Semnele vremii de Sfântul Gheorghe: Ce spune prognoza populară: dacă plouă în această zi, cum va fi recolta de peste an?

Prognoza populară spune că dacă plouă de Sfântul Gheorghe recolta de peste an va fi deosebită. La sate, în această zi preoții se duc la câmp cu crucea, pentru a se ruga pentru recolte bogate. Dacă plouă de Sfântul Gheorghe, se crede că este benefic pentru grâne. Bărbații trebuie să pună pe lângă case diferite ramuri din pomi, pentru a proteja gospodăria de strigoi. În plus, se ung cu usturoi pragul casei, ferestrele și hornurile.

În limba greacă, ”Gheorghios” înseamnă agricultor, de unde obiceiurile și superstițiile. Una dintre practicile răspândite în ziua de Sfântul Gheorghe este împodobirea casei cu plante ce marchează renaşterea naturii.

Plantele folosite variază în funcţie de regiune. În Muntenia se pun crengi de stejar sau de păr.

În Transilvania se pun rug verde şi leuştean.

În Banat, casele sunt împodobite cu rug sau cu frunză de fag sau gorun.

În tradiţia populară se consideră că aceste simboluri vegetale au rol în protejarea gospodăriei de acţiunea spiritelor rele.

Ce nu trebuie să faci în ziua de Sfântul Gheorghe

De-a lungul anilor, s-au păstrat foarte multe tradiții legate de numele diferiților sfinți din calendarul creștin ortodox.

Astfel, tradiția spune că de Sfântul Gheorghe nu ai voie să dormi.

În caz contrar, tot restul anului vei fi leneș.

În această zi nu se spală rufe, nu se calcă și nu se face curățenie.

Tradiția spune că dacă te speli dimineața într-o apă curgătoare, vei fi sănătos tot anul.

Gunoiul adunat în ziua de Sfântul Gheorghe se pune la rădăcina pomilor, ca să rodească bine.

În această zi se adună de pe câmp plantele medicinale care se păstrează peste an.

