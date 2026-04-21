Semnele vremii de Sfântul Gheorghe: Ce spune prognoza populară: dacă plouă în această zi, cum va fi recolta de peste an?

Prognoza populară spune că dacă plouă de Sfântul Gheorghe recolta de peste an va fi deosebită. La sate, în această zi preoții se duc la câmp cu crucea, pentru a se ruga pentru recolte bogate. Dacă plouă de Sfântul Gheorghe, se crede că este benefic pentru grâne. Bărbații trebuie să pună pe lângă case diferite ramuri din pomi, pentru a proteja gospodăria de strigoi. În plus, se ung cu usturoi pragul casei, ferestrele și hornurile.

În limba greacă, ”Gheorghios” înseamnă agricultor, de unde obiceiurile și  superstițiile. Una dintre practicile răspândite în ziua de Sfântul Gheorghe este împodobirea casei cu plante ce marchează renaşterea naturii.

  • Plantele folosite variază în funcţie de regiune. În Muntenia se pun crengi de stejar sau de păr.
  • În Transilvania se pun rug verde şi leuştean.
  • În Banat, casele sunt împodobite cu rug sau cu frunză de fag sau gorun.

În tradiţia populară se consideră că aceste simboluri vegetale au rol în protejarea gospodăriei de acţiunea spiritelor rele.

Ce nu trebuie să faci în ziua de Sfântul Gheorghe

De-a lungul anilor, s-au păstrat foarte multe tradiții legate de numele diferiților sfinți din calendarul creștin ortodox.

  • Astfel, tradiția spune că de Sfântul Gheorghe nu ai voie să dormi.
  • În caz contrar, tot restul anului vei fi leneș.
  • În această zi nu se spală rufe, nu se calcă și nu se face curățenie.
  • Tradiția spune că dacă te speli dimineața într-o apă curgătoare, vei fi sănătos tot anul.
  • Gunoiul adunat în ziua de Sfântul Gheorghe se pune la rădăcina pomilor, ca să rodească bine.
  • În această zi se adună de pe câmp plantele medicinale care se păstrează peste an.

Recomandarea autorului: Sfântul Gheorghe: Mesaje și urări pentru prietenii și rudele care își sărbătoresc ziua de onomastică

Recomandarea video

Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în galeriile sale
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
SĂNĂTATE Somnul insuficient, un pericol ignorat: cum îți poate scădea performanța și afecta sănătatea pe termen lung, potrivit unui expert
20:18
Somnul insuficient, un pericol ignorat: cum îți poate scădea performanța și afecta sănătatea pe termen lung, potrivit unui expert
PROIECT DE LEGE Deputații votează miercuri legea urșilor. Autoritățile locale ar putea acționa în caz de atac
20:09
Deputații votează miercuri legea urșilor. Autoritățile locale ar putea acționa în caz de atac
EDITORIAL Patrick André de Hillerin: Totul pentru Bolojan, totul pentru victoria împotriva românilor!
20:00
Patrick André de Hillerin: Totul pentru Bolojan, totul pentru victoria împotriva românilor!
EXCLUSIV A apărut un nou stegar dac. Cine este Bogdan „Ticălosu” din Berceni și ce revendicări are
19:40
A apărut un nou stegar dac. Cine este Bogdan „Ticălosu” din Berceni și ce revendicări are
FLASH NEWS Bolojan anunță că va înlocui miniștrii PSD și va demonstra “că va guverna mai bine fără PSD și “mai ieftin, cu mai puțini miniștri”
19:34
Bolojan anunță că va înlocui miniștrii PSD și va demonstra “că va guverna mai bine fără PSD și “mai ieftin, cu mai puțini miniștri”
SANCȚIUNI Greșeala care l-a lăsat fără permis pe un șofer de 20 de ani din Bihor. Cu câți km/h a putut să circule pe șosea
19:22
Greșeala care l-a lăsat fără permis pe un șofer de 20 de ani din Bihor. Cu câți km/h a putut să circule pe șosea

