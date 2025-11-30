Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie. Mesaje și urări pentru familie, prieteni, colegi și parteneri

Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie, cruce roșie. În fiecare an, la această dată din calendarul ortodox, este prăznuit Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, al marinarilor și al pescarilor. În această zi sfântă, persoanele care se numesc „Andrei”, „Andreea” sau au alte nume derivate își serbează onomastica. Iată ce mesaje și urări poți trimite către familie, prieteni, colegi și parteneri.

Tot astăzi, 30 noiembrie 2025, în Catedrala Mântuirii Neamului au avut loc slujbele Miezonopticii, Utreniei şi Ceasurilor, între orele 07:00 – 10:00. Apoi, în intervalul 10:00 – 13:00 are loc Sfânta Liturghie arhierească, fiind acces liber pentru credincioșii care doresc să participe. Catedrala va fi deschisă și pe 1 și 2 decembrie 2025. Vezi AICI programul complet.

În România, peste 360.000 de bărbați și peste 349.000 de femei își serbează onomastica, astăzi.

Mesaje și urări pentru familie

Cu ocazia acestei zile, poți transmite mesaje și urări celor dragi din viața ta.

„Sufletul să-ți fie plin de bucurie, zilele luminoase, iar fiecare drum să te ducă spre fericire. La mulți ani!”

„Din această zi sfântă, drumul vieții tale să fie presărat cu raze de soare. La mulți ani cu sănătate!”

„Astăzi este ziua ta specială – să ai parte doar de bucurii, satisfacții și sănătate! La mulți ani!”

„O oră de liniște, o zi senină, o lună de împliniri, un an de prosperitate îți doresc! La mulți ani!”

„Sufletul să învingă orice tristețe, iar tot ce pare greu să devină ușor. Este ziua ta specială! La mulți ani!”

Mesaje și urări pentru prieteni

„Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale! La mulți ani, Andrei!”

„Prietenia noastră să fie la fel de puternică, iar petrecerea pe măsura numelui tău! La mulți ani!”

„Ziua aceasta să-ți aducă liniște, noroc și nenumărate motive de zâmbet!”

„Sub ocrotirea sfântului al cărui nume îl porți, să ai parte de un an plin de har și bucurii!”

„Binecuvântarea Sfântului Andrei să îți aducă liniște, putere și speranță în toate momentele!”

Mesaje și urări pentru colegi

Ai colegi de muncă, parteneri de afaceri sau colaboratori alături de care lucrezi? Iată câteva mesaje pe care le poți trimite, astăzi, de Sfântul Apostol Andrei:

„Sănătate, fericire și succes profesional îți doresc! La mulți ani, colegul/colega mea!”

„Motivația și energia să nu-ți lipsească niciodată! La mulți ani, Andrei/Andreea!”

„Coleg drag, ziua numelui să-ți aducă energie pozitivă pentru toate proiectele viitoare! La mulți ani!”

„Din crenguțe de brad și flori, ți-am împletit un ‘La Mulți Ani’ aducător de fericire!”

„Tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei, vă doresc un an bogat în împliniri și momente memorabile!”

Mesaje și urări pentru parteneri

„Sunt norocos/norocoasă să te am în viață! Să fii mereu fericit/ă și iubit/ă. La mulți ani!”

„Tu faci fiecare zi specială pentru mine. Astăzi îți doresc tot ce e mai frumos! La mulți ani!”

„La mulți ani, iubirea mea! Ești zâmbetul meu preferat și lumina zilelor mele. Să ai parte doar de fericire!”

„Andreuță, Andreuță, eu la tine vin diseară, să-ți urez La mulți ani și o căruță de fericire!", sunt câteva dintre mesaje

