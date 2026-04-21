Semnele vremii de Sfântul Gheorghe: Ce spune prognoza populară: dacă plouă în această zi, cum va fi recolta de peste an?

Prognoza populară spune că dacă plouă de Sfântul Gheorghe recolta de peste an va fi deosebită. La sate, în această zi preoții se duc la câmp cu crucea, pentru a se ruga pentru recolte bogate. Dacă plouă de Sfântul Gheorghe, se crede că este benefic pentru grâne. Bărbații trebuie să pună pe lângă case diferite ramuri din pomi, pentru a proteja gospodăria de strigoi. În plus, se ung cu usturoi pragul casei, ferestrele și hornurile.
În limba greacă, ”Gheorghios” înseamnă agricultor, de unde obiceiurile și superstițiile. Una dintre practicile răspândite în ziua de Sfântul Gheorghe este împodobirea casei cu plante ce marchează renaşterea naturii.
În tradiţia populară se consideră că aceste simboluri vegetale au rol în protejarea gospodăriei de acţiunea spiritelor rele.
De-a lungul anilor, s-au păstrat foarte multe tradiții legate de numele diferiților sfinți din calendarul creștin ortodox.
