
Cel mai cunoscut cinematograf din Paris se închide din cauza unei invazii cu ploșnițe. Spectatorii au fost mușcați la un eveniment cu Sigourney Weaver
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 1 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
13:12
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 1 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Netanyahu i-a solicitat președintelui Israelului, Isaac Hertzog, să fie grațiat. Premierul e cercetat în mai multe cazuri de corupție
13:08
Netanyahu i-a solicitat președintelui Israelului, Isaac Hertzog, să fie grațiat. Premierul e cercetat în mai multe cazuri de corupție
DEZVĂLUIRI „Chimia” golfului: Cum a devenit președintele Finlandei cel mai apropiat lider european de Trump
12:53
„Chimia” golfului: Cum a devenit președintele Finlandei cel mai apropiat lider european de Trump
EXTERNE Motivul pentru care zeci de mii de refugiați ucraineni din Scoția ar putea rămâne fără adăpost. „Ne-au întrebat dacă le-am cere să plece“
12:32
Motivul pentru care zeci de mii de refugiați ucraineni din Scoția ar putea rămâne fără adăpost. „Ne-au întrebat dacă le-am cere să plece“
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În momentul în care se face public ajutorul dat UCRAINEI, vom vedea că cifra este uriașă. Românii vor fi revoltați”
12:00
Ion Cristoiu: „În momentul în care se face public ajutorul dat UCRAINEI, vom vedea că cifra este uriașă. Românii vor fi revoltați”

Cele mai noi